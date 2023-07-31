Дэвис и Смолкин впервые выступают за Грузию: популярные вопросы и ответы о бывшей паре сборной России

Экс-россияне Дэвис и Смолкин выступят за Грузию на международном турнире в Лейк-Плесиде

Что стоит знать о популярном дуэте экс-россиян.

В начале августа в Лейк-Плесиде (США) состоится международный турнир по фигурному катанию Ice Dance International. В нем примут участие бывшие российские танцоры — Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто такая Диана Дэвис

Единственная дочь российского тренера Этери Тутберидзе родилась в США 16 января 2003 года. Сначала Диана выступала в одиночном катании, но показывала нестабильные результаты. В конечном итоге было принято решение перейти в танцы на льду, чтобы снизить риск травм. Ее первым партнером, с которым Дэвис выступает до текущего момента, стал Глеб Смолкин.

Болез нь Дианы Дэвис

Известно, что родилась Диана совершенно здоровой. Но когда девочка была еще совсем маленькой, ей выписали неправильные антибиотики, что спровоцировало болезнь: Дэвис диагностировали сенсоневральную тугоухость третьей степени.

У совсем еще малышки сильно ухудшился слух, а в ушах появился шум. По словам матери, Этери Тутберидзе, отдельные звуки Диана все-таки слышала. Но большую часть речи она разбирала по губам.

«Она слышит, музыку слышит, во время разговора частично добирает по губам. Я иногда повторяю. Новые слова сначала пишу на бумажке. Это испытание для нас. Одно из испытаний. Я должна сделать все, чтобы у Дианы не было серьезных ограничений, связанных с диагнозом», — говорила о диагнозе дочери Тутберидзе в документальном фильме «1+1».

Болезнь, безусловно, снижала качество жизни Дианы. И к тому же подвергала ее как спортсменку дополнительному риску получения травмы — любое падение могло закончиться повреждением. Это стало одной из основных причин перехода Дэвис из одиночного катания в танцы на льду.

В микст-зоне после соревнований на вопросы отвечал в основном ее партнер, Глеб Смолкин. Но как оказалось, это не было связано с болезнью Дианы, ведь в 2019 году она сообщила, что сумела побороть свой недуг и перестала принимать лекарства.

А на вопросы журналистов по-прежнему отвечает ее партнер: так было в микст-зоне и на пресс-конференции на чемпионате России в Санкт-Петербурге в 2021 году. Сама фигуристка молчала, хоть ей и неоднократно задавали вопросы. Но каждый раз ответы давал лишь Глеб.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто такой Глеб Смолкин

Младший сын известного актера, заслуженного артиста РФ Бориса Смолкина родился 27 августа 1999 года. В детстве Глеб занимался фехтованием и посещал музыкальную школу, а затем пришел в фигурное катание. Как и многие фигуристы, сначала Смолкин выступал как одиночник. Но впоследствии сменил одиночное катание на танцы на льду. С первыми двумя партнершами Глеб больших успехов не достиг. В начале сезона-2018/19 встал в пару с Дианой Дэвис.

Кто мать и отец Дианы Дэвис

Матерью Дианы является Этери Тутберидзе — известный российский тренер по фигурному катанию. Известно, что в 1995 году Этери Георгиевна вышла замуж за своего бывшего партнера по ледовым шоу Николая Аптера. Брак был зарегистрирован в округе Кларк, Невада. Однако он не является отцом фигуристки Дэвис.

Про папу спортсменки известно мало. Сама Диана в 2018 году рассказывала, что он регулярно приезжает в Россию из США и дарит ей подарки. А Тутберидзе же в 2021 году заявила, что у ее дочери нет отца:

«Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой... Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — сказала Этери Георгиевна в эфире Первого канала.

При этом в официальных документах ФФККР у Дианы есть отчество — Сергеевна. В июне 2022 года фигуристка выкладывала фотографию с мужчиной в костюме, которого поздравила с Днем отца. Но оказалось, что это крестный папа Дэвис.

Этери Тутберидзе и Диана Дэвис. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сколько детей у Тутберидзе

У Этери Тутберидзе, которая стала пятым ребенком в многодетной грузинской семье, всего одна дочь. Тренер была замужем за гражданином США — так Диана и получила фамилию Дэвис.

