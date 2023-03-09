«Пришлось раздеться до лифчика в публичном месте». Откровения Медведевой о жизни и своей карьере

Фигуристка порадовала яркими признаниями в YouTube-шоу «Я себя знаю».

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева является одним из самых ярких спикеров в фигурном катании. Ее все чаще и чаще приглашают в различные шоу и проекты. Недавно она сама примерила на себя роль интервьюера — общалась с игроками футбольного «Динамо» для клубного ТВ.

Но при всем этом она остается интересным собеседником, который не перестает удивлять и делится откровениями из своей жизни и спортивной карьеры. Так, фигуристка стала гостьей выпуска «Я себя знаю» и рассказала новые истории: как однажды не вышла на разминку перед турниром из-за посещения туалета и как путала английские слова. Ведущий шоу Азамат Мусагалиев подметил, что любой проект с участием Медведевой становится эмоциональным. Приводим некоторые цитаты.

Как случайно назвала тренера «педиком»

Несколько лет назад я тренировалась в Канаде. Когда я только-только приехала туда, у меня был не летящий английский, мне нужно было очень сильно думать перед тем, как сказать. Практики как таковой не было. И вот уже вторая неделя моего пребывания в Канаде, я учусь коммуницировать с людьми и пришла на дополнительные занятия в зал.

У нашей группы был очень классный тренер по ОФП, но он тогда про меня забыл в какой-то момент. Забыл поставить меня в расписание. Он на меня смотрит и спрашивает: а ты сегодня тренируешься? Я говорю: да, сегодня. Он стоит и смотрит на меня, а я понимаю, что он просто про меня забыл. И есть два очень похожих слова: forgot (забыл) и faggot (педик). И я таким шутливым видом ему говорю: ooo, you faggot!

В общем, мы разошлись на той ноте, что он забыл, английский я не знаю и сказала, что он педик. Потом оказалось, что у него очень ранимая душа — он неделю со мной не разговаривал и очень криво на меня смотрел. Пока я у другого тренера не спросила, в чем дело. И тогда мне объяснили, что forgot и faggot — два абсолютно разных слова. Потом я краснела, когда ходила к нему на тренировки. Но что ни сделаешь ради результата, поэтому пришлось потерпеть немного кринжа.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как опоздала на разминку перед чемпионатом мира

Расскажу про неловкость мирового масштаба, потому что случай произошел на чемпионате мира. У меня, короче, часы запаздывали на пять минут. А пять минут в этой ситуации — это очень много. Мне только-только 16 лет исполнилось, я такая выскочка. Люди в разминке со мной были разные: двукратные чемпионы мира, призёры Олимпийских игр, которые уже очень много повидали в спорте, настолько опытные люди (это были Елена Радионова, Анна Погорилая, Грейси Голд, Эшли Вагнер и Сатоко Мияхара).

И я решила, что мне на дорожку нужно сходить пописать. А это такая морока, костюмы наши — застёжка на застёжке, молния на молнии. Это в принципе долго — расстегнуть, застегнуть обратно, причёску поправить, перчатки надеть, натянуть петелечку. Это очень долго. Но я решила, что пять минут — достаточно. Пошла и как только зашла в кабинку, время разминки уже пошло.

И я понимаю, что ко мне тренер уже бьется в дверь, говорит: Женя, быстрее, разминка началась без тебя! А на ЧМ выходить без разминки, да ещё с таким скандальчиком — это в принципе так себе. Да и репутацию себе портить не хотелось бы.

Короче, выбегая я оттуда: платье расстегнуто, перчатки не надеты, один конек полузавязанный. Я бегу на лед, тренер там по пути мне что-то завязывает, молния еще заедает. И вот в таком виде я прибегаю и понимаю, что в зале сидят 25 тысяч человек, там пять величайших фигуристок мира, организаторы соревнований, камеры, прайм-тайм. И я вот выбегаю в абсолютной тишине, и на меня все смотрят. Провалиться можно было. Я потом извинялась перед всеми.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему не берет незнакомые номера

Во-первых, меня обычно предупреждают, когда мне кто-то будет звонить — я отслеживаю номера и обычно не поднимаю неизвестные, потому что это бывает так: «Але. Але». И молчание в трубку, обычно так бывает. И когда мне кто-то важный, как Азамат, должен позвонить, меня обычно команда предупреждает.

А в этот раз меня просто никто не предупредил, у меня незнакомый входящий. Я поднимаю трубку, и там мужской безэмоциональный голос: «Але, это Женя Медведева?» Обычно, когда меня спрашивают, я отвечаю «нет» и бросаю трубку. Потому что я не люблю, когда мне звонят посторонние люди, у которых внезапно оказался мой номер. Собственно, так наш диалог и закончился.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как разделась до лифчика в аэропорту

Приезжаю в аэропорт — я, как абсолютно уверенный в себе умный человек, решила надеть худи с огромными железными клепками, бляшками, цепухами, которые именно на худи цепляются. Поскольку была ранняя осень, футболку я под низ не надевала, надела верхнюю одежду и пошла. В лифаке я была. Подхожу на досмотр, вынимаю все из карманов, снимаю обувь, прохожу через пищалку, и она срабатывает.

Они видят, что на мне цацки и вот это все, говорят: «Снимайте, мы вас не пропустим, потому что вы пищите, вам нужно снять верхнюю одежду». Я сказала: «Я не сниму, у меня внизу ничего нет» (смеется). Они вызвали охрану, начали разбираться и в итоге заставили меня снять этот худи.

Да, пришлось пройти в одном лифчике (смеется). Там было много народу. Потом я надела худи, ко мне подходит девочка и просит сфотографироваться. Неловко было. Зато теперь я всегда выбираю, в чем лететь.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как забрала цепочку у Егора Шипа

Это не запретная тема, но я стараюсь не распространяться о личной жизни. Историй много, мне часто приходится отшивать парней. А потом я жалуюсь. (Смеется) У нас было шоу, снимали проект, называется «Вызов». Мы его снимали в Карелии. Там все жили в одном доме, селебрити-ребята. Это были Катя Адушкина, Карина Нигай, Гусейн Гасанов, Егор Шип. Всех этих людей собрали в одном доме. История завязана на Егоре Шипе. (Напела песню из репертуара исполнителя)

Он большой джентльмен, много мне помогал, выручал из неловких ситуаций. Он всегда защищал меня перед другими, вел себя как приличный мальчик. У нас были выходные, перед ними ребята все любили расслабиться. Не буду рассказывать всех деталей. Выпивали алкоголь? Да-да. Я спортсменка, не могу такие слова вслух произносить. В общем, мне очень понравилась цепочка на шее Егора — такая разноцветная, со смайликами. Видно, что кто-то ее делал руками.

Когда он уснул, я сняла с него эту цепочку и до сих пор ее ношу. Он не знает об этом. Егор, прости, пожалуйста. Знаю, что ты не против. (Смеется) Хотя он увидел ее в Stories.