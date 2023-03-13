«Нас лишают возможности работать». Тутберидзе рассказала об отстранении от международных стартов и переживаниях Валиевой

Знаменитый тренер подвела итоги непростого сезона в интервью ТАСС.

Этери Тутберидзе редко дает интервью. Но в последнее время тренер стала более открытой в общении с прессой. Несколько дней назад Этери Георгиевна ответила «СЭ», почему не была на церемонии вручения государственных наград («Я заболела. Буду ли получать в каком-то особом порядке? Нет, думаю, когда будет следующее награждение), а теперь поговорила с ТАСС и ответила на многие волнующие вопросы.

Мотивация в условиях отсутствия международных стартов

Фигуристам в этом сезоне задавали много вопросов о том, откуда они черпают мотивацию. Проблема касается не только спортсменов не из самого топа, а всех — после участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх сложно сосредоточиться только на внутренних соревнованиях. Этот вопрос волнует не только атлетов, но и специалистов.

— Сейчас много говорят о проблемах мотивации у спортсменов, но и тренерам непросто. Не добавляют радости и субъективные вещи, психологическое давление — грязи в адрес нашей команды льется немало. В такой обстановке творить шедевры непросто, — отметила Тутберидзе.

Этери Георгиевна добавила, что они преодолевают этот непростой период, как семья — все фигуристы и тренеры группы. А сложнее всех Камиле Валиевой, которая продолжает выступать, но только на внутренних стартах. У Аделии Петросян и Софьи Акатьевой было не так много международных турниров.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О переживания Валиевой

Камиле Валиевой в этом сезоне тяжело. Она растет, в начале сезона говорили о ее раскоординации на прыжках. К тому же на фигуристку оказывается постоянное давление из-за разбирательств по допинговому делу. Спортсменка часто показывает полярные эмоции — иногда может очень сильно расстраиваться, а через несколько минут уже улыбаться и смеяться.

На пресс-конференции после произвольной программы в финале «Гран-при России» Камила говорила, что ей сложно выступать в «Юбилейном» после всех событий прошлого года. Этери Тутберидзе дополнила слова фигуристки:

— После шестиминутной разминки короткой на нее нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: «Я не могу здесь кататься». Мы как могли попытались ее перенастроить. В общем, готова она была намного лучше, чем в итоге мы смогли показать. Ну и кому, как не мне, знать, что постоянное давление не может стать частью привычки.

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О четвертом месте Акатьевой

Задача Софьи Акатьевой и Аделии Петросян в финале «Гран-при» — попробовать новый контент. У девушек сейчас в произвольной по четыре прыжка ультра-си. Пока не все получилось, хотя Петросян сумела выиграть, а Акатьевой немного не хватило до призов. Расстроилась ли Соня четвертому месту? По словам Этери Георгиевны, Акатьева восприняла результат спокойно, так как ошибок было много.

— Но вообще я хочу сказать, что не вижу смысла в стенаниях по результатам от старта к старту. Я не была в Перми, но слышала, например, недовольство по поводу того, что Софья Муравьева должна была выиграть у Елизаветы Туктамышевой. У этих спортсменок одинаковый контент, но Лиза за столько лет, конечно же, более компонентная, а значит, обыгрывать ее можно только контентом сложнее.

Интересное замечание, но в контексте фигуристок не из группы самой Этери Георгиевны. Дальше тренер сказала, что постоянные обсуждения результатов сильно раздражали — везде искали скандалы.

Дарья Усачева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О травме Усачевой

Осенью 2021 года ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева получила серьезную травму на этапе «Гран-при» в Японии, после чего долгое время лечилась и восстанавливалась. Потом Даша вышла на лед, но восстановить тройные прыжки (и даже до конца двойные) не получилось.

— Дашу мы очень долго пытались восстановить, но она начинала прыгать, и боли возвращались. Возможно, это психологический момент, фантомные боли. Каждый раз я отправляла ее обратно в ФМБА консультироваться, обследоваться. Она была у самых разных специалистов, в том числе в Германии у Кристиана Шнайдера. Дошло до того, что причин для проблем медики уже не видят, а ей все равно больно. Я не врач, мне сложно сказать, что это. Но прыгать она не может.