Кто мать и отец Смолкина

Родителями бывшего российского фигуриста являются концертмейстер Театра музыкальной комедии Светлана Смолкина и российский актер, заслуженный артист Российской Федерации Борис Смолкин. Известно, что в фигурное катание Глеб пришел по совету матери.

Борис Смолкин. Фото Global Look Press

Как Дэвис и Смолкин выступали за Россию

Диана и Глеб встали в пару в сезоне-2018/19. Тренерами нового дуэта стали Светлана Алексеева, Елена Кустарова и Ольга Рябинина. В первый совместный сезон фигуристы завоевали несколько серебряных и бронзовых медалей на различных турнирах, включая этап юниорского «Гран-при» в Чехии и финал Кубка России.

После перехода к Игорю Шпильбанду, российскому специалисту, работающему в США, дуэт завоевал первую золотую медаль — на турнире Volvo Open Cup в Риге. А также привезли серебряные медали с этапов юниорского «Гран-при». На первенстве России пара стала третьей, а на чемпионате мира в своей возрастной категории — пятой.

Следующий сезон пара пропустила из-за травмы и длительного восстановления партнерши. К тому же международные соревнования среди юниоров были отменены из-за пандемии коронавируса. Однако пара получила допуск от федерации на финал Кубка России, который выиграла с результатом 186,38 балла по сумме двух программ.

В свой дебютный сезон на взрослом уровне Дэвис и Смолкин завоевали серебро на международном турнире U.S. International Classic в Норвуде и стали победителями «челленджера» в Варшаве. По итогам чемпионата России были включены в состав сборной страны на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, где фигуристы заняли 14-е место. Это выступление стало последним для пары под российским флагом.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США

В сезоне-2019/20 пара приняла решение сменить тренерский штаб и начать сотрудничать с Игорем Шпильбандом. Для этого Дэвис и Смолкин перебрались в США. Известно, что у Дианы есть американский паспорт — по праву рождения в этой стране.

После олимпийского сезона пара решила вновь поменять тренера и начала сотрудничество с новой командой: под руководством Елены Новак и Алексея Килякова в Вирджинии.

Когда и как прошла свадьба дочери Тутберидзе и сына Смолкина

После того как фигуристы начали тренироваться и выступать в паре, они проводили вместе достаточно много времени, что вполне объяснимо. При этом они ни разу не говорили о личных взаимоотношениях. Когда Диана в 2020 году сломала ногу, Глеб поддерживал ее и помогал восстановиться. При этом спортсмены проводили много времени и вне катка.

В марте 2022 года американский журналист Дэйв Лиз обнародовал информацию с сайта округа Кларк, Невада. В документах утверждается, что Диана и Глеб поженились 18 марта 2022 года. Причем в том же самом округе, где когда-то вступила в брак мама Дэвис, Этери Тутберидзе.

Подтверждения данной информации не последовало ни от самих фигуристов, ни от их родителей. При этом Диана и Глеб стали носить кольца на безымянных пальцах. Спустя год спортсмены показали в социальных сетях, как отметили первую годовщину со дня бракосочетания.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что Тутберидзе и Смолкин говорили о своих детях

Заключение брака породило слухи о возможной смене спортивного гражданства фигуристами. Российские спортсмены с февраля 2022 года не имеют возможности выступать на соревнованиях под эгидой ISU.

Однако информацию, которая появилась летом 2022 года (тогда Дэйв Лиз озвучил якобы существующую у дуэта идею перейти под американский флаг), Тутберидзе в соцсетях назвала фейком. Отец Смолкина заявил, что он ничего не знает даже о заключенном браке между его сыном и фигуристкой Дэвис:

«Думаю, что это выдуманная история. Глеб ничего не сказал мне об этом», — сказал актер в интервью Woman.ru. Возможно, что это было сказано с конкретными целями.

Когда Дэвис и Смолкин перестали выступать за Россию

Последнее выступление пары за сборную России состоялось в феврале 2022 года на Олимпийских играх в Пекине. В сезоне-2022/23 пара не выступала на соревнованиях, не приезжала в Россию на контрольные прокаты и турниры, однако числилась в основном составе национальной сборной. И во всех комментариях фигуристы называли себя спортсменами российской команды.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему Дэвис и Смолкин выступают за Грузию

В июне 2023 года Совет Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов. Таким образом, до особого заявления, которого на данный момент еще не последовало, российские фигуристы не имеют возможности соревноваться на зарубежных стартах.

Вероятно, это и стало основной причиной смены спортивного гражданства Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Российская сторона не стала препятствовать фигуристам, сообщила главный тренер сборной Елена Чайковская.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — приводит слова Чайковской ТАСС.

Что Тутберидзе говорила о смене гражданства дочери

Этери Тутберидзе никак не комментировала смену спортивного гражданства своей дочери и ее партнера. Однако резонанс в обществе вызвал вопрос затрат на подготовку пары: ведь она как-никак после олимпийского сезона целый год входила в основной состав сборной. Хотя Чайковская и отметила, что на дуэт не были потрачены средства.

Ясность по этому вопросу внес директор Центра подготовки сборных команд России Георгий Брюсов. Он отметил, что финансовый вопрос закрыт.

«30 июня 2023 года ФГБУ «ЦСП» направило официальный запрос в ФФККР относительно перехода танцевального дуэта в составе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. ФФККР подтвердила и факт перехода спортсменов, и факт имевших место затрат государства. На основании ответа федерации ФГБУ «ЦСП» направило требование по выплате компенсации работодателю.

На сегодняшний день вопрос закрыт. Федерация перечислила денежные средства в ФГБУ «ЦСП», заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению", — говорится в заявлении.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что Борис Смолкин говорил о смене гражданства сына

За день до официального заявления ФФККР отец Глеба Борис Смолкин сказал сайту Matchtv.ru: «Я приблизительно даже знаю, кто это пишет. Ну, чего вы их слушаете! Очередной фейк».

Однако после того, как информация приобрела официальный оттенок, актер прокомментировал решение своего сына-фигуриста.

«Это было естественное желание 23-летнего мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол. Поэтому они тренируются и живут в США. Да, месяц назад оба сменили спортивное гражданство. Повторюсь, спортивное», — цитирует Смолкина spb.kp.ru.

Когда Дэвис и Смолкин дебютируют за Грузию

Дебют пары за сборную Грузию состоится в начале августа. Пара 1 и 2 августа будет выступать на турнире Ice Dance International в США. Накануне первого выступления за долгое время фигуристы высказались в социальных сетях о скором появлении на льду.

«Заключительная тренировка перед вылетом в Лейк-Плэсид! Очень ждем возможности вновь выйти на соревновательный лед», — написали Диана и Глеб в совместной публикации. Пост сделан на русском, грузинском и английском языках.

Ice Dance International — это ежегодное соревнование, проводимое в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк. Турнир проводится с 1932 года. Среди известных медалистов — испанская пара Оливия Смарт и Адриан Диас, а также выступавший за Россию дуэт Ксения Конкина и Георгий Ревия.

Могут ли Дэвис и Смолкин выступать на чемпионате мира и Олимпиаде

Смена спортивного гражданства открывает для дуэта возможность соревноваться на международном уровне. Таким образом, пара может отобраться на главные старты: выступать в серии «Гран-при», чемпионатах мира и Европы, а также на Олимпийских играх. Для выступления на Олимпиаде необходим паспорт той страны, которую представляешь (для спортивного гражданства иногда достаточно вида на жительства или просто контракта с национальной федерацией).

По информации Федерации фигурного катания Грузии, у Дианы уже есть паспорт этой страны.

«Молодая спортсменка, родившаяся в Америке, которая также является гражданкой Грузии, вместе со своим партнером и супругом Глебом Смолкиным, гражданином Израиля, с мая 2019 года тренируются у опытных специалистов в Соединенных Штатах Америки», — говорится в сообщении организации.

Таким образом, Глеб может получить грузинский паспорт как член семьи Дианы. Безусловно, есть и другие тонкости для Смолкина, но в случае успешных выступлений пары за новую страну он, вероятно, сможет претендовать на исключительный порядок предоставления гражданства. За него говорит пункт о «значительных успехах в науке, искусстве или спорте и готовности вести эту деятельность от имени Грузии».