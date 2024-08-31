Розанов готовит новую звезду фигурного катания для Эстонии. Российскому тренеру не мешает геополитика

Элина Гойдина — открытие первого юниорского «Гран-при».

Фигурное катание. «Гран-при» среди юниоров

1-й этап. Рига, Латвия

Девушки. Итоговое положение

1. Мао Шимада (Япония) — 204,86

2. Элина Гойдина (Эстония) — 182,23

3. Ко На Ен (Южная Корея) — 176,86

В Риге завершился первый в сезоне этап юниорской серии «Гран-при». Россиян на старте не было — Международный союз конькобежцев (ISU) пока что свою жесткую позицию касательно допуска представителей России и Белоруссии менять не собирается и даже для молодых спортсменов не делает каких-либо поблажек. Тем не менее без влияния российской школы на рижском льду не обошлось. Так одним из главных открытий соревнования стала эстонка Элина Гойдина. Гойдина тренируется под руководством российского специалиста Сергея Розанова и часто посещает Москву. Какие у нее дальнейшие перспективы и как сам Розанов перезагружает карьеру за рубежом?

Спасение репутации Европы

Важный факт для понимания текущего состояния женского одиночного катания в Европе и масштабов кризиса. За 17 лет не было ни одной девушки из Старого Света, кто смог бы завоевать медаль на этапах юниорского «Гран-при». Разумеется, если мы оставляем за скобками Россию, которую до сих пор следует относить к Европе, а не к Азии. Но последние два с лишним сезона россиян до международных стартов под эгидой ISU не допускают. Юниоры не исключение. И даже в таких обстоятельствах призовые места занимают исключительно фигуристки из Азии и Америки. Тревожную тенденцию смогла прервать Элина Гойдина из Эстонии. Она первая европейка на пьедестале почета с 2007 года — тогда, к слову, медаль была тоже у представительницы этой прибалтийской страны, с серебром уехала из британского Шеффилда Светлана Исакова.

У Гойдиной второе место на «Гран-при» в Риге. Она пусть и уступила без всяких шансов чемпионке из Японии Мао Шимаде, тем не менее показала вполне достойные для 14-летней девушки прокаты. Конечно, с определенной поправкой на уровень фигурного катания в Эстонии, поскольку на российских стартах с таким техническим набором рассчитывать на высокие места явно не приходится. И все же соревновалась Элина с теми, кто был вместе с ней на катке, и в условиях предложенной конкуренции не затерялась. Совсем новым лицом для фигурного катания Гойдину не назвать. Кто-то может вспомнить ее по мартовскому чемпионату мира среди юниоров на Тайване. Там после короткой программы Элина была пятой. Не самая удачная произвольная отбросила на 11-ю строчку, и все же приятное впечатление после себя эстонка тогда оставить успела.

Сергей Розанов и Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Розанов пропал с радаров после разрыва с Плющенко

Было стойкое ощущение, что если Гойдина немного прибавит хотя бы в уверенности в себе, то ее ждет неплохое будущее. Над этим с девушкой работает российский тренер Сергей Розанов. Специалист, который получил известность в годы работы с Этери Тутберидзе, затем отметился сотрудничеством с «Ангелами Плющенко». Розанова считали едва ли не лучшим специалистом по работе с совсем еще юными девочками — новисами. То есть теми, кому по международным правилам нельзя выступать на зарубежных стартах в системе ISU. Он находил неограненные алмазы и занимался их шлифовкой. Так, к примеру, именно Сергей в первый год Камилы Валиевой в «Хрустальном» занимался с будущей звездой. Отдельная строчка в биографии Розанова — Алена Косторная. По ходу работы тренер и фигуристка сработались настолько, что, когда Сергей Александрович уходил к Евгению Плющенко, чемпионка Европы вскоре последовала за ним.

Косторная объясняла свое решение тем, что только Розанов мог найти нужные слова, которые помогали ей собраться в трудную минуту. Но не прошло и года, как из академии сначала ушел Сергей, а затем вернулась к Этери Тутберидзе Алена. Так или иначе, найти себе работу в России специалисту было непросто. Известно, например, что тренеру отказала Елена Буянова, когда тот пытался устроиться в ЦСКА. С тех пор для большинства болельщиков Розанов пропал с радаров, хотя он до сих пор ставит программы (недавно, например, поработал с Егором Рухиным), проводит регулярно сборы в Турции и в целом активно ездит по миру.

Элина Гойдина. Фото Global Look Press

В Эстонии российского тренера критикуют за авторитарные замашки

В какой-то момент Сергей решил не зацикливаться на российском рынке и продвигать себя как специалиста в разных странах. Важным моментом стало сотрудничество с популярным французским постановщиком Бенуа Ришо. Наверняка не без связей Ришо к Розанову стали обращаться европейские фигуристы. В Эстонии Сергей работает давно, та же Гойдина у него тренируется больше двух лет. Несмотря на текущие геополитические реалии, Элину и ее родителей, видимо, не сильно интересует паспорт тренера. Более того, в октябре 2022-го Гойдина даже летала в Москву на «Гран-при России» и сфотографировалась там с Марком Кондратюком, Камилой Валиевой и Евгенией Медведевой. И все же критиков у Розанова в Эстонии хватает. Недовольна им, например, Анна Леванди — вероятно, главный человек в этом виде спорта в Таллине и округе. Некогда советская фигуристка по фамилии Кондрашова утверждает, что у Розанова авторитарный стиль работы.

«Методы, которые он вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать, нельзя материться на детей. Нужно учить, уважать. И не все это умеют делать. А зачем, если к тебе толпой приходят готовые спортсмены, со всеми тройными? Ты на него тявкнешь — и он с перепуга, что его выгонят, идет на четверные. У нас нельзя так. Надо учить, надо лепить. А в России один поломался — миллион желающих придет со всей страны, все только об этом молятся и мечтают, — говорила Леванди, намекая на то, что таким, как Сергей Александрович, в прогрессивной Европе не место. Тем не менее, как бы ни относилась к методикам Розанова Леванди, они, судя по всему, дают результат. В прошлом году Гойдина стала самой молодой чемпионкой страны, сейчас взяла медаль на юниорском «Гран-при». И хотя в катании все еще есть огрехи, а прыжковый арсенал требует усиления, курс Элина выбрала верный, и все шансы на то, чтобы стать новой Луной Хендрикс, у нее есть.