Этери Георгиевна рассказала, что с данной проблемой Усачева уже пришла в «Хрустальный», в начале сезона всегда появлялись боли. Тутберидзе была против поездки Даши на этап «Гран-при», но на этом настояли ее мама и сама спортсменка. Позже оказалось, что старшая сестра фигуристки закончила со спортом из-за такой же травмы.

— Это был олимпийский сезон, и Даша очень хотела использовать свой шанс. За два дня до отъезда у нас состоялся разговор, при котором присутствовали мама Дарьи, спортсменка и врачи. Я была категорически против поездки на этот старт, поскольку мне визуально через ее движения показалось, что боли усилились. В этом разговоре мама Даши настаивала на ее участии, а сама Дарья плакала и просила оставить ей шанс и не снимать со старта.

Несколько дней назад появились новости о попытке перехода Усачевой в танцы на льду. Она пробовалась в Дубае с Дарио Чиризано, но спортсмены не подошли друг другу по росту. Тутберидзе подтвердила это:

— Она пробовала встать в пару с танцором Дарио Чиризано, но ей нужно искать такого, с кем она спокойно будет учиться. А Дарио нужна готовая партнерша, с которой уже можно выходить и соревноваться. Даша верит, что у нее в танцах получится. Надо пробовать двигаться дальше.

Майя Хромых. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О проблемах Хромых

Майя Хромых сверкнула в финале Кубка России-2021, где исполнила сразу два четверных. На Олимпиаду фигуристка не отобралась, а в этом сезоне и вовсе не выступала из-за травмы. Этери Георгиевна раскрыла причину повреждения:

— С начальной позы короткой программы сделала один толчок, споткнулась, поймала зубец левой рукой, промахнулась мимо льда, и зубец уперся в руку. Это кончилось очень плохо, была большая потеря крови, судороги. Ее увезла скорая, потом была операция. Причем не сразу, врачи отложили ее на день, чтобы пригласить специального нейрохирурга, настолько сложная была эта травма.

За время травмы Майя набрала вес. «Бороться и с нагрузками, и с весом одновременно нельзя — это опасно для спины», — говорит Тутберидзе. Поэтому сейчас Хромых не прыгает, катается в корсете из-за проблемы со спиной.

Даниэль Грассль. Фото Global Look Press

О Даниэле Грассле

Итальянец в прошлом году присоединился к группе Этери Георгиевны. Сам фигурист говорит, что он давно мечтал заниматься у Тутберидзе, и вот этот момент наконец настал. Два года назад специалист не была готова пригласить его и делиться своим опытом с другими тренерами. Сейчас ситуация поменялась — они еще раз пообщались в Бостоне, и сотрудничество состоялось.

— Я всегда была очень закрыта в плане обмена опытом с другими специалистами. Это происходило лишь несколько раз. Когда я брала в команду Сергея Викторовича Дудакова и когда к нам пришел Даниил Маркович Глейхенгауз. И мы стали одной командой. Да, я ревностно отношусь к тому, чтобы делиться своим опытом с другими специалистами. Но мы действительно тренировали и тренируем, в том числе спортсменов, выступающих за другие страны.

О международных мастер-классах

Недавно в Интернете появилась информация о том, что команда Этери Георгиевны проведет серию международных мастер-классов. Не все восприняли новость хорошо и даже пообещали своим сотрудникам санкции из-за участия в этом проекте.

— Нас искусственным путем лишают возможности работать на международном уровне, и вдруг появляется шанс делать что-то новое. Пусть это будет через мастер-классы, почему нет? По-моему, самое время.

Идея принадлежит Александру Лакернику, и это не государственный, а частный проект. Сначала серию мастер-классов будет вести команда Этери Тутберидзе, позже — специалисты из других школ.