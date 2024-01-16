Сегодня, 17:30
19-21 января на «ЦСКА Арене» в Москве пройдет второй чемпионат России по прыжкам среди фигуристов. Это скорее спортивное мероприятие, чем турнир шоу-программ или Кубок Первого канала, однако и из него стараются делать шоу. В этом сезоне организаторы серьезно доработали регламент и сделали турнир потенциально более динамичным и зрелищным.
Конечно, можно придумать множество фишек, которые могли бы разнообразить турнир и сделать его именно шоу. Александру Трусову в качестве конферансье позовут навряд ли, а вот почему гостем турнира не могла бы стать наша прыгунья в высоту Мария Ласицкене? Только представьте — турнир начинается с шуточного конкурса по прыжкам в высоту, резинку натягивает сама Мария... А потом в коньках ставит мировой рекорд по высоте прыжка в этом инвентаре.
Но пока Первый канал и федерация неплохо работают над шоу и в спортивном плане. Капитанами в командном турнире выбраны Александр Галлямов и Дмитрий Козловский — и это кажется единственно верной опцией, если выбирать именно из спортсменов. Нет, даже в мужском и женском катании есть фигуристы, которые далеко не друзья, а уж в танцах и подавно. Но противостояние Галлямова и Козловского — почти классика парного катания. Теперь, после активизации Александра в соцсетях, оно может стать еще острее. Несколько лет назад мы обсуждали и с Дмитрием, что хорошо бы делать шоу помимо чистого спорта, но у него явно другой взгляд на вещи по сравнению с экс-партнером по группе.
Вообще взаимоотношения пар Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский — тема для отдельной статьи, если не книги. Когда первые пришли в группу Тамары Москвиной, это не очень понравилось вторым — и с тех пор в отношениях Саши и Димы с тренером пробежала кошка. Или пролетела аккредитация, если угодно. Хотя внутренняя конкуренция всегда была фишкой Тамары Николаевны. В общем, Галлямов и Козловский, несмотря на комплиментарные слова в адрес друг друга, точно не дружат. И надо отдать должное всем участникам этой истории — никто не выносил сор из прекрасной избы на улице Бабушкина в Петербурге и не позволял себе публичных разборок. Но закончилось все логично — уходом одной из пар. Правда, не в самое очевидное место — к Тутберидзе и Транькову. Впрочем, вариантов внутри России не так много, а Козловский по вопросу смены гражданства, рассказывают, крайне патриотичен.
И вот теперь они сойдутся в умении поднять командный дух в искусственном коллективе, созданном на один день. И точно оба будут хотеть выиграть. Все мы помним, как Галлямов эмоционально праздновал с Плющенко победу год назад. Крик Дмитрия «В очередь!» тоже уже стал историей.
Составы на прыжковый турнир также известны — у мужчин на данный момент в списке 30 человек, у девушек — 26, хотя возможны снятия. По регламенту 19 января пройдет отбор и «посев» у мужчин и женщин — в основной сетке должно остаться по 12 человек. Восемь из них, вероятно, будут стартовать с 1/8 финала, еще четыре лидера присоединятся с четвертьфинала.
Интересно, что в формате прыжкового чемпионата, еще и по системе плей-офф, столкнутся три поколения спортсменов — только подрастающие юниоры, действующие спортсмены в расцвете карьеры или те, кто ее де-факто завершил или завершает (после этого сезона можно ждать новых уходов, а Елизавета Туктамышева уже «приостановила» выступления).
В квалификации все спортсмены должны будут показать один сольный прыжок и один каскад, и лучшие по сумме проходят дальше. В финальной части придется показывать разные сольные прыжки и каскады, количество которых будет постоянно возрастать с каждым раундом. В финале придется делать два сольных прыжка, каскад из двух прыжков и пяти прыжков.
Фаворитами, очевидно, будут являться те, кто умеет делать несколько старших квадов, особенно лутц или флип. У мужчин это, в частности, Владислав Дикиджи и Марк Кондратюк, у женщин — Алиса Двоеглазова, Аделия Петросян. Но на деле чемпионат по прыжкам остается абсолютно темным лесом. Подготовить прыжок отдельно от программы за несколько недель может любой фигурист — когда его не нужно вставлять в программу. Поэтому темной лошадкой может считаться кто угодно, в том числе очень прыткие юниоры типа Воронова или Костылевой. Другое дело, что временные лимиты и количество раундов, а также система на вылет накладывает свои требования к физической и психологической готовности.
И у пар, кстати, наконец могут выиграть не фавориты любого турнира Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский, а те, кто выйдет на лед с четверными элементами (на них организаторами в качестве стимула дается дополнительная попытка).
Короче, это точно имеет смысл включить и посмотреть. Хотя бы потому, что такого турнира больше нет ни у кого в мире.
Расписание чемпионата России по прыжкам (трансляции на сайте Первого канала)
19 января, пятница
15.00-20.00. Квалификация
20 января, суббота
Личный турнир
14.00-15.30. Парное катание
15.30-17.15. Мужчины
17.15-18.45. Женщины
21 января, воскресенье
14.00-17.00. Командный турнир
Список участников чемпионата России по прыжкам
Мужчины: Максим Автушенко, Михаил Алексахин, Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Вадим Воронов, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Марк Кондратюк, Лев Лазарев, Глеб Лутфуллин, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Макар Пузин, Егор Рухин, Павел Савченко, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Илья Строганов, Михаил Терновский, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Арсений Федотов, Роман Хамзин.
Женщины: Маргарита Базылюк, Камила Валиева, Алина Горбачева, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Алена Жилина, Арина Калугина, Екатерина Кольцова, Елена Костылева, Варвара Кравчина, Милана Лебедева, Мария Мазур, Диана Мильто, Виктория Морозова, Арина Мохова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Ангелина Палагина, Аделия Петросян, Надежда Понтелеенко, Алена Принева, Кира Трофимова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Уткина, Арина Чернобавская.
Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Кира Доможирова/Илья Вегера, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Влада Селиванова/Виктор Потапов, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Наталья Хабибулина/Илья Княжук.