Что могло произойти с Горбачевой? Разбираем главные версии

Поисками чемпионки России среди юниоров в столице занимаются сотни людей.

Не будет преувеличением сказать, что за судьбой фигуристки Алины Горбачевой сейчас наблюдает не только весь фигурнокатательный мир, но и общество в целом. Пока мы просто надеемся, что девушку найдут живой, но при этом не будут мешать ей решить копившиеся проблемы, которые, видимо, способствовали ее внезапному исчезновению. Но случай может стать поворотным в истории детского спорта в России и особенно тех видов, в которых много говорится о нюансах с правами детей, — фигурного катания и других.

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Отсутствие родителей

В ситуации, когда поиски не завершены и о сути случившегося известно мало, будет очень много информационной шелухи, анонимных инсайдов и мнений. Но даже авторизованному мнению в данной ситуации верить по умолчанию не стоит — вряд ли кто-то внутри сообщества фигуристов открыто скажет о проблемах, поэтому даже к фразе «никаких предпосылок не было» надо относиться аккуратно. С другой стороны, если начнут огульно критиковать тренера Софью Федченко или родителей, это тоже пахнет популизмом.

Предлагаю вам не верить и мне, а лишь оценивать факты и различные версии в соответствии со своими представлениями.

Итак, что мы знаем точно. Несколько лет дом фигуристки находится не у ее родителей. Она живет в квартире тренера Софьи Федченко, с которой, как утверждают источники, у нее сейчас произошел конфликт перед уходом с тренировки. Это ситуация для фигурного катания нередкая. Вспылил, собрал вещи, пошел.

Как объясняется расставание с родителями? Мама была не в восторге от занятий фигурным катанием и не могла переехать с дочерью ближе к катку. Но согласитесь, достаточное ли это основание для разрыва? Вряд ли. То есть ситуация, которую можно считать нетривиальной, если не сказать нездоровой. Наверняка в нее были обязаны вмешаться органы опеки.

Далее идут версии. Бабушка Горбачевой в интервью «Комсомольской правде» заявила, что Федченко якобы не давала видеться с семьей. В то же время сама Алина никогда о таком не упоминала — да, не лучшие отношения, но без подробностей. Можно сделать осторожный, но логичный вывод — фактическая замена родителей на тренера («она мне как вторая мама») могла сказаться на психологическом состоянии в долгосрочном периоде. Федченко действительно была как мама — с Горбачевой они ездили на отдых, тренер дарила ей телефоны. Если кому-то кажется, что она исключительно жестко общалась с подопечными на тренировках, — это тоже не так.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Жесткость тренера

Некоторые тренеры стараются оградить своих подопечных от «влияния» родителей — это тоже факт. Про это рассказывала Этери Тутберидзе в контексте подготовки к Олимпиаде-2018.

— У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали — и мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой, которая уже не хотела 12 часов проводить на катке, потому что есть мама рядом, — сказала Тутберидзе Первому каналу.

К тренировкам допускалась бабушка фигуристки, которая с ней проводила по 12 часов на катке, но насколько здоровая эта ситуация — решать вам. Но сама Федченко говорила, что ей приятно сравнение с Тутберидзе.

Могу добавить, что мне доводилось слышать о брутальном стиле руководства Федченко в тренерском деле — но это понятие растяжимое. Большинство тренеров подростков предпочитают жесткие методы — мол, «по-другому они не понимают». Тоже факт — Федченко обвиняли в насилии, об этом писала блогер Елена Родина в Telegram-канале. Однако опять же, верифицировать обвинения без видео- и фотодоказательств невозможно. Про то, что тот или иной тренер абьюзит ученика/-цу, мне доводилось слышать много раз. Однако авторизованно об этом не говорят, а значит, юридически такое обвинение может закончиться делом о клевете.

Однако есть и факт — Горбачева уже меняла тренера. В течение двух месяцев основным тренером Алины была Влада Данилкина из той же школы «Триумф». В это время Алина продолжала жить у Федченко. Отношения между подростком и тренером тогда испортились из-за недовольства специалиста весом фигуристки.

Но затем, как говорила сама Федченко Sports.ru, кризис в отношениях был преодолен:

— Я ей предлагала уйти в другую школу. Посмотреть, как вообще бывает, а если что — вернулась бы без проблем. Начались проблемы с весом, я просила похудеть, она говорила, что не получается, а потом вдруг получилось... Уходить она категорически отказалась. Пару месяцев ее основным тренером была Влада Николаевна, а мы с ней занимались только прыжками, — отмечала Федченко.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прятки у друзей

Есть и другая версия, и в текущей ситуации она звучит оптимистично. Telegram-канал Shot сообщил, что «источник в окружении фигуристки» рассказал следующее — Горбачева хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей, однако подробностей не приводится. Такую версию начало прорабатывать и следствие, не найдя тела фигуристки в реке и в парке. В любом случае это наталкивает на мысль, что между тренером и фигуристкой произошел разрыв. И тут тоже факт — подростки в переходном возрасте, а это вполне научное понятие, действуют неконтролируемо и склонны к эмоциональным поступкам.

Наконец, последняя версия, которая тоже рассматривается всерьез, — похищение. В лесополосе у реки проводили время люди, по-видимому, не лучшего социального благосостояния. Корреспонденты «СЭ» заметили недалеко от места поисков в реке свежий, видимо, вчерашний костер. В СМИ также фигурирует информация, что рядом с катком часто видели человека, выслеживавшего молодых фигуристок. Правда, это не вяжется с сообщением о том, что Алина попала на камеру видеонаблюдения в одном из московских кафе уже во вторник, на следующий день после исчезновения.

Так или иначе, какая бы из версий ни оказалась правдой, хочется видеть Алину живой. И в будущем счастливой — кажется, многие, кто считает, что приносит счастье фигуристам, понимают его по-своему.