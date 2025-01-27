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Фигурное катание

Сегодня, 11:30

Малинин — снова первый на чемпионате США! Зашел на семь четверных, но не обошлось без падения

Малинин стал трехкратным чемпионом США по фигурному катанию
Егор Сергеев
Фигурист Илья Малинин.
Илья Малинин.
Фото Getty Images
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В топ-4 еще два русских фигуриста.

Чемпионат США. Мужчины
1. Илья Малинин — 333,31.
2. Эндрю Торгашев — 286,49.
3. Камден Пулкинен — 252,92.
4. Максим Наумов — 248,16.
5. Джимми Ма — 236,78.

Звездный одиночник Илья Малинин в третий раз подряд стал победителем чемпионата США. В произвольной программе он чисто исполнил шесть четверных прыжков, в том числе четверной аксель, и доказал: помимо него стабильно успешных фигуристов в этой дисциплине за океаном нет.

Без шансов для остальных

Малинин продолжает движение по уникальному пути. В произвольной программе он зашел на семь квадов: флип, аксель, лутц, риттбергер, лутц (в каскаде), тулуп (в каскаде), сальхов (в каскаде). И его прокат снова поразил воображение. Без падения не обошлось, и на этот раз подвел четверной риттбергер. Ошибка вышла из-за недокрута — арбитры это подтвердили.

Получилось 219,23 балла за произвольную и 333,31 по итогу — уникальный результат Но даже при таких космических цифрах Илье есть куда расти. Например, на прошлогоднем чемпионате мира он получил больше.

Илья Малинин выиграл финальный этап &laquo;Гран-при ISU&raquo;. Малинин выиграл финал «Гран-при». Бросил вызов самому себе, заявив семь квадов

Интересно, что будет, когда Малинин закроет гештальт и выполнит чистую семиквадку? Пока его главные соперники на международных соревнованиях выполняют три-четыре четверных прыжка в произвольной программе, он сетует на неидеальный прокат при шести чистых квадах. Удивительная спортивная наглость.

«Прокат получился не таким идеальным, как я хотел, но, думаю, я выдал хороший, надежный старт. Показал, что работает в этой программе. Я все еще не полностью раскрыл свой потенциал. Думаю, предел, к которому я могу стремиться, гораздо дальше.

Испытываешь давление, когда пытаешься сделать четверной аксель на каждом соревновании. Возможно, люди хотят видеть что-то лучшее и большее, но я хочу быть уверенным, что я стабилен», — цитирует русского американца NBC Sports.

Фигурист Максим Наумов
Максим Наумов.
Фото Getty Images

Еще двое русских — в топ-4

Максим Наумов — сын чемпионов мира 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова — дрогнул на стартовом сальхове, запланированном как четверной, но вышло всего два оборота. К счастью для него, обошлось без падения. А вот дальше Макс пришел в себя и пересилил волнение: сделал все идеально, включая два трикселя и каскады с тройным лутцем во второй половине программы. 165,75 балла без квада — сумма вполне приличная. А итоговые 248,16 позволили Наумову занять четвертое место.

Максим Наумов. «От работы в Starbucks до медали чемпионата США дошел за девять месяцев». Интервью с фигуристом — сыном чемпионов мира Наумова и Шишковой

Эндрю Торгашев продолжает удивлять. Он начал прокат с мощных квад-тулупов — соло и в каскаде с двойным тулупом, затем выполнил два трикселя, с остальными прыжковыми и непрыжковыми элементами тоже справился на отлично.

Сын еще одних советских фигуристов, Илоны Мельниченко и Артема Торгашева, не просто завоевал серебро, а набрал сумасшедшие баллы, соответствующие уровню мирового топа — итоговые 286,49. И они позволяют ему с надеждой отправиться на ближайшие главные старты и заявить о себе и там.

Фигурное катание
Илья Малинин
Максим Наумов
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