«За другую страну выступать точно бы не хотели, потому что здесь наша Родина». Молодая пара из Перми стала открытием сезона

Интервью с Екатериной Чикмаревой и Матвеем Янченковым.

После того как Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении карьеры, в российском парном катании окончательно установилось двоевластие. Абсолютно все крупные старты выиграли либо Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, либо Анастасия Мишина с Александром Галлямовым. На чемпионате России единственной интригой для многих была именно дуэль двух сильнейших дуэтов...

Однако интересные сюжеты развивались в борьбе за ставшей вакантной третьей строчкой российской сборной. И на удивление многих, в Челябинске бронзу удалось взять молодой паре Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков. Ребята только дебютировали по взрослым, но сразу же громко о себе заявили. В интервью «СЭ» Екатерина и Матвей рассказали о планах на будущее, поделились мыслями о международных стартах и подробностями о работе группы Павла Слюсаренко.

Рассчитывать на ошибки соперников не стоит — надо прогрессировать

— Перед стартом чемпионата России верили, что реально сможете попасть в тройку лучших на этом турнире?

Матвей Янченков: — Мы готовились к турниру в штатном режиме. Хотелось попасть на третье место. И я рад, что у нас это получилось. Боролись за тройку и выполнили задачу. Верили, что это нам под силу, но при этом понимали — конкуренция колоссальная. Три-четыре пары боролись за бронзу, после короткой все было очень близко... Могли и Хабибуллина с Княжуком забирать бронзу, у них дорогие прыжки, Артемьева с Брюхановым с четверной подкруткой серьезную заявку делали, Грицаенко с Осокиной — хорошая перспективная пара, немного им не повезло в прокате... Расслабляться было нельзя, требовалось показывать свой максимум именно в Челябинске.

— Сезон для вас вышел неровным, особенно последний этап «Гран-при» в Москве. Он стал важным уроком перед чемпионатом России?

Екатерина Чикмарева: — Это нормально. У любого спортсмена бывают взлеты и падения. Мы учли ошибки и работали над ними более усердно. Результат в Челябинске доказывает нашу работу, показывает результат.

— В плане физической подготовки раскладывали силы, чтобы выйти на пик формы к концу декабря?

М. Я.: — Конечно, важнее всего хорошо откатать чемпионат страны, сейчас это главный старт в сезоне. Но то, как подвестись к нему в лучшей форме, — работа скорее тренерского штаба. Наша задача — слушать внимательно тренеров и выполнять все поставленные задачи. Тренеры все грамотно продумали, прописали, за что им большое спасибо. Думаю, мы показали лучшие прокаты сезона именно в Челябинске, как и должны были.

— Медаль на ЧР затмевает неудачи на промежуточных стартах? На тех же этапах «Гран-при».

Е. Ч.: — Не скажу, что полностью затмевает, каждый турнир важен по-своему. Но медаль важнее на чемпионате России. Она приятнее и статуснее, потому что здесь выступают все сильнейшие пары страны, это кульминация всего сезона.

— После произвольной программы ваш прогресс отметили даже соперники — в частности, Дмитрий Козловский. А вы сами уже готовы дать бой первым двум парам?

М. Я.: — Мы пока не сравниваем себя напрямую, у нас все впереди. Катаем свои программы, пытаемся показать свой максимум. А там уже решат судьи, кто из нас лучше. Мы ведь не можем повлиять на то, как катают те же Саша с Димой. Они очень стабильная пара, поэтому рассчитывать на их ошибки не стоит. На текущий момент бронза для нас — успех, выше подняться было бы тяжело, а любая ошибка могла стоить пьедестала. Поэтому я рад этому результату, а что дальше будет, покажет время. Нам нужно кататься чисто и прогрессировать. Если и думать о том, как двигаться дальше, то смотреть прежде всего на себя и усиливаться.

— Уже есть конкретные идеи, как можно усложнять программы? Ранее Слюсаренко говорил, что технический контент вы менять не собираетесь.

