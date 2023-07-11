Щербакову сразила «болезнь поцелуев». Она обрывала карьеры великим

Каковы перспективы российской олимпийской чемпионки по фигурному катанию и чем она заболела?

Анна Щербакова в это межсезонье стала на несколько дней главным ньюсмейкером фигурного катания. Несколько недель назад с подачи Ильи Авербуха завязался разговор о том, что фигуристка может возобновить карьеру и даже усердно тренировалась на базе в Новогорске. Правда, конкретных подтверждений таким планам не обнаружилось. Сама Щербакова, когда ее спросили о будущем, ушла от ответа.

Теперь перспективы спортивных выступлений олимпийской чемпионки, если и существовали, практически обнулены. По крайней мере, если у фигуристки подтвердится мононуклеоз. Из-за него она покинула сборы в Новогорске раньше времени, прекратив тренировки. Так утверждает Sport24. Тем удивительнее будет, если Анна останется вместе с Александрой Трусовой в резервном списке сборной России. Обе не выступают довольно давно. Почему Анну теперь точно не стоит ждать в новом сезоне?

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чем заболела Щербакова

Мононуклеоз — довольно тяжелое и остро проявляющееся вирусное заболевание, которое поражает лимфатическую систему. Следовательно, страдают лимфоузлы, миндалины и все горло, раздувается селезенка и ослабляется вся иммунная система. Список симптомов болезни крайне широк, от жара и озноба до светобоязни глаз. Что важно для спортсменов — из-за риска разрыва селезенки рекомендуется на месяц отказаться от физических нагрузок. Передается мононуклеоз воздушно-капельным путем, зачастую со слюной, из-за чего получил название «болезни поцелуев». И в случае несвоевременного лечения может даже превратиться в артрит или склероз.

Лучше всего на бытовом уровне последствия мононулеоза объяснит коллега Щербаковой по цеху медалистка чемпионатов Европы и России Дарья Павлюченко:

— Когда появились первые симптомы болезни, я занервничала, подумала: «Неужели ковид во второй раз?» Но врачи «успокоили», что есть и другие заболевания, и после того, как сдала все анализы, выявился мононуклеоз. Болезнь неприятная, потому что температура то поднимается, то падает. Зато за один день я сразу скинула два кило... Горло болит, тяжело глотать, лимфоузлы раздуты. Каждое утро я вставала, шла полоскать горло, пила чай, снова полоскала и снова пила чай. Так весь день. Становилось полегче. А потом я себе сказала: все, хватит болеть, надо брать себя в руки. Дня через четыре началось улучшение, подумала, все позади. А когда сдала анализы, поставили диагноз, снова стало не очень. Не знаю, может, психологически.

Честно говоря, меня спас начавшийся чемпионат мира. Запомнила, как Юдзуру Ханю катался, Нейтан Чен, пары, девочки... За Аню [Щербакову] очень болела, за Сашу [Трусову], за Лизу [Туктамышеву]. Лежишь с утра, и так плохо, а потом начинаешь смотреть чемпионат и отвлекаешься, вроде лучше становится, — говорила она в интервью на сайте Федерации фигурного катания России.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Список жертв: от Гретцки до Федерера

Болезнью в том или ином виде переболело большинство населения Земли, и конечно, среди них есть спортсмены. Обычно заболевание переносят в подростковом возрасте, но, когда оно застигло тебя врасплох взрослым и в разгар сезона — карьера может пойти под откос. И список «жертв» мононуклеоза обширен.

Антон Шипулин переболел им в 2018 году, и после этого у него действительно сильно снизились результаты. Не исключено, что из-за последствий болезни Шипулин завершил карьеру в 31 год. А вот Мартен Фуркад вовремя отловил болезнь в 2014-м в начале сезона и успел быстро восстановиться, став чемпионом мира через несколько месяцев. Целый сезон пропустила из-за недуга в 2015-м Дарья Домрачева. Подававший надежды норвежец Александер Ус перестал попадать в сборную из-за него. Мучился с мононуклеозом и наш Дмитрий Гараничев.

Фактически досрочно пришлось завершить карьеру теннисистам Робину Содерлингу и Марио Анчичу. А вот Роджер Федерер хоть и потерял форму в 2008 году и даже, как считается, проиграл три первых турнира «Большого шлема» из-за мононуклеоза, но успел восстановиться и стать олимпийским чемпионом, а также выиграть US Open. В 2017-м тяжело болел Даниил Медведев. На несколько месяцев в молодости пришлось прервать карьеру даже великому хоккеисту Уэйну Гретцки — чтобы полностью восстановиться от болезни.

Мутная история произошла с фигуристкой Аленой Савченко перед Олимпиадой-2010. Она заболела мононуклеозом, но вскоре представители федерации заявили, что диагноз не подтвердился. В любую часть предложения можно подставить слово «якобы». Потому что тогда немцев даже обвиняли в симуляции и попытке надавить на жалость судей — мол, нельзя от него так быстро вылечиться, болезнь может отступать и наступать месяцами. Савченко и ее партнер Робин Шолковы пропустили всего две недели тренировок. Но так или иначе они проиграли Олимпиаду, став только третьими.

Щербакова свою Олимпиаду в 2022-м уже выиграла. И ей можно только пожелать присоединиться к списку тех, кто перенес болезнь легко.