«Единственным выходом было взятие вины на себя». История врача, от которого якобы отказалась Тутберидзе

Филиппа Шветского больше не видят с фигуристками «Хрустального».

Как правило, врачи спортивных команд — солдаты невидимого фронта. Они трудятся в рваном и требовательном графике ради результатов спортсменов, но остаются безымянными героями. Не так было в российском фигурном катании олимпийского сезона.

Тутберидзе дистанцировалась от Шветского?

Врач сборной Филипп Шветский сидел вместе с Камилой Валиевой в kiss-and-cry, когда будущая героиня Олимпиады слышала баллы своего мирового рекорда. Именно он уносил Дарью Усачеву на руках после травмы, полученной на разминке перед «Гран-при Японии». Да и в обычных ситуациях без форс-мажоров Шветский всегда стоял у бортика рядом со штабом Тутберидзе, выходил из раздевалки с его членами. Будучи формально врачом сборной России.

Как можно было заметить по первым стартам этого сезона, Шветский и штаб Тутберидзе будто перестали контактировать. По крайней мере, рядом их увидеть сложно. И вот сегодня утром издание «Р-Спорт» со ссылкой на свои источники сообщило, что врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский якобы прекратил сотрудничество с группой Этери Тутберидзе. Сам врач подтвердил информацию, но несколько в другом ключе: он заявил ТАСС, что сотрудничество планировалось до Олимпиады-2022, а он остается врачом сборной и будет работать с фигуристами разных групп, не только из «Хрустального».

Правда, если сотрудничество прекратилось сразу после Олимпиады, вызывает вопросы появление Шветского на шоу Тутберидзе после Пекина-2022 и даже активное участие в нем в роли полицейского. Но шоу все-таки мероприятие неофициальное.

Сложно уйти от ассоциации нынешних слухов с «делом Валиевой», вердикт в отношении которой то ли уже объявлен, то ли будет со дня на день. Хотя публика об этом все равно не узнает. Может ли Шветский снова быть объявлен стрелочником, как много лет назад?

Гребное прошлое

Известность спортивный врач Шветский получил после случая с шестью российскими гребцами, которых дисквалифицировали перед Олимпиадой в Пекине. Специалист тогда был обвинен в запрещенном виде допинга — внутривенных инъекциях. Об эпизоде рассказывалось в фильме «Вакцина победы». Его тогда, на минуточку, показывали на федеральном канале.

Дисквалифицированный гребец Иван Подшивалов тогда говорил:

— Употреблял я пару раз пластырь. Он клеится, увеличивает тестостерон. Мальчик, который окончил институт, пришел и подставил всю команду. Доктор, который пил пиво на сборах, не мог элементарно попасть в вену. Что это за доктор, который не может попасть в вену из-за того, что он пьян? — рассказывал Подшивалов, имея в виду совсем не столицу Австрии.

Далее на видео даже записана встреча Шветского и Подшивалова:

— Ты подставил команду, прямым текстом тебе говорю. Ты хоть признаешь, что ты облажался? Скажи, что облажался, извинись, — призывает гребец.

— Я понимаю ваши чувства, хочу сказать, что я себя виноватым не считаю, — отвечает врач. И говорит в интервью о «запланированной акции не только против сборной России по академической гребле, но и против России». Аргумент непробиваемый.

Закадровый голос повествует, что «погорел он [Шветский] на куче использованных шприцов и капельниц, брошенных прямо возле гостиницы, где жили спортсмены. Врач сборной даже не потрудился замести следы».

Естественно, все эти высказывания — на совести участников программы. Мы не беремся утверждать, есть ли в них хотя бы доля правды.

Известно только, что в итоге Шветскому все же пришлось признать свою неправоту. Хотя на самом деле он по-прежнему считает себя невиновным. «Вокруг этой истории, полной трагизма, конечно же, много сплетен и тайн. Но в действительности руководство федерации, Министерства спорта и ВНИИФКа в течение года боролись за судьбы спортсменов. К сожалению, единственным возможным выходом было взятие на себя всей вины врачом сборной команды — с последующим снижением срока дисквалификации спортсменов с четырех до двух лет», — говорил специалист «СЭ». Но позже он скажет, что «использовать события 2006 года как аргумент против меня просто абсурдно».

Филипп Шветский. Фото Соцсети

Неоднозначное интервью «Литературной газете»

Так или иначе, вскоре срок отстранения международная федерация скостила, а российская федерация вернула Шветского к работе. Но теперь он уже стал известен в фигурном катании. Там тоже случались неоднозначные ситуации — так, допинг-тест Екатерины Бобровой дал положительный результат на милдронат как раз после запрета в 2016 году. Она пропустила чемпионат мира, но позже была допущена к соревнованиям. Правда, потом выяснилось, что это все часть большого недоразумения, связанного с поспешным запретом мельдония. Почти всех попавшихся в тот период спортсменов потом оправдали. В том числе — Боброву.

При этом Шветский все равно загадочный персонаж. В его биографии есть и героические страницы. Он спас человека, которому стало плохо во время полета из Хиросимы с «Гран-при Японии». Работает в столичном госпитале для ветеранов войн № 2. Ему объявлялась благодарность Президента РФ за помощь в лечении тяжелобольных коронавирусом. Но и негативные истории слышать доводилось и мне лично. Сколько здесь слухов, сколько правды — докопаться трудно.

Разумеется, ситуация вокруг Валиевой остается головной болью этого медика. Даже если он никак не замешан в истории с триметазидином, врач сборной — первый кандидат на признание виновным. Недоглядел.

Сам Шветский летом выступил с пространным заявлением, на удивление, в «Литературной газете» — и оно оставило больше вопросов, чем ответов.

Например, он уверял, что «допинга для фигуристов не существует». При этом мы знаем больше десятка допинговых случаев с участием россиян именно в этом виде спорта.

«Недавно меня вызывали в Федеральную службу по обороту наркотиков, и я четыре часа подробно, со всеми деталями рассказывал, что и как происходило до, во время и после соревнований», — утверждал врач. Но этой службы в России не существует уже как шесть лет.

Словом, секретов вокруг дела Валиевой и роли Шветского меньше не становится. Быть может, в этом плане все уже закончилось, и закончилось хорошо. А доктор скоро получит новую благодарность. Но правду узнаем мы, возможно, только после того, как все действующие лица уйдут из фигурного катания через десятки лет. И то не факт.