М. Я.: — Мысли есть, перспективы у нас есть. Будем нарабатывать, еще есть чем всех удивить. Но давайте без конкретики.

Е. Ч.: — Будем стремиться развиваться, пытаться показать на практике все, что мы хотим.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Есть жалость, что не выступаем на международном уровне, но нет обиды

— Уже сейчас у вас очень высокие баллы. Удивлены такой реакцией судей на прокаты?

М. Я.: — Это плоды наших усердных тренировок, мы рады, что их оценили по достоинству. Удивления нет, только радость. Но эмоций мало, сейчас надо восстанавливаться и набираться сил для следующих соревнований.

— Баллы сравнивать напрямую не всегда корректно...

М. Я.: — Я бы даже добавил, что всегда некорректно.

— И все-таки вы наверняка ведь следили за результатами международных турниров. Интересовались, какие там баллы у чемпионов?

М. Я.: — Смотрел прежде всего на своих знакомых. На Метелкину с Берулавой, поскольку они вместе с нами катаются. Но они выступали сейчас по юниорам. Взрослых разве что результаты и видел, не более того.

— Но если видели оценки, то понимаете, что со своими баллами вы бы стали чемпионами на любом международном старте сезона. Вас вдохновляет этот факт?

М. Я.: — Как сказать... И вот что мне с ним делать? Не было не только нас на международном уровне, но и Саши Бойковой с Димой Козловским, и Насти Мишиной с Александром Галлямовым. Так что сейчас гадать, кто бы на каком месте был... На мой взгляд, это разные соревнования, разные страны, разные условия. Некорректно так напрямую сопоставлять. Бог знает, как бы нас там судили.

— Обиды нет, что не дают возможности проявить себя в полной мере?

Е. Ч.: — Отчего же? Мы проявляем себя в полной мере внутри России.

— То есть полностью удовлетворены внутренней конкуренцией?

М. Я.: — Есть, конечно, жалость, но обиды нет. Потому что это от тебя не зависит. Что мы можем с этой ситуацией сделать? За другую страну мы точно выступать не хотели бы, даже думать об этом. Нас полностью все устраивает в России, это наша Родина. Тем более там уровень в большинстве стран такой, не самый высокий. Что касается парного катания именно. Развиваться в России в нашем виде лучше всего, и условий таких, как у нас, у других стран, по сути, нет.

— Важное нововведение в фигурном катании — ужесточение возрастного ценза. На международном уровне он теперь будет с 17 лет, внутри России по взрослым можно будет выступать с 16. Для парного катания это сильный удар?

Е. Ч.: — Нас это уже в любом случае не касается — мы свои этапы уже прошли.

М. Я.: — У всех разные ситуации. У всех свой карьерный путь. Благо мы с такими сложностями не сталкивались, а к чему приведут новые правила, покажет только время. За других говорить не буду в принципе, в плюс это им будет или нет.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Конкуренция в группе работает во благо для всех

— У вас сильная конкуренция внутри группы Слюсаренко. Это помогает?

М. Я.: — Это только в плюс для всех нас. В любой деятельности, а в спорте особенно, конкуренция работает для всех во благо. Это стремление победить кого-то, достичь новых вершин. Тем более когда сильные соперники часто рядом с тобой. Это как минимум интересно, даже чересчур интересно. Смотришь, кто что выучил, пытаешься перебить уже на тренировках... Так все двигаются вперед.

— В вашей группе обширный штаб специалистов. Как распределяются обязанности между тренерами и за кем главное слово?

Е. Ч.: — Не сказала бы, что за кем-то есть последнее слово. У нас в этом плане демократия, коллективно обсуждаем и решаем. В том числе тренеры прислушиваются и к нам, к нашему мнению. И распределения прямого обязанностей тоже нет, индивидуально по разным моментам работаем.

М. Я.: — Строгого разделения обязанностей и правда нет. Но ясное дело, что программу ставим по большей части с хореографом, над прыжками работаем и парными элементами уже с Павлом Сергеевичем и Егором Закроевым...

