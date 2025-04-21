Из спорта уходят самые острые на язык фигуристы России. Что произошло?

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин все-таки завершили карьеру.

22-летняя российская фигуристка Елизавета Худайбердиева объявила о завершении спортивной карьеры.

— Через пару недель создаются списки сборной команды на сезон-2025/26, поэтому принято решение не отбирать чьи-то возможности, а главное — не обманывать самих себя и людей вокруг фразами про паузы, раздумья и прочие миражи. Я ухожу из профессионального спорта и заканчиваю карьеру фигуристки. Фух, — объявила Худайбердиева (цитата по «Матч ТВ»).

Почему танцоры завязывают?

Если в одиночном катании уход в 22 — это явная задержка, то в танцах скорее сюрприз, тем более для второй пары страны. Но не в положении Худайбердиевой и Базина. Они из России, а значит, не ездят на международные турниры. Им уже тяжело дается борьба с молодыми парами — Хавронина/Нарижный и Кагановская/Некрасов наступают на пятки, соперников явно больше любят судьи — как послов нового поколения, которое может доехать до соревнований вне России. Поэтому как только Лиза и Егор узнали, что они не в олимпийской заявке, то приняли решение прекратить. Об этом известно месяца два минимум, но никто не «палился», чтобы дать фигуристам высказаться самим. Егору 29, он достиг всего, чего мог. Пара стала чемпионами России в декабре 2022 года, с тех пор выше забраться было нереально, даже теоретически, только поменяв флаг, что в фигурном катании крайне затруднительно. Лиза не раз говорила про проблемы со здоровьем, в том числе психологическим. Спорт выжимает все до конца, выдерживать это без мотивации с сомнительными перспективами — мазохизм.

Ну и отдельное уважение выразим этим фигуристам за то, что не стали говорить про приостановку, желание подумать, взять паузу и облегченную подготовку к следующему сезону в попытках занять место в сборной и срубить бабла. Честно сказали — уходим, и все.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мы справились сами с собой

Но Лиза и Егор запомнились не только программами. В последнем сезоне они катали такие разные «Остин Пауэрс» и лирическое посвящение Моцарту — и получалось. По иронии судьбы в победном для себя сезоне-2022/23 они несколько раз упали на нескольких турнирах, да и чемпионат России выиграли с двумя падениями. Но тогда больше было некому.

Лиза и Егор — скорее главные острословы российского фигурного катания. Да, не скажешь «эпоха ушла» — но точно есть по чему поскучать. «СЭ» собрал главные цитаты двух ярких фигуристов из Мытищ и Тольятти.

О борьбе с Дэвис и Смолкиным на предолимпийском чемпионате России (декабрь, 2021)

Егор: — Это все-таки олимпийский сезон. Не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. Мы все пытались... Другое дело, что мы отдаем за этот шанс всю жизнь. Тренируемся... Пытаемся...

Лиза: — И играем по правилам.

Егор: — А этот шанс у нас отбирают. У всех. Ну, у многих, кто бы хотел это сделать. Не буду говорить, кто и что. Все прекрасно знают. Никого не обижаю, но спорт должен оставаться спортом. А мы хотим хотя бы иметь шанс, хотя бы чуть-чуть побороться. Сегодня мы себя побороли. Как-то раз я прочитал, что фигурное катание — это спорт, где ты борешься сам с собой. Сегодня мы справились сами с собой. Надеюсь, ворвемся в следующий олимпийский сезон.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лиза — о внимании журналистов (декабрь, 2022):

— Последнее время слишком много пишущих журналистов оказывают внимание мне и нашей паре, нет настроения, если честно. В этом нет вашей вины, наверное, но у меня нет желания. Что бы я ни сказала, разлетается.

Такого внимания нам не нужно, лучше ничего не говорить, чтобы никто ничего не писал.

(Позже Худайбердиева расскажет, что перед чемпионатом «блевала дальше, чем видела» и «три дня не ела ничего не из-за РПП (расстройства пищевого поведения), а потому что просто не могла», а муж ее «вытащил из гроба»).

Лиза — об оценках на чемпионате России (декабрь, 2023):

— Иногда хочется что-то сказать, а потом думаешь — на хер надо?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лиза — об отстранении (июль, 2024):

— Правильно говорить «поезжай». Но если ISU скажет: «Ехай уже на свои «Гран-при», ЧЕ и ЧМ», я поехаю.

Лиза — о внимании к танцам со стороны СМИ (сентябрь 2024):

— Как развивать в медиа все виды фигурного катания, если вы сами кладете на них? Мне, чтобы привлечь внимание, надо второй раз замуж выйти? Ну, ей-богу...

Егор — о сравнении зарплат с футболом (сентябрь, 2024):

— Я, кстати, абсолютно нормально отношусь к футболистам и хоккеистам. Говорят: «Вот, у них там зарплаты космические!» Но там спонсоры, туда ходят десятки тысяч людей. Они получают миллионы не от государства.

Егор — о словах Ивана Букина, что первое место никому не отдаст (ноябрь, 2024):

— Есть у меня ответка. «Чтобы быть царем зверей, мало вести себя по-царски. Нужно быть царем».

Лиза — о конкуренции в танцах и, вероятно, с намеком на ответ Девиду Нарижному (январь, 2025):

— Оказывается, многие фигуристы — омерзительные инфантилы, не имеющие навыка уважать соперников (хотя бы на людях) с диапазоном эмпатии как у зубочистки. Для общества будет полезнее, если такие люди продолжат открывать рот строго у стоматолога.

Лиза — о завершении карьеры (апрель, 2025):

— Отмотав время назад, я бы ничего не поменяла. Даже если прожить и смириться с чем-то очень и очень больно, все должно быть так, как суждено случиться.