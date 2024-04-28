Фигуристы вместе уже 10 лет.

Спортивные достижения

Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьевым, фигуристы встали в пару еще в 2000 году. Первый успех спортсменов — золото на юниорском чемпионате мира-2007. На взрослом уровне Боброва и Соловьев стали семикратными чемпионами России, чемпионами и пятикратными призерами чемпионата Европы. Екатерина и Дмитрий — олимпийские чемпионы Сочи-2014 и обладатели серебряных медалей Игр в Пхенчхане-2018 в командном турнире.

Андрей Депутат выступал в парном катании и начинал карьеру в родном Киеве, в 2010 году переехал в Москву и с 2012-го представлял сборную России. Депутат соревновался сначала в паре с Василисой Даванковой, затем — с Верой Базаровой. Наивысшие результаты Депутата и Даванковой — бронза юниорского чемпионата мира-2012, с Базаровой — победа в Кубке России-2015/16.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Фото Global Look Press

История любви Бобровой и Депутата

Во время спортивной карьеры Екатерина ежегодно собирала друзей на шашлыки в конце сезона. Одна из таких встреч получилась очень масштабной, поэтому фигуристка попросила помощи с закупкой продуктов у Депутата.

«Мы созвонились, договорились встретиться вечером, поехали в большой магазин, все купили, потом повеселились на шашлыках, на этом все закончилось», — вспоминала Боброва в интервью Sport24.

Вновь молодые люди встретились только через год, между ними завязалось общение. Они часто собирались с общими друзьями, смотрели чемпионат мира по хоккею и песенный конкурс «Евровидение». Сначала Бобровой приглянулся друг Андрея, но все быстро изменилось. Депутат не стал тянуть и пригласил Екатерину на свидание. Пара провела вместе 10 часов и больше не расставалась.

«Кормили уток в парке Горького — это одно из самых любимых моих занятий. Мы замечательно провели время. К концу прогулки чувствовалось, что нам обоим не хочется прощаться, и Андрей предложил посидеть в кафе. В итоге в этом кафе мы встретили рассвет, не заметив как пролетела ночь! С того дня мы начали видеться чаще», — рассказала фигуристка журналу Hello.

Однако девушка не сразу рассказала родителям о своем избраннике. Более того, она предполагала, что молодой человек не понравится ее маме.

«Когда я в очередной раз пришла со свидания, она встретила меня орлиным взглядом и спросила: «Ну, кто он?». Я, потупив глаза, ответила: «Тебе не понравится. Он — фигурист, украинец, моложе меня на два года...». То есть три раза не туда. Однако мама как человек, который всегда зрит в корень, видела, насколько эти отношения важны и не похожи на другие. Она сказала, чтобы я пригласила Андрея к нам на дачу», — говорила Боброва Sport24.

Маме выбор дочери понравился. Через два года после первого свидания Андрей сделал Екатерине предложение руки и сердца в парке Горького.

«Помнишь?» — говорит он мне. «Конечно, помню! Я тогда так волновалась. Сердце готово было выпрыгнуть из груди!» — отвечаю я. «И я волновался. И не был уверен, говорить ли это тогда. Но сейчас я не сомневаюсь». После этих слов он встал на одно колено и открыл футляр с потрясающим кольцом. Я начала скакать и смеяться и плакать одновременно. Утки были в шоке! Естественно, я сказала «да», — рассказала Боброва в интервью «Чемпионату».

Екатерина Боброва и Андрей Депутат. Фото Соцсети

Свадьба фигуристов

Молодые люди начали подготовку к свадьбе в 2016 году. Однако важной новостью с публикой олимпийская чемпионка поделилась лишь спустя два месяца.

«Невозможно уже держать это в секрете. Я уже почти два месяца живу в особой сказке — наслаждаюсь статусом невесты! Этому предшествовали несколько волшебных лет. Не один год доверия, понимания, счастья, любви. Было так много радости, но и через все сложные и печальные события мы прошли вместе — держа друг друга за руки, опираясь на плечо любимого...» — написала Боброва в соцсетях.

Фигуристка полностью контролировала процесс подготовки: ей хотелось, чтобы самый счастливый день в ее жизни получился красивым. Молодожены отправились в путешествие не после свадьбы, а до. Екатерина и Андрей гуляли по самому романтичному городу — Парижу, после они поехали на Кипр. Такое решение было принято в связи со сроками подготовки к сезону.

Бракосочетание состоялось 16 июля 2016 года . В ЗАГС приехали только члены семьи. Гостей в составе 80 человек пригласили на празднование за городом в подмосковный парк-отель «Орловский». Среди них были тренеры Александр Жулин и Олег Васильев, спортивные партнеры невесты и жениха — Дмитрий Соловьев и Вера Базарова.

Место для свадьбы было украшено в любимой фиолетовой гамме Бобровой. Для присутствующих брачующиеся станцевали креативный танец жениха и невесты. Вместо традиционного медленного танца спортсмены представили буги-вуги с элементами акробатического рок-н-ролла. Специально для него Боброва и Депутат переоделись в стиляг 1960-х годов. Номер им ставили Анна Юдина и Дмитрий Ионов. В конце вечера вынесли большой белоснежный торт, на котором с помощью 3D-проекции были показаны фото Екатерины и Андрея.

Андрей Депутат и Екатерина Боброва. Фото Соцсети

Дети

В 2018 году после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Боброва вместе с Соловьевым завоевала серебро в командном турнире, фигуристка приняла решение уйти из спорта. Девушка решила сосредоточиться на семье, они вместе с супругом мечтали завести ребенка.

«В глубине души я понимала, что возвращение в спорт после рождения ребенка маловероятно. Ребенка я хотела в первую очередь не для мужа и дедушек-бабушек, а для себя», — говорила Боброва в интервью «Чемпионату».

В 2019 году у Екатерины и Андрея родился первенец. Мальчика назвали Александр.

Осенью 2023-го фигуристка в своих соцсетях намекнула на вторую беременность. Девушка выложила видео, где встает из-за стола с округлившимся животом. Под роликом она оставила юмористическую подпись: «Внимание, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить это дома... Я очень люблю поесть! И как же здорово, что это никак не влияет на мою фигуру. Увидимся в 2024 году».

В апреле 2024-го в семье произошло пополнение. На свет появился второй сын, имя родители не разглашали. Спортсменка поделилась в своих соцсетях фотографией новорожденного малыша.

«Вы могли заметить, что я отсутствовала последние два выпуска, но на то были самые радостные причины. 2 апреля я родила здорового мальчика. Я хочу сказать огромное спасибо всем за добрые слова и пожелания в комментариях под предыдущим выпуском — я все прочитала. Далее хочу поблагодарить всех за поздравления под этим», — рассказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

С воспитанием детей супругам помогает бабушка. Старший сын уже стоит на коньках. Однако пойдет ли он по стопам звездных родителей или нет, пока неизвестно.