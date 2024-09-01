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Фигурное катание

Сегодня, 13:15

«Баху сказал бы, что фигуристы с четырех лет в этом спорте. Они не заслужили происходящего». Позиция Глейхенгауза

Глейхенгауз рассказал, как относится к смене гражданства российских фигуристов
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Даниил Глейхенгауз
Даниил Глейхенгауз.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе — о переходе фигуристов в другие сборные и об олимпийских перспективах россиян.

Даниил Глейхенгауз на «Ночи московского спорта» показал мастер-класс по общению с болельщиками и прессой — ответил на все вопросы в преддверии сезона и даже пообещал две программы под композиции на русском языке. «СЭ» собрал самые яркие цитаты.

Об открытии Олимпиады:

— Открытие смотрел. Был красивый момент с флагом... Но в целом это не мое. Не все мне понравилось. Самому было бы интересно в будущем развиваться и от постановок одному человеку или паре идти в шоу, может, не только связанные с коньками. Я также стараюсь придумывать сценарии. Я в процессе. Сейчас все время занимает тренерская деятельность, но я нахожу промежутки времени, чтобы подумать о чем-то глобальном.

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Об Олимпийских играх:

— За Олимпиадой следил, смотрел спортивную гимнастику, немного тенниса. Но в это время было много работы, и трансляции приходилось искать в Интернете. Это была первая Олимпиада за долгое время, которую я почти не видел.

Зимняя Олимпиада с нашими? Надежда умирает последней, она есть. Очень хочется. Спортсмены не заслуживают того, что с ними происходит. Им тяжело это воспринимать, потому что поколение, на которое они равнялись, уже к их возрасту выигрывало чемпионаты Европы и мира. От нас ничего не зависит, мы ждем, когда нам дадут возможность выступить. Если возможность дадут — конечно, надо ехать и показать, что на самом деле мы из себя представляем.

Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото Reuters

О том, что бы сказал Баху:

— Это спортсмены, которые посвятили с 4 лет всю свою жизнь спорту. Они всегда мечтали стать олимпийскими чемпионами или хотя бы представлять страну на Олимпиаде. И они это заслужили. Мне кажется, несмотря ни на что, это неправильно — не давать им такой возможности.

Томас Бах. Бах уходит из МОК со слезами. Для России он был и не друг, и не враг, а так...

О смене гражданства фигуристами группы Тутберидзе:

— На данный момент этого не происходит, как вы видите. Но все возможно, мы никому не запрещаем. Это должно идти от спортсмена и от родителя. Это их жизнь, их решение, можно его поддержать или нет, но насильно заставить не можем никого. У нас пока об этом разговоров не было, все наши спортсмены идут в сезон, чтобы выступить на чемпионате России.

С мотивацией в любом случае спортсменам немного тяжелее, чем нам, тренерам. У нас карьера дольше, были Олимпиады, и надеюсь, еще будут. А у спортсменов вся жизнь в этом маленьком промежутке, и им хочется выигрывать чемпионаты России — и ехать на Европу и мир. Конечно, с этим сложно справиться. Не могу сказать, что есть глобальная проблема — никто ничего не хочет делать. Это в меру, в разговорах между собой, мы всегда поддерживаем наших спортсменов. Сейчас такой период, когда надо искать возможности поработать, может, не форсировать, спокойнее идти, учить новые вещи.

Фигуристка Майя Хромых
Майя Хромых.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

О будущем Хромых:

— Мы сейчас не говорим о том, что она заканчивает. Она сказала, что пока берет паузу, у нее побаливает спина, ей даются тяжело многие вещи, которые не всегда связаны с прыжками. Она отдыхает от этого, она находится с нами в общении. Сейчас занимается тренерской деятельностью, она будет работать с совсем маленькими детьми.

О пятерном прыжке:

— Мы пионеры женских четверных? Честно говоря, я пока не уверен в том, что это будет так же, как с четверными. Как и четверной аксель Ильи Малинина, это что-то невероятное. Если к четверному акселю придут все и будут прыгать его, тогда я, скорее, удивлюсь.

В&nbsp;фигурном катании разрешили пятерные прыжки. В фигурном катании мини-революция: разрешили пятерные прыжки! Но оценили их смешно

Что касается пятерных, не вижу возможности делать их постоянно в программе. В целом это уже совсем куда-то далеко. Возможно, я просто отстал. (Смеется.)

Возможно, я просто отстал и пятерные в какой-то момент нужно будет прыгать. Мы пока никому не предлагаем пятерной, даже на удочке не пробовали.

О шоу Загитовой:

— Я еще не смотрел целиком шоу Загитовой в Казани. Но знаю, что она не спала, готовилась. Я от всей души поздравляю, что она сделала огромный проект. Потому что одно дело — кататься на льду, а другое — это создать декорации, свет, музыку и остальное. Только низкий поклон и благодарность.

Даниил Глейхенгауз
Даниил Глейхенгауз.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О программах:

— От этого сезона я жду чистого катания от спортсменов. Мне интересно посмотреть на реакцию зрителей на некоторые программы, потому что никогда не использовал в постановках и в музыке русский текст. Сейчас будут две программы, где будет русский текст. Мне интересно было поработать с этим впервые, интересно, как воспримут это зрители.

Это ожидаемо, что многие выбирают «Дюну». Фильм произвел фурор, саундтрек отличный. Не сильно переживаю, что у кого-то, помимо Пети Гуменника, будет «Дюна». То, как я нарезал музыку, не будет ни у кого другого.

Фигурное катание
Даниил Глейхенгауз
Томас Бах
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