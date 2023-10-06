Сумасшествие в Питере: Гуменник снова вышел под Rammstein, а Алиев катал под крики зрителей

Яркое завершения Мемориала Панина-Коломенкина.

Мемориал Панина-Коломенкина

Мужчины

1. Дмитрий Алиев (ДО СШОР «Академия ФКК») — 289,99

2. Глеб Лутфуллин (СШОР «Звездный лед») — 287,88

3. Макар Игнатов (ДО СШОР «Академия ФКК») — 281,89

Пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 215,67

2. Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев — 196,78

3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 192,27

Что больше всего удивляет в мире фигурного катания — это фанаты. Таких готовых к самопожертвованию людей надо поискать. Им даже вендинговый автомат в коридоре не поставят — а они едут из других городов ради Мемориала Панина-Коломенкина. Хотя давно понятно, что нынешняя ивент-индустрия, особенно в пятимиллионном Питере, требует кутежа.

Старты в 10 утра и голод для зрителей

Из фигурного катания надо делать подобие концерта или кинофестиваля. Питер, в конце концов, умеет делать весело — бары на Рубинштейна, тусовки на Севкабеле. Вот и академии фигурного катания на Туполевской при всей своей государственности надо заставить себя веселиться. Все равно серии «Гран-при» ISU и чемпионаты мира нам не светят.

В идеале всех зрителей в холле должен встречать тамада — со своими актерскими и вокальными умениями это мог бы делать Матвей Ветлугин, но он заявился на турнир сам. Впрочем, найти другого ведущего не так трудно и дорого. Дальше у входа должны быть лектории о содержании мужчин женщинами на примере Ангелопола и Кагановской, викторины на тему «угадай слово Загитовой» и сцена с кавер-группой, исполняющей Rammstein и Азнавура. Желательно чередуя их по ходу песни.

А так нерва, конечно, на Панина-Коломенкина не хватило — прошло будто по инерции. Нет, конечно, соревнования в Питере — всегда домашняя атмосфера, но дома в 10 утра хочется скорее поспать или налить кофе, чем ехать (в рабочий день!) на Комендантский проспект через полгорода и сидеть на холодных, как сердце бывшей, сиденьях. К расписанию и, как следствие, посещаемости турнира вопросы есть.

С другой стороны, те великие фанатки, которые доехали до турнира (кстати, из других городов!), рассказали, что на входе не шмонали и не отбирали баннеры, да и контакт с фигуристами тут всегда непосредственный, прямо в холле или на улице. А вот поесть чего-нибудь хотелось бы.

Дмитрий Алиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Алиев победил на тоненького и зажег на показательных

Что касается происходившего на льду, то единственное, по поводу чего можно стереть пальцы о клавиатуру, — результаты мужчин. Дмитрий Алиев выиграл у Глеба Лутфуллина два балла (289,99 на 287,88), но посмотрите на технический набор в произвольной — у Глеба четверные сальхов, тулуп, сальхов, риттбергер (на -2), у Дмитрия два четверных тулупа и «бабочка» на одном из тройных акселей. Алиев выиграл короткую? Но в ней он на «минусы» исполнил тройной аксель и снова был с сальховом и тулупом против сальхова и риттбергера. Это не означает, что Лутфуллин был обязан обыгрывать Алиева — Дмитрий, наверное, заслуженно получает выше компоненты (в данном случае на 10 баллов больше по сумме двух программ). Но повод поспорить есть. Один из стоявших у бортика наблюдателей прокомментировал это так: «Стены академии помогают».

Чем Мемориал Панина-Коломенкина уникален, так это крутыми показательными в концовке. Причем ставят эти программы фактически за час до начала в импровизационном режиме. Алиеву журналисты заказали «Седьмой лепесток» — он сделал. Под пение а капелла журналистов и болельщиков.

Но самое несуразное произошло потом, когда на лед вышел Петр Гуменник с... программой под Rammstein. Правда, не многострадальная Sonne, которую пришлось переделывать из-за доносов, а Mein Herz Brennt. В чем разница того «Рамштайна» и этого — вряд ли объяснят даже самые обиженные. Гуменник на этот вопрос ответил, что «не может залезть в голову другим». Но еще веселее, что после проката Петра приветствовал депутат Госдумы Олег Нилов. Напомним, программу Sonne пришлось снимать якобы после письма от депутата Госдумы (видимо, другого).

В общем, оскорбляйтесь, господа, оскорбляйтесь.