— Тренировки проходят исключительно в Перми либо с учетом вовлеченности Павла Слюсаренко в штаб Этери Тутберидзе еще и в Москве в «Хрустальном»?

Е. Ч.: — Нет, мы катаемся только в Перми.

— А как выстраивается работа, когда Павел Сергеевич уезжает в столицу? Не хватает его в эти моменты?

Е. Ч.: — У нас есть и другие тренеры, которые не менее важны. Все вместе работаем ради единой цели. Когда кто-то уезжает, кто-то остается с нами. Павел Сергеевич всегда рассчитывает, на сколько он уезжает, всегда заранее нас предупреждает об этом. Не было никогда такого в сезоне, чтобы мы были без присмотра. Чтобы или Павла Сергеевича, или Егора Михайловича не было больше чем один-два дня. Они всегда рассчитывают, что кто-то остается с нами, кто-то улетает, в этом плане все продумано.

— С Бойковой и Козловским вне соревнований не общаетесь?

М. Я.: — Почти не пересекаемся. Они катаются в Москве, а мы в Перми. Так что общаемся больше с нашими пермскими парами.

Е. Ч.: — Несколько раз за сезон они заезжали к нам в Пермь.

— Чему-то удалось у них научиться? Все же более опытная пара.

М. Я.: — Мы всегда стараемся смотреть с интересом на более опытных коллег, и на тренировках, и на соревнованиях. И на Сашу с Димой, и на Настю с Сашей. Это лидеры российского фигурного катания на текущий момент, у них много чему есть подучиться. Очень сильные пары перед нами стоят, и нам нужно перенимать их опыт. Общаемся друг с другом, смотрим, как кто исполняет элементы.

— Текущий сезон — первый для вас на взрослом уровне. Уже можно подводить предварительные итоги — он проходит скорее удачно?

Е. Ч.: — Мы прошли в текущем сезоне всего-то три полноценных старта, о каких серьезных выводах может идти речь? Впереди еще половина сезона, так что все еще впереди. Выводов пока делать не будем, рано.

— Дальнейшие планы уже известны?

М. Я.: — Точно знаю, что поедем на Спартакиаду сильнейших в феврале. Насчет Кубка Первого канала и остальных соревнований пока не знаю, какая там система квалификации, нам не говорили... Если пригласят, будем рады поучаствовать, это интересно.

— Ходят разговоры, что команды поделят капитаны из парного катания — Козловский и Галлямов. К кому больше хотите попасть?

Е. Ч.: — Насколько я понимаю, не мы же решаем, капитаны вытягивают, кого хотят.

М. Я.: — Как таковых предпочтений нет, готовы выступать и за Диму, и за Сашу, и за других капитанов. Вытащит нас Галлямов, будем за него. Выберет Дима Козловский — значит, за него.

— Какая у вас глобальная цель в спорте? Самый частый ответ в этом случае — Олимпиада, но сейчас об этом задавать вопросы все сложнее и сложнее...

М. Я.: — У нас свои мысли на этот счет, которые лучше оставим при себе. Иначе, может, не сбудется.

Екатерина Чикмарева

Родилась 20 марта 2007 года в Перми.

Бронзовый призер чемпионата России (2024), победитель (2023) и бронзовый призер (2022) первенства России среди юниоров, победитель этапов юниорского «Гран-при». Мастер спорта России (2022).

Тренеры: Павел Слюсаренко, Валентина Тюкова. Бывшие тренеры: Ольга Старцева.



Матвей Янченков

Родился 5 апреля 2004 года в поселке Лесной (Свердловская область).

Бронзовый призер чемпионата России (2024), победитель (2023) и бронзовый призер (2022) первенства России среди юниоров, победитель этапов юниорского «Гран-при». Мастер спорта России (2022).

Бывшие партнерши: Милана Омельченко, Елизавета Романова.

Тренеры: Павел Слюсаренко, Валентина Тюкова. Бывшие тренеры: Даниил Татауров, Антон Киселев, Александр Тарасов, Ольга Наумкина.