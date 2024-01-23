«Устали соревноваться между собой. Хочется чего-то новенького». Чемпионы России — о кумирах и целях

Интервью Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко — пары, удивившей публику.

В 2024 году на прыжковом чемпионате России впервые выступили пары. Многие ожидали дуэли двух дуэтов-лидеров: Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. Но случилась сенсация — и Елизавета Осокина с Артемом Грицаенко победили всех. Фигуристы живут в Перми и тренируются у Павла Слюсаренко с 2022 года. За полтора года вместе они добились прогресса и стали парой, которая может претендовать на призовые места. В эксклюзивном интервью «СЭ» Лиза и Артем рассказали, как сложился их дуэт, о целях на будущее и об ультра-си в их дисциплине.

У Мишиной и Галлямова энциклопедическое катание

— Осознали, что стали чемпионами России по прыжкам?

Елизавета: — Мы очень рады, что смогли выиграть в этой борьбе и стали первыми.

— Не было мандража, что соревновались с двумя лучшими парами страны?

Артем: — Мы приезжали покататься и даже не рассчитывали на то, что сможем опередить лидеров. Просто выходили, катались и думали, что, скорее всего, проиграем. Очень хотели показать хорошие элементы. Даже не переживали, нам ведь просто нужно было сделать свое. Если бы мы как-то готовились к тому, что надо обойти лучших, то был бы мандраж. После победы над Мишиной и Галлямовым мы были в шоке. Думали: «Ну все, в финале уже точно проиграем. Второй раз так не повезет!» Но получилось, что и второй раз повезло.

— Дело в везении? Разве вы недовольны собой?

Артем: — Считаю, что в большей степени везение. Да, мы тоже молодцы, хорошо сделали элементы.

Елизавета: — Я сорвала в финале прыжок. Это единственное, что не получилось. В остальном все было сделано на хорошем уровне. Мы показали то, что готовили. Все это было больше похоже на игру — мы это так воспринимали.

— Есть ли у вас кумиры в парном катании?

Артем: — Сложно сказать. У разных спортсменов свои достоинства. Нравятся в основном лидеры прошлых лет, и нынешние в том числе. Из лидеров очень нравятся Бойкова и Козловский. Их великолепные поддержки! У Мишиной и Галлямова энциклопедическое катание. Мне нравится, как и в прошлом, и в текущем сезоне катаются Евгеньев и Мухортова. Какой-то определенной пары нет, у разных нравятся отдельные элементы.

— Ставите себе цель в парном катании?

Артем: — До Олимпиады хочется доехать, однозначно. