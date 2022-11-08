ВАДА подало в суд на российскую сторону из-за «дела Валиевой». Что это значит?

Всемирное антидопинговое агентство недовольно сроками рассмотрения допинговых обвинений в адрес олимпийской чемпионки.

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька сообщил, что допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). По словам чиновника, это связано с тем, что его организация так и не получила вердикт национальной антидопинговой структуры «в разумные сроки». «Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было. Поэтому я могу подтвердить, что ВАДА официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — написал Банька в Twitter.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Юридические дебри

Последние новости по «делу Валиевой» датированы 21 октября. Тогда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что воспользуется своим правом не оглашать своего вердикта о допинговом инциденте с юной спортсменкой. При этом не уточнялось, принято ли какое-то решение в принципе. О завершении расследования этой очень чувствительной для нашего спорта истории было объявлено в середине сентября. Тогда же было обещано, что в октябре восемь членов дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА либо накажут тех, кто виновен в попадании в организм Валиевой запрещенного препарата триметазидина, либо закроют дело из-за незначительности нарушения. Однако октябрь прошел, а ВАДА, судя по всему, так и не проинформировали о решении. А информирование международной структуры является обязательным условием, несмотря на конфиденциальность на местном уровне.

«Разумными сроками» для вердикта по допинговым делам обычно принято считать шесть-семь месяцев. Злополучная положительная проба была сдана Камилой на чемпионате России в Санкт-Петербурге 25 декабря 2021 года. О том, что ее обвиняют в нарушениях антидопинговых правил, саму спортсменку известили 8 февраля 2022-го, во время Олимпиады в Пекине. С тех пор прошло уже девять месяцев. И, если дисциплинарный комитет РУСАДА действительно еще не сказал окончательного слова, то у ВАДА есть право воспользоваться статьей 13.3 Всемирного кодекса. Она гласит: «Когда Антидопинговая организация в каком-то конкретном случае не выносит решение о нарушении антидопинговых правил в разумные сроки, установленные ВАДА, ВАДА может подать апелляцию прямо в CAS, как если бы Антидопинговая организация вынесла решение об отсутствии нарушения антидопинговых правил».

То есть теперь дело автоматически передано из ведения нашей национальной организации для рассмотрения в международный суд. Хорошо это или плохо? По факту разницы большой нет. Потому что при любом решении РУСАДА «дело Валиевой» все равно попало бы в арбитраж в Лозанне. Правда, сейчас представители нашего агентства как бы обвиняются в волоките. Но с учетом того, что РУСАДА и так уже семь лет лишено признания ВАДА, непонятно, как и кого именно могут наказать за «нарушение разумных сроков». Наверное, есть какие-то нюансы, связанные с рассмотрением дела в CAS с нуля или с работой с конкретным вердиктом национального агентства. Но это уже совсем юридические дебри.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С чистого листа

«Было ожидаемо, что это дело точно дойдет до CAS, — объяснила в интервью «СЭ» спортивный юрист Анна Анцелиович. — Изначально я предполагала, что будет достигнуто соглашение всех сторон и все сразу обратятся именно в CAS, это логично. При любом решении была бы сторона, которая была бы недовольна. Считаю, что это только ускорит все процедуры принятия решения. Сейчас не нужно проводить слушания, приводить документы. Они пойдут напрямую в Спортивный арбитражный суд. Какое-то время назад Банька также говорил, что они дали срок, в течение которого РУСАДА должно завершить дело. Если этого не случится, то они пойдут в CAS. Видимо, срок истек».

При этом сам CAS известен своей неспешностью. Год или пара лет для рассмотрения одного инцидента здесь обычное дело. Пока суд назначит арбитров (обычно их трое, но по соглашению сторон может быть и один), пока они изучат документы, пока вынесут решение, пока его правильно сформулируют... Вообще Валиева смело может строить планы на нынешний сезон — до его завершения решения в Лозанне точно не будет. Напомню, что Камила нынешней осенью уже успешно выступила на двух этапах «Гран-при России». Кстати, существенным нюансом в ее деле является то, что обвиняемыми в нем должны проходить представители «команды спортсменки» (тренеры или врачи). Сама фигуристка на момент положительной пробы была несовершеннолетней и являлась «защищенным лицом».

Передача дела в CAS совершенно точно означает, что теперь вопрос о его конфиденциальности будет решаться заново. Во время Игр в Пекине выездная коллегия арбитража выступила в защиту Валиевой, но, не считаясь со статусом «защищенного лица», опубликовала нюансы разбирательства. Теперь суд снова может решить, что общественная значимость вердикта слишком велика и не позволяет думать о чувствах юной девушки. Тем более что к моменту вынесения приговора она может стать уже совершеннолетней. Кроме того, за публичность выступали и глава МОК, и многие другие спортивные чиновники. В общем, можно сказать, что сейчас в «деле Камилы» все или почти все начинается с чистого листа. И главное, чтобы это самое дело окончательно не переросло в фарс.