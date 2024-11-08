Дмитрий Алиев: биография чемпиона Европы 2020 года

История известного российского фигуриста.

Дмитрий Алиев

Дата рождения: 1 июня 1999 года

Место рождения: Ухта, Россия

Рост: 174 см

Вид спорта: фигурное катание

Детство

Дмитрий Алиев родился в городе Ухте в Республике Коми. Его отец — директор ухтинской спортшколы № 1, а мать — преподаватель физической культуры. По отцовской линии у Алиева азербайджанские корни. В спортшколе Дмитрий начал заниматься фигурным катанием, а также лыжным спортом.

В 2013 году Дмитрий Алиев переехал в Санкт-Петербург. Там он начал заниматься в спортивной школе олимпийского резерва по фигурному катанию под руководством тренера Евгения Рукавицына.

Юниорские соревнования

В сезоне-2014/15 Алиев дебютировал на международном уровне на юниорских соревнованиях. Он завоевал бронзовые медали на этапах «Гран-при» в Японии и Словении, а также победил на турнире Ice Challenge и Открытом кубке «Вольво». На первенстве России Дмитрий занял третье место.

В сезоне-2015/16 Алиев завоевал золото первенства России и выиграл два этапа юниорского «Гран-при ISU », а в финале занял второе место. В том сезоне фигурист принял участие в юношеских Олимпийских играх, где занял первое место в командном турнире и третье место — в индивидуальном и помог России выиграть общий зачет.

Заключительным на юниорском уровне для Алиева стал сезон-2016/17, по ходу которого он защитил титул чемпиона страны среди юношей и выиграл «Гран-при ISU », а также занял второе место на чемпионате мира.

Дмитрий Алиев с золотой медалью чемпионата Европы-2020. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Золотой период

На взрослом чемпионате России Алиев дебютировал в сезоне-2014/15, а до первой награды добрался в сезоне-2017/18, заняв третье место. В том же сезоне Дмитрий принял участие в чемпионате Европы в Москве, где выиграл серебряную медаль, уступив многолетнему гегемону Хавьеру Фернандесу. Высокие результаты позволили Алиеву принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. На турнире он показал лучший результат среди россиян в мужском одиночном катании, заняв седьмое место (пятое — в короткой программе и 13-е — в произвольной). Сезон-2017/18 также принес Алиеву победу на Кубке Таллина.

Сезон-2018/19 прошел без медалей на крупных турнирах, но следующий цикл стал самым успешным в карьере Алиева. Сначала Дмитрий выиграл Мемориал Ондрея Непелы в Словакии, затем вышел в финал международного «Гран-при», где занял шестое место, а в конце 2019 года выиграл чемпионат России, опередив Артура Даниеляна и Александра Самарина. В январе Алиев поехал на чемпионат Европы в Граце (Австрия). Турнир проходил без побеждавшего на протяжении семи лет Хавьера Фернандеса, для которого ЧЕ-2019 был последним в карьере. Алиев воспользовался шансом и впервые стал чемпионом Европы, опередив Артура Даниеляна и Мориса Квителашвили.

После победы на чемпионате Европы

В сезоне-2020/21 Алиев занял третье место на этапе Кубка России, а затем завоевал бронзовую медаль в финале турнира. В 2022 году российские фигуристы, как и большинство других спортсменов, были отстранены от международных соревнований, и Алиев продолжил выступать на российских турнирах, сумев преодолеть трудности с мотивацией на фоне сложившейся ситуации. Дмитрий готов принять участие в турнирах на международном уровне, если отстранение будет прекращено.

«Конечно, как спортсмен я хочу видеть флаг России и слышать гимн России. Но если будет возможность выступать хотя бы на условиях, которые сейчас сформулированы МОК, и если от нас не будут требовать политических заявлений или действий против моей страны, то надо это делать. Русские люди все равно будут знать, что это наш спортсмен — Дима Алиев или кто-либо еще. И все равно будут нашим спортсменом гордиться. Да, будет очень обидно, если нас вернут на таких условиях, но это все-таки шаг вперед по сравнению с нынешней ситуацией», — говорил Алиев в интервью РИА «Новости».

В сезоне-2022/23 Алиев выиграл два этапа «Гран-при России», а в финале занял второе место, уступив Петру Гуменнику. На чемпионатах России сезона-2022/23 и сезона-2023/24 Дмитрий занимал четвертое место. Тем же результатом завершилась Спартакиада 2024 года.

Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения

На взрослом уровне:

Чемпион Европы (2020)

Чемпион России (2019/20)

Победитель Кубка Таллина (2017)

Победитель Мемориала Ондрея Непелы (2019)

На юниорском уровне:

Победитель «Гран-при» (2016/17)

Победитель первенства России (2015/16, 2016/17)

Победитель турнира Ice Challenge ( 2014 /15)

Победитель Открытого кубка «Вольво» (2014/15)

Сколько зарабатывает Дмитрий Алиев

В сезоне-2023/24 Алиев заработал 2 079 545 рублей и занял по этому показателю шестое место среди российских фигуристов в мужском одиночном катании.

Личная жизнь

В юности у Алиева были романтические отношения с фигуристкой Алисой Федичкиной, но позже спортсмены расстались.

«Особо не общаемся, не видимся, нигде не пересекаемся. Мы были очень юными и разошлись, потому что у нас были разные пути, цели. Разные понятия о счастье. Просто мы повзрослели и поняли, что мы разные люди.

Стереотип, что романтические отношения мешают спортивным результатам? У всех по-разному, на нас это не особо влияло, потому что мы имели возможность много времени проводить вместе без отрыва от тренировок — разминки, лед, соревнования. Совместно проведенное время никак не отвлекало, наоборот даже — поддержка помогала каждому», — рассказывала Федичкина РИА «Новости» о причинах прекращения отношений.

Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

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