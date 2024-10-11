47-летняя олимпийская чемпионка стала моделью. Она позировала в «Лахта-центре» в день рождения

Праздник у легендарной Елены Бережной.

Молодое поколение болельщиков фигурного катания про скандал на Олимпиаде 2002 года слышало разве что мельком или знает по Википедии — между тем по масштабу он вполне сравним с делом Камилы Валиевой. Многие действующие лица до сих пор в обойме — судья Александр Лакерник продолжает работать на российских соревнованиях, Антон Сихарулидзе — президент Федерации фигурного катания России.

Елена Бережная, его партнерша, которая в итоге разделила золото с канадцами Сале/Пеллетье, руководит Ледовым театром Санкт-Петербурга, а также тренирует детей от 4 до 13 лет.

Кроме того, у нее уже подрастает продолжение династии.

Фотосессия в ярких образах

47-летие Елена решила отметить необычным способом — устроила фотосессию на крыше «Лахта-центра».

— Ваша красота, талант и профессионализм вдохновляют всех нас. Вы являетесь примером силы, уверенности и нежности одновременно, обладаете уникальной способностью превращать каждое выступление в настоящее искусство, а ваша энергия заряжает весь коллектив театра.

Желаем вам здоровья, счастья и новых творческих успехов. Пусть каждая новая идея реализуется с тем же блеском, с которым вы достигали побед в спорте. С днем рождения! — говорится в сообщение театра в соцсетях.

Ледовый театр Санкт-Петербурга существует с 1990 года, в нем выступали Алексей Ягудин, Алексей Тихонов, Александр Смирнов и другие. Бережная является художественным руководителем с 2012 года, в репертуаре спектакли «12 месяцев», «Золушка», «Шелкунчик», «Снежная королева», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты на льду», «Буратино на льду», «Ледяное сердце», «Аладдин», балет «Сны волшебного леса».

Пока из фотосессии опубликованы всего два образа, но стоит ждать продолжения.

При этом сама Бережная публичности скорее сторонится. Когда я был в гостях у Тамары Москвиной, великий тренер, представляя олимпийскую чемпионку, сама спросила у меня: «А это кто, знаете?» Я замялся — «Бережная» ответить хотелось, но ее даже на фото я не видел с года этак с 2002-го.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Династия

Бережная не только тренирует — она еще и воспитала дочь Софию-Диану Казинс. Необычное имя объясняется тем, что родила будущую фигуристку Елена от британского коллеги Стивена Казинса. Они давно уже в разводе, и дочь живет в Петербурге с мамой.

Казинс выступает с Александром Брегеем в парном катании и уже имеет первые успехи. Пара тренируется у наставницы, которая воспитала и дуэт Бережная/Сихарулидзе — Тамары Москвиной. Казинс/Брегей стартовали с победы в сезоне на Мемориале Панина-Коломенкина по юниорскому разряду, а предыдущий сезон закончили серебром на первенстве России старшего возраста. Проиграли петербуржцы только пермякам Доможировой/Вегере, которые стали известны этой осенью по программе в пионерских галстуках. Но у Казинс с Брегеем программа тоже символическая — в образе Чарли Чаплина, которую в свое время катали Бережная/Сихарулидзе.

Бережная сама признавалась, что дочь катается лучше нее самой в своем возрасте. В интервью «Чемпионату» София говорила, что мама, по сути, болельщик:

— Иногда Тамара Николаевна приглашает маму на тренировки: тодесы подправить, вращения. Больше она мне подсказывает, потому что тоже была парницей, знает всякие нюансы. Но в основном она болельщик.

Есть ли у Казинс запасной вариант в виде британского спортивного гражданства? Сомнительно. Недавно в юниорской серии «Гран-при» выступила девушка Алиса Смит, которая тренируется в Москве и крестилась перед выступлением по-православному. Но представляла она британский флаг благодаря корням.

Судя по комментариям Бережной, вряд ли ее дочь будет менять российский флаг. Во всяком случае, Елена в разное время высказывалась против трансгендеров в спорте, поддерживала Камилу Валиеву и спорила с ISU по поводу простоты программ и признавалась, что не смотрит международные соревнования без наших.

А как тогда смотреть на дочь за рубежом? И наверное, это здорово — если талантливая София Казинс с партнером будут представлять Россию. У Бережной действительно крутые гены.