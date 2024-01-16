На кого обратить внимание на предстоящем в выходные турнире.

19-21 января на «ЦСКА Арене» в Москве пройдет второй чемпионат России по прыжкам среди фигуристов. Это скорее спортивное мероприятие, чем турнир шоу-программ или Кубок Первого канала, однако и из него стараются делать шоу. В этом сезоне организаторы серьезно доработали регламент и сделали турнир потенциально более динамичным и зрелищным.

Конечно, можно придумать множество фишек, которые могли бы разнообразить турнир и сделать его именно шоу. Александру Трусову в качестве конферансье позовут навряд ли, а вот почему гостем турнира не могла бы стать наша прыгунья в высоту Мария Ласицкене? Только представьте — турнир начинается с шуточного конкурса по прыжкам в высоту, резинку натягивает сама Мария... А потом в коньках ставит мировой рекорд по высоте прыжка в этом инвентаре.

Мария Ласицкене. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Правильные капитаны

Но пока Первый канал и федерация неплохо работают над шоу и в спортивном плане. Капитанами в командном турнире выбраны Александр Галлямов и Дмитрий Козловский — и это кажется единственно верной опцией, если выбирать именно из спортсменов. Нет, даже в мужском и женском катании есть фигуристы, которые далеко не друзья, а уж в танцах и подавно. Но противостояние Галлямова и Козловского — почти классика парного катания. Теперь, после активизации Александра в соцсетях, оно может стать еще острее. Несколько лет назад мы обсуждали и с Дмитрием, что хорошо бы делать шоу помимо чистого спорта, но у него явно другой взгляд на вещи по сравнению с экс-партнером по группе.

Вообще взаимоотношения пар Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский — тема для отдельной статьи, если не книги. Когда первые пришли в группу Тамары Москвиной, это не очень понравилось вторым — и с тех пор в отношениях Саши и Димы с тренером пробежала кошка. Или пролетела аккредитация, если угодно. Хотя внутренняя конкуренция всегда была фишкой Тамары Николаевны. В общем, Галлямов и Козловский, несмотря на комплиментарные слова в адрес друг друга, точно не дружат. И надо отдать должное всем участникам этой истории — никто не выносил сор из прекрасной избы на улице Бабушкина в Петербурге и не позволял себе публичных разборок. Но закончилось все логично — уходом одной из пар. Правда, не в самое очевидное место — к Тутберидзе и Транькову. Впрочем, вариантов внутри России не так много, а Козловский по вопросу смены гражданства, рассказывают, крайне патриотичен.

И вот теперь они сойдутся в умении поднять командный дух в искусственном коллективе, созданном на один день. И точно оба будут хотеть выиграть. Все мы помним, как Галлямов эмоционально праздновал с Плющенко победу год назад. Крик Дмитрия «В очередь!» тоже уже стал историей.

Индивидуальный турнир — сплошная загадка

Составы на прыжковый турнир также известны — у мужчин на данный момент в списке 30 человек, у девушек — 26, хотя возможны снятия. По регламенту 19 января пройдет отбор и «посев» у мужчин и женщин — в основной сетке должно остаться по 12 человек. Восемь из них, вероятно, будут стартовать с 1/8 финала, еще четыре лидера присоединятся с четвертьфинала.

Интересно, что в формате прыжкового чемпионата, еще и по системе плей-офф, столкнутся три поколения спортсменов — только подрастающие юниоры, действующие спортсмены в расцвете карьеры или те, кто ее де-факто завершил или завершает (после этого сезона можно ждать новых уходов, а Елизавета Туктамышева уже «приостановила» выступления).

В квалификации все спортсмены должны будут показать один сольный прыжок и один каскад, и лучшие по сумме проходят дальше. В финальной части придется показывать разные сольные прыжки и каскады, количество которых будет постоянно возрастать с каждым раундом. В финале придется делать два сольных прыжка, каскад из двух прыжков и пяти прыжков.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Фаворитами, очевидно, будут являться те, кто умеет делать несколько старших квадов, особенно лутц или флип. У мужчин это, в частности, Владислав Дикиджи и Марк Кондратюк, у женщин — Алиса Двоеглазова, Аделия Петросян. Но на деле чемпионат по прыжкам остается абсолютно темным лесом. Подготовить прыжок отдельно от программы за несколько недель может любой фигурист — когда его не нужно вставлять в программу. Поэтому темной лошадкой может считаться кто угодно, в том числе очень прыткие юниоры типа Воронова или Костылевой. Другое дело, что временные лимиты и количество раундов, а также система на вылет накладывает свои требования к физической и психологической готовности.

И у пар, кстати, наконец могут выиграть не фавориты любого турнира Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский, а те, кто выйдет на лед с четверными элементами (на них организаторами в качестве стимула дается дополнительная попытка).

Короче, это точно имеет смысл включить и посмотреть. Хотя бы потому, что такого турнира больше нет ни у кого в мире.

Расписание чемпионата России по прыжкам (трансляции на сайте Первого канала)

19 января, пятница

15.00-20.00. Квалификация

20 января, суббота

Личный турнир

14.00-15.30. Парное катание

15.30-17.15. Мужчины

17.15-18.45. Женщины

21 января, воскресенье

14.00-17.00. Командный турнир