Сегодня, 11:00
Если искать в российском фигурном катании действующих и самых титулованных спортсменов, то они будут не в женской сборной — оттуда уже почти все взрослые ушли. И не мужчины-одиночники. А пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов — они последовательно выиграли чемпионат мира-2021, чемпионат Европы-2022, олимпийский командный турнир-2022 (под вопросом) и бронзу в личном олимпийском турнире, а также два чемпионата России, включая последний.
И это на фоне того, что Галлямов стал намного активнее в нефигурной деятельности. Выходит на поле в медиафутбольной команде «Чисто Питер», а на пресс-конференциях зачитывает рэп. Да и на льду стал шоуменом.
«СЭ» задал Александру несколько вопросов о музыке и фигурном катании.
Майкл Джексон, хоть он уже и не услышит этого комплимента. Я бы и его какую-нибудь композицию выбрал песней года, но нет одной конкретной. Довольно много фигуристов взяли в новом сезоне его треки. Брали одиночницы, танцоры, оказалось, что в 2023-м это популярный артист у фигуристов. У танцоров сейчас тематика 80-х, и одиночники, можно сказать, следуют тренду и берут ту же тематику.
Я сейчас не стараюсь думать о какой-то нестандартной музыке. Варианты есть, конечно, но Тамаре Николаевне виднее, под какую музыку нам выступать. Все-таки мои вкусы сильно отличаются от музыки, которая звучит на фигурном катании. Давайте пусть будет Dream On by Aerosmith.
Сейчас очень популярна песня АИГЕЛ — «Пыяла», ее много используют в коротких видео, «тиктоках» фигуристов. Уже надоело, играет отовсюду. И когда я услышал, что Камила Валиева взяла эту музыку для показательного номера на чемпионате России, подумал: «Блин, о нет!» Но номер получился классный и трендовый на самом деле. Мы в свое время с Настей поставили номер под Maneskin — тоже зашло.
Могу выделить двух человек — Петя Гуменник, он и сам играет на фортепиано, у него есть слух. Второй — Марк Кондратюк, хорошо чувствует музыку, отыгрывает, веет от него энергетикой и реально завораживает. Эти двое могли бы стать следующим составом группы Smash!, если бы она существовала.
На шоу под нее катаются, выглядит красиво. Но на соревнованиях — сомнительно. Они тогда очень долго будут идти, много времени займет подготовка каждого номера для оркестра, один вид растянется на два часа и больше. И уже говорил, что в далеких мечтах есть желание выступить под симфонический оркестр под управлением Фабио Мастранджело.
Не люблю копировать чьи-то образы, хочу придумывать от себя, чтобы показывать свою индивидуальность. Пусть сначала это будет складываться не так, как всем хочется, но со временем стиль сформируется, и можно сложить хорошую картину.
Люди делятся на два типа: которым нравится и которым не нравится. Последние выражают свое недовольство. Так было всегда. Лично меня это забавляет, над некоторыми комментариями я улыбаюсь.
Да, я получил свою порцию «комплиментов» со стороны тех, кто мне помогает, но я ведь только начинаю свой путь на этой стезе. Неужели кто-то думает, что я не понимаю определенный сарказм, иронию и фейспалм? Конечно, это видно, но два крыла ведь не сразу вырастают, не всегда ведь одиноким лучше всех.
У меня идея — «Песня года» в хип-хопе. Собирать всех артистов и выбирать певца года, прорыв, клип. Было бы интересно — мне кажется, хип-хоп всегда движется немного отдельно от остальной музыкальной индустрии. И такой церемонии не хватает.
Хотя, как только она появится, Ольга Бузова захочет фитануть с Obladaet, а Джисус будет отбиваться от звонков Мэйби Бэйби.
Мы выиграли не все, так как скоро будет Спартакиада сильнейших, спасибо нашей федерации и Минспорту за такой формат. Мы к ней скоро начнем усиленно готовиться.
Я лично никогда не бравирую своими победами. Впереди много вершин, которые надо брать. Людям со стороны может показаться, что я стал очень заносчив, особенно в медиабаталиях, но это все выдумано. К прошедшему чемпионату России мы с Настей относились как к самому важному турниру в жизни. Очень хочется, чтобы и к следующему мы относились так же. Как поется:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал...
Медиафутбол стал для меня глотком свежего воздуха, чем-то новым, чего не хватало в жизни. Я с детства любил футбол, но чтобы мое увлечение так развивалось и сейчас, спустя годы... Это неожиданно и приятно.
А рэп я стал слушать чуть позже, чем начал играть в футбол, но тоже глубоко погрузился в эту тему, меня эта музыка цепляет.
1. Pharaoh — Phrequency. Круто, что не стал оставлять в тени треки, которые записал за последние три года.
2. Lil Krystalll — Kristina. Давно не было альбомов от этого исполнителя, очень ждал и не разочаровался.
3. Friendly Thug — Cristoforo Colombo. Петербургский рэпер с интересным стилем, которого приятно слушать.
4. Джизус — Дух мира. Перевоплощается в рок-артиста, любопытно за этим наблюдать.
5. Boulevard Depo — Сертоловский токсик. Подзабытый уже альбом начала года, но в моем плейлисте он остался надолго.
И скажу, что здорово, как многие исполнители выкладывали альбомы в этом году, не откладывали релизы. Разочарованием года назову Aarne — не показал почти ничего нового и запоминающегося, за исключением коллаборации в начале альбома.
Исполнять элементы ультра-си, но из-за низкой базовой стоимости это не имеет смысла и сошло на нет. Значит, надо развивать парное катание медийно, чтобы был интерес зрителей, СМИ. Я не вижу, чтобы сейчас другие пары занимались медийностью, раскруткой в соцсетях. Хотя на последнем чемпионате России хоть и была интрига у девочек, я заметил, что пишут уже далеко не только про них.
Специально обученный человек предоставил мне очень подробный отчет о деятельности СМИ и блогеров в отношении фигурного катания. Там такие данные про парников, что все становится ясно. Например, у одного блогера за весь год про пару Мишина — Галлямов ровным счетом ни одного поста, кроме расписания выступлений, моего выхода на пресс-конференцию с помятым чубчиком и двух рэп-читок. Про другие пары тоже пишут не очень много. Складывается впечатление, что что-то тут не совсем соразмерно.
В общем, работы предстоит много, уверен, что это понимают многие любители парного катания.