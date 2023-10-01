Дэвис упала, но ее дуэт со Смолкиным стал вторым на важном старте. Паре вновь прощают ошибки?

Бывший российский дуэт впечатлил «Лебединым озером» даже судью с Украины.

ISU Challenger. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) — 200,46

2. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Грузия) — 188,94

3. Натали Ташлерова / Филип Ташлер (Чехия) — 187,34

До старта международной серии «Гран-при» еще несколько недель, тем не менее календарь соревнований ISU сейчас пестрый как никогда. Одним из важнейших турниров начала сезона традиционно считается мемориал Ондрея Непелы в Братиславе. Стадион местного «Слована» частенько собирает фаворитов сезона и этот год исключением не стал.

Для российского зрителя ключевым событием можно назвать выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. И пусть для участников Олимпиады турнир и не был дебютным под флагом Грузии, именно соревнования в центре Европы должны были показать настрой судей по отношению к ним. И поклонники пары могут быть спокойны — авторитет фигуристы ничуть не потеряли.

Судьи лояльны к грузинскому дуэту

Споры о судействе, когда на лед выходит пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин, стали традицией. Их было практически не избежать, ведь партнерша — дочь успешного тренера Этери Тутберидзе, а партнер — сын известного актера Бориса Смолкина. Но дискуссии рождались не на ровном месте. Даже те эксперты, которые относились к паре с симпатией, иногда с трудом могли объяснить как скромный дуэт за несколько сезонов прошел путь от третьего десятка юниорских чемпионатов до олимпийской сборной. Особенно удивляли такие аномалии как предолимпийский чемпионат России и, конечно же, челленжер в Варшаве. Особую любовь к дуэту в Польше проявила украинский арбитр Ирина Медведева, щедро оценивая каждый элемент в программе ребят.

Спустя два года многое изменилось — и текущий статус Дэвис со Смолкиным, и отношение украинцев к представителям России. Причем формальный флаг здесь роли особо не играет — как показал недавний конфликт на награждении после одного из этапов юниорской серии «Гран-при». Пусть Глеб и говорит о важной роли Грузии в семье Дианы, все вокруг воспринимают их как россиян. Но, что удивительно, Медведева проявила чудеса профессионализма, и не стала смешивать политику и спорт — ее оценки для пары даже выше средних. Ирина здорово помогла бывшим россиянам в ритм-танце на турнире в Братиславе, и не стала топить после явной ошибки в произвольном. Диана не просто упала на второй секции твиззлов. После сорванного элемента спортсмены так и не смогли собраться, и вторую половину проката явно отбывали номер — им не хватало ни скорости, ни эмоций.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Global Look Press

ISU должен тщательно изучать спорные эпизоды

Дэвис со Смолкиным взяли архетипичный образ для российских фигуристов — «Лебединое озеро». Но Петр Чайковский — это не только победная музыка, но и определенный стандарт, которому нужно соответствовать. И на текущий момент новый грузинский дуэт едва ли его проходит. Музыка идет фоном и не особо состыкуется с действиями спортсменов на льду, элементы разбросаны хаотично, а партнеры страдают от недопонимания. И это еще не говоря о проблеме, которая преследует пару еще с первых совместных прокатов — Диана явно отстает от Глеба. Но даже при таких вводных, пара могла рассчитывать на высокие оценки. У нее неплохая школа, свой узнаваемый стиль и наработанная репутация. По ней, конечно, ударил пропуск сезона с попытками устроиться в другую сборную, но, очевидно, не очень сильно.

Так что высокие оценки дуэта были бы объяснимы, покажи Диана с Глебом все свои лучшие качества. Как например в ритм-танце, за которой их можно только похвалить. Но произвольный откровенно не удался и когда, несмотря на падение, грузинский арбитр ставит ребят на первое место, хочется вспомнить обещания бывшего вице-президента ISU Александра Лакерника заняться проблемой субъективного судейства. Пять лет назад Лакерник говорил, что специальная комиссия будет разбирать каждый случай явной попытки помогать своим спортсменам, однако санкции против китайских арбитров с Олимпиады в Пхенчхане до сих пор остаются едва ли не единственным подобным примером. Понятное дело, что самая высокая и самая низкая оценки в любом случае системой отбрасываются. Но сама ситуация, когда судья порой думает, как затащить на пьедестал соотечественников, не добавляет спорту доверия. Танцы и так в этом плане с подмоченной репутацией, но куда дальше?