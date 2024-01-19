Чемпионат по прыжкам стартовал: крутой формат, сальто Алиева, улюлюканье через динамик

В Москве прошла квалификация обновленного чемпионата России по прыжкам среди фигуристов.

Чемпионат России по прыжкам. Квалификация

Мужчины

1. Арсений Федотов — 32,58

2. Петр Гуменник — 31,40

3. Лев Лазарев — 30,87

Пары 1/4 финала: Федотов — Федоров, Семененко — Кондратюк, Лазарев — Дикиджи, Лутфуллин — Игнатов, Терновский — Попов, Гуменник — Колесников.



Женщины

1. Аделия Петросян — 30,95

2. Маргарита Базылюк — 29,16

3. Елена Костылева — 24,48

Пары 1/4 финала: Петросян — Понтелеенко, Кольцова — Морозова, Костылева — Мильто, Принева — Муравьева, Гордеева — Мохова, Базылюк — А. Жилина



Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 21,14

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 19,96

3. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 19,74

Пары 1/4 финала: Мишина/Галлямов — Хабибуллина/Княжук, Осокина/Грицаенко — Доможирова/Вегера, Чикмарева/Янченков — Селиванова/Потапов, Бойкова/Козловский — Артемьева/Брюханов.

В пятницу на «ЦСКА Арене» (к сожалению, пустой — билетов не продавали) прошла квалификация личного турнира на втором в истории прыжковом чемпионате фигуристов. Из 54 одиночников и одиночниц осталось по 12 у женщин и у мужчин в финальном разряде, 8 пар распределили номера «посева». «СЭ» перечисляет, что главного принес этот день.

1. Классный формат

Организаторы значительно улучшили формат прыжкового турнира. В квалификации прыжки исполняли участники подряд и затем выстраивались в итоговую классификацию, то есть как таковой «дуэльности» не было. Нужно было показать сольный прыжок и каскад, на каждый из них давалось по две попытки, засчитывалась лучшая. Но в этот раз организаторы сразу включали обратный отсчет — на любое выступление отводилась всего минута. Что приводило к крикам тренеров от бортика «быстрее!», а фигуристы то и дело посматривали на табло, чтобы успеть зайти еще на какой-нибудь элемент. В общем, стало намного динамичнее.

2. Странный звуковой фон

Пожалуй, главное впечатление первого дня — неоднозначное звуковое сопровождение турнира. Во время минуты для каждого фигуриста играла музыка — было бы круто, если бы ее выбирали сами фигуристы, как в ММА или дартсе, где бойцы или игроки выходят под свои любимые треки. Здесь выбор получался разный — то Sia, то Дмитрий Маликов.

Но музыка не главное. Дело в том, что после каждого прыжка человек включал на всю арену звук — аплодисменты или какой-нибудь аналог пробития чека в кассе в случае удачи и... улюлюканье и другие несуразные звуки в случае падения. Если к первому вопросов нет, то второе звучало крайне странно. То есть ради шоу, конечно, можно — надеюсь, всех фигуристов о таком предупредили, но, например, Матвей Ветлугин честно написал, что после такого звука хотелось «провалиться или уйти».

А на самом деле стоило всего лишь продавать билеты — авось народ бы собрался, и уже и звуки были бы не нужны. Начать можно было попозже, например часов в 18.

3. Юниоры рвутся вперед

И у мужчин, и у женщин есть серьезные потери в составе. У мужчин вне финала Даниил Самсонов, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, который явно приехал «на расслабоне» (имеет право со своим опытом, но возможно, стоило уходить на пике после бронзы прошлогоднего чемпионата России). Зато в лидерах звезды юниорского катания Арсений Федотов и Лев Лазарев, в дуэли которых разрешилась судьба недавнего молодежного Кубка Первого канала.

У женщин Петросян доказала свой статус, но в лидерах суперзвезда Елена Костылева, которая постоянно меняет тренеров — похоже, из-за импульсивности своей мамы, а также Маргарита Базылюк и каким-то чудом сразу две фигуристки из костромской школы фигурного катания — Екатерина Кольцова и Арина Мохова. Такие истории очень нужны нам и на основных соревнованиях по фигурному катанию, но почему-то там фигуристок из регионов оценивают куда жестче.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

4. Мишина/Галлямов выше Бойковой/Козловского

В квалификации пар разыгрывались только номера «посева» в плей-офф — участвуют всего восемь пар, к сожалению, нет среди них Алены Косторной и Георгия Куницы. Две пары пошли на четвертый элемент, получился он только у Селивановой/Потапова. Но главное, что мы едва не лишились потенциального финала Мишина/Галлямов — Бойкова/Козловский. В отличие от финалов у одиночников, где будут по три участника, у пар финал будет в формате «один на один», то бишь «два на два». Пары должны были сделать подкрутку, сольный прыжок и выброс. Саша с Димой выиграли всего 0,2 балла у Чикмаревой/Янченкова. А могли бы уйти в финал третьими и нарваться на фаворитов уже в полуфинале. Впрочем, даже Артемьева/Брюханов в 1/4 не кажутся подарком.

5. Наш ответ французу

Дмитрий Алиев, который был уже на кураже и понимал, что не попадет в финал, напоследок решил исполнить сальто в рамках минуты. В системе ISU такого прыжка нет, вернее, за него полагается два балла штрафа, их, разумеется, не ставили — в отличие от чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа, которому на Евро снизили оценку. Но ответ французу получился эффектным. Побольше бы такого!