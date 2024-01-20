Русская фигуристка сделала элемент, от которого содрогнется мир. Но с чемпионатом по прыжкам все равно что-то не так

Итоги первого дня экспериментального турнира в Москве.

Чемпионат России по прыжкам. Личный турнир. Итоговое положение

Женщины

1. Маргарита Базылюк

2. Аделия Петросян

3. Елена Костылева

Мужчины

1. Арсений Федотов

2. Иван Попов

3. Лев Лазарев

Пары

1. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков

В Москве завершился личный турнир в рамках чемпионата России по прыжкам. На нем хватало и курьезов, как оговорки Алины Загитовой (чемпионку женского турнира она назвала «Базилук»), так и исторических моментов вроде каскада той самой Базылюк. «СЭ» рассказывает о главном.

1. «Все идеально, но надо доработать»

Популярная фраза из мемов про вечное недовольство заказчиков здесь весьма применима. Правила понимали не все спортсмены, не говоря уже о людях на трибунах. Получилось, что турнир — прекрасный ТВ-формат, но вживую пока чего-то недостает. На парном турнире то и дело повисала тишина, и соседи по трибунам задавались вопросом — а что, собственно, происходит? Возможно, не хватило отдельных отбивок для начала отсчета времени у каждой участницы и других понятных и «чайнику» подсказок. Комментариев ведущих тоже не хватало — но постепенно их стало больше, работу над ошибками организаторы явно проводили. И даже убрали деморализующие звуки после падений.

Но пока прыжковый турнир так и остается в глазах многих чем-то очень интересным, но непонятным. Фотографы вечером в пресс-центре наперебой друг другу и Вселенной предлагали разные форматы — пусть фигуристы заказывают прыжки друг другу, идут последовательно по шкале сложности до первого падения... Понятно, что формат крутой, но будто хочется его как-то доработать.

2. Регламент на грани допустимого

А в финалах мужского и женского турнира и вовсе дошло до того, что правила могли повлиять или напрямую повлияли на результаты.

В мужском турнире в финале Арсений Федотов сделал четверной лутц, четверной флип и два каскада, начинавшиеся с четверного лутца. Спорное разнообразие, за которое боролись организаторы. Нет, Федотов выиграл по делу и не нарушил регламент. Потому что написан он был иезуитски: «Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть разными прыжками». Один из двух сольных прыжков или оба — непонятно. Но Арсений сделал флип, и этот сольный прыжок не совпадает, а любая коллизия тут в пользу спортсмена. Хотя даже в эфире Первого канала комментаторы не сразу разобрались, засчитают ли все баллы ученику Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза (у бортика были они).

Арсений Федотов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В финале и вовсе Елена Костылева прослушала, что надо делать два сольных прыжка, а не один, как в предыдущих стадиях. Если бы сделала, могла обогнать Петросян и взять второе место (на минуточку, на 250 тысяч рублей больше). Но ни тренер не подсказал, ни объявление Максима Транькова перед раундом — видимо, команда была в своих мыслях.

3. Сенсации и победы молодежи

Во всех трех видах не обошлось без вылета фаворитов или звезд. У пар до финала не добрались Мишина/Галлямов — Осокина/Грицаенко сначала выбили их, а затем Бойкову/Козловского.

У мужчин тройка финалистов состояла из двух лидеров-юниоров — Федотова и Лазарева, и к ним едва не присоединился ровесник Колесников. Самым возрастным стал 19-летний Иван Попов, который после честно признался, что «молодым пацанам кататься и восстанавливаться легче».

У женщин выиграла тоже не звездная Петросян, а более юная Базылюк, а в тройку попала 12-летняя Костылева, которая гремит по детским турнирам, но часто меняет тренеров. В чем однозначный плюс таких турниров — более высокая непредсказуемость.

4. Исторический каскад

Базылюк не только выиграла турнир, но и на бис сделала уникальный для девушек каскад 4-1-4 — четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов. Второй четверной в данном каскаде сделать крайне сложно из-за отсутствия начальной скорости. Подобные каскады ранее делали мужчины, но женщины, тем более в рамках соревнования, пусть и с элементами шоу и на бис, еще и на публике — никогда в истории. Момент, который запомнит мир, что называется. И может быть, вспомнит о российских соревнованиях.

5. Неполная посещаемость

Что огорчило — недозаполненные трибуны в первый (де-факто второй) день чемпионата. Даже нижний ярус «ЦСКА-Арены» не заполнился до отказа. Посещаемость можно оценить примерно в 4 тысячи человек. На фоне того же турнира шоу-программ или даже прошлогоднего чемпионата явное упущение. Да, нет звезд типа Валиевой или Трусовой, а Туктамышева будет только в команднике, но это означает, что-либо фигурному катанию надо в регионы, либо все же работать над маркетингом.