«Меня ждут очень большие неприятности». Русским олимпийским чемпионом недовольны в Белоруссии

Интервью лучшего белорусского одиночника Евгения Пузанова.

В 2020 году сборную Белоруссии возглавил олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев — человек, который не раз в интервью рубил правду-матку в судействе и обличал систему. Но не раз за последнее время доводилось слышать, что у белорусских фигуристов проблемы. В первую очередь, разумеется, из-за отстранения, которое объяснить крайне сложно. Во-вторых, из сборной уходят люди, денег в виде спорта мало, катаются фигуристы в Минске, а в регионах соревнования проходят в том числе на катках в торговых центрах.

«СЭ» поговорил на Мемориале Панина-Коломенкина в Петербурге с чемпионом Белоруссии Евгением Пузановым, который, кажется, тоже не в восторге от происходящего, хоть и сдерживается.

Если не беречь белорусских фигуристов, то скоро их не останется

— Евгений, зачем белорусы приезжают на такие соревнования?

— Приехали выступить, попробовать себя, посмотреть на лучших в мире ребят, которые здесь тренируются и соревнуются. Конечно, в сравнении с Белоруссией здесь совершенно другой уровень соревнований. Уровень волнения другой. Приехали поучиться. В Белоруссии таких стартов просто нет, на перспективу, если выступать на международных стартах, нужно привыкать к такой атмосфере. Когда на тебя кроме судей и родителей кто-то еще на трибунах смотрит.

— Почему программа под «Любэ»? Даже россияне не всегда такое берут.

— Мне изначально нравилась эта группа. Честно говоря, в отпуске отдыхали, слушали... Ну и просто решили поставить, потому что все равно международных стартов в этом сезоне не предвидится, а русской публике будет приятно.

— Белорусское поставить что-то реально? В России в этом сезоне в танцах есть примеры.

— Конечно, реально, но из того, что я слышал, это действительно лучше подходит для танцев. Тяжело вписать в хореографию одиночника при моем и без того нестабильном техническом наборе.

— Ты говоришь, что в Белоруссии нет высокого уровня, но если послушать Олега Кимовича Васильева — у вас развитие, больше катков, больше людей. Можно твое мнение?

— Честно — мне не нравится. Не нравится, куда мы движемся, например. Понятно, что мы стремимся развиваться, и каждый руководитель делает это по-своему, но, возможно, где-то я его недопонимаю. Я бы на его месте сделал бы по-другому. Очень мало стимулирующих методов, например.

— А много кнута?

— Да, кнута много, даже очень, мне кажется. Ну, в Белоруссии не так много хороших фигуристов, и если их не беречь, то скоро их не останется совсем. Потому что, грубо говоря, мой провал в короткой программе может послужить основанием для увольнения через три месяца.

— У вас контракт на три месяца?

— Да, с этого сезона у нас ввели контракты на три месяца. Как только фигурист не показывает результат либо травмируется и не выступает на соревнованиях — его сразу выводят из основного состава и снимают с соответствующей ставки. У нас несколько недель назад был первый этап Кубка Республики Беларусь, там я более-менее удачно откатал, 220 баллов набрал. Для старта сезона приемлемо.

Но опять же, есть такие вещи, которые мне даже на том турнире были непонятны. Если в прошлом сезоне мой четверной прыжок был стабилен, то в начале этого очень много проблем с ним и в принципе с подготовкой, которую я бы организовал по-другому, основываясь на своем опыте, знаниях своего тела, физиологии.

Фото Пресс-служба НОК Беларусcии

Мог бороться в короткой программе с топами мужского катания в России

— Вас перегрузили в предсезонке?

— Нагрузка — это правильно. Любой предсезонный сбор должен проходить под нагрузкой, должно быть тяжело. Банально — мы не сделали за весь сбор ни одного подводящего упражнения к прыжковым элементам. Ну, мне как спортсмену это странно и непонятно. Мы прыгать должны.

— А какое объяснение? Всем скоро в танцы?

— А я не знаю, нам не объясняется это особо. Просто нужно делать то, что говорят, и молчать. Сейчас у меня появился новый личный тренер, Никита Владимирович Рубанов. Мы с ним пытаемся стабилизировать мою подготовку к соревнованиям и надеяться на положительный исход. Но в короткой программе здесь что-то пошло не так. Возможно, из-за волнения, может, в подготовке сделали какие-то моменты неправильно. Но это опыт, мы приехали не за медали бороться, мы выступаем вне конкурса.

— Это, кстати, не оскорбляет, не обижает? Что вас в протокол не включают.

— Я понимаю, что у Российской Федерации очень много своих спортсменов, которые тоже хотят выступать, и она должна бороться за своих спортсменов, а все остальные -во вторую очередь. Но... у нас в Белоруссии не особо много конкурентоспособных фигуристов, несколько одиночников и одиночниц, да и все.

Для нас выступление с официальным результатом в протоколе было бы огромной мотивацией, было бы очень-очень приятно. Грубо говоря, в прошлом сезоне я выступал здесь же, и мы сравнивали результат с протоколом россиян, я был четвертым после короткой программы. Приятно осознавать, что вот, ты на таком месте. И значит, ты можешь бороться хотя бы в короткой программе с топами мужского катания в России.

— Я все-таки не понимаю — правда контракт на три месяца? Почему?

— В прошлом сезоне был на год. А потом просто объявили, что с этого сезона будет контракт на три месяца. Возможно, это обусловлено тем, что у меня из-за частых травм в прошлом году также были контракты на три месяца. Меня сняли со ставки и дали испытательный срок три месяца. Сказали, если я буду хорошо выступать, он будет продлеваться. В прошлом сезоне на меня это подействовало положительно, за 10-11 стартов один срыв в программе.

— С Олегом Кимовичем есть вообще диалог, если у вас разные мнения?

— Честно? Нет. Я взрослый человек и прекрасно понимаю, что мы друг друга не понимаем, что он меня не понимает, что я его в каких-то вещах. Я бы мог сейчас высказаться, что может и нашуметь, но, скорее всего, меня после этого ждут очень большие неприятности.

— Ты один, кто его не понимает?

— Думаю, не один.