Дизайнеры костюмов требуют деньги с Косторной. Фигуристка обвиняет в ответ

Неожиданный скандал во время новогодних каникул.

Фигурное катание — удивительный вид спорта, способный создавать инфоповоды в любое время. В разгар новогодних каникул и различных ледовых шоу кто бы мог подумать, что главной темой обсуждений будут... костюмы Алены Косторной. Вернее, даже не столько сами соревновательные платья для чемпионки Европы, а конфликт известной фигуристки с дизайнером. Алена Куклычева, работавшая несколько лет подряд с Косторной, публично заявила, что не получила от Алены оплаты и требует возврата долга. Спортсменка выдала свою версию — и тут понеслось...

Куклычева требует денег

Фигуристы часто просят убрать с их вида спорта флер скандальности и обвиняют журналистов в излишней концентрации на конфликтах. Но как работать иначе, если один из вечеров в разгар новогодних праздников оборачивается публичной перепалкой дизайнера Алены Куклычевой с одной из самых знаменитых российских фигуристок Аленой Косторной. Куклычева была автором ярких образов для Косторной на льду на протяжении нескольких лет, но теперь сотрудничество прекратилось. И на какой ноте! «Это последняя работа для Алены Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин», — написала Куклычева и приложила скриншот переписки, в которой говорится о неоплаченных костюмах. Дизайнера в Сети обвинили, что она вынесла на публику личную переписку. Куклычева ответила подписчикам, что на скриншоте видно только ее сообщение. И по этим СМС видно, что к Косторной со стороны дизайнера накопилось большое количество претензий.

Сама Алена в свою очередь молчать не стала и в разговоре с «СЭ» рассказала о своей версии событий. «Про неоплаченные костюмы странно слышать, потому что костюмы для всех шоу были изготовлены по бартеру, — сказала Косторная. — Да и сейчас многие из них уже у Алены. К сожалению, некоторые я не могу ей отправить из-за очень плотного графика шоу. Но не очень понятно, за что нужна оплата, если речь идет о бартере?» Также Алена подчеркнула, что костюмы оплачивает школа, а не лично фигуристы. Соответственно, и все документы были оформлены на школу. То есть претензии даже если и есть — то не по адресу. При этом у Алены были вопросы к качеству работы самой Куклычевой, так что еще вопрос, кто от кого отказался. «После двух отказов исправлять некачественную работу я просто пошла к другому дизайнеру. Алена, видимо, увидела меня в другом платье и решила выложить такой пост», — добавила фигуристка.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Костюмы должна оплачивать федерация

То есть, судя по всему, платья для Косторной дизайнер шила по особым условиям, среди которых одним из главных было продвижение личного бренда Куклычевой. В частности, в разговоре мелькает требование сделать в соцсетях отдельный пост о дизайнере, в то время как Алена только упоминала свою тезку в сториз. Однако Куклычева на одной публикации о ситуации с костюмами для Косторной не остановилась и продолжает настаивать на оплате своих услуг. Впоследствии стала фигурировать конкретная сумма — 240 тысяч рублей. Это ценник за платья для короткой и произвольных программ этого сезона, а также за костюмы для коммерческих шоу. Последние можно было не оплачивать в том случае, если спортсменка вернула бы их обратно, чего также не произошло. Хотя, как считает дизайнер, они спортсменке больше даже и не нужны.

«Последнее сообщение от нее: «Я вам ничего не должна». Может, она считает, что федерация должна платить за нее, не знаю. Также Косторная должна отдать мне костюм черного лебедя, но сказала мне, что он нужен ей до 10 января. «Пока он мне нужен, я не отдам», сказала», — заявила Куклычева порталу matchtv.ru. Вынос вопроса в паблик, по ее словам, крайняя мера воздействия, поскольку иначе повлиять на ситуацию дизайнер уже никак не могла. Что любопытно, вскоре после появления в новостях слов Куклычевой из коллегиальной солидарности ее поддержали другие дизайнеры, сотрудничавшие в разное время с Косторной. О том, что костюмы не оплачены, заявила также и Дарья Дмитриева, и Ирина Коновалова. Также девушки рассказали о нахальном отношении фигуристки и тотальном неуважении с ее стороны.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спор о выпадающих перьях

Высказался о конфликте и тренер Алены Сергей Росляков. «Документы по оплате поступили за день до чемпионата России, Алена их привезла. После праздников они будут оплачены. Некоторые дизайнеры, которые с нами работают, уже получили деньги: кто?то в ноябре, кто?то в октябре. Когда документы вовремя предоставляют люди, то и деньги вовремя получают», — заявил специалист. Косторная в свою очередь еще раз в подробностях рассказала о том, как и кем заключался контракт на пошив костюмов — договор заключался с РОО «Федерация фигурного катания г. Москвы». Алена подчеркивает, что сама на ситуацию повлиять никак не может, а федерация начнет работу только 9 января. Также Косторная рассказала, в чем конкретно заключались ее претензии к Куклычевой по качеству работы. «Могу сказать только, что мы с Георгием не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы», — сказала спортсменка.

С ее слов, во время выступления Косторной и Куницы с программой «Лебединое озеро» на открытии катка Евгения Плющенко в Москве с платья фигуристки на лед несколько раз падали перья.

«Ответ про перья всем переживающим за качество. Наглость? Бестактность? Нахальство? Можно продолжать», — написала в ответ на эти слова Алены Куклычева, приложив скриншот переписки с фигуристкой. По ее мнению, проблема в заказчике, поскольку она изначально предупреждала фигуристку, что перья — непрактичный материал, который не подходит для парного катания. Однако вести диалог в последнее время у дизайнера со спортсменкой не получалось. «Хочу перья! Очередное «хочу»... Кто-то меня слушает? Нет. Алена вообще кого-то слушает в этой жизни? Она знает, как проще, как шить и из чего. Так и с «голым платьем» было. Я хочу!!!», — рассказала Куклычева.

С этим видом спорта скучно точно не будет в любое время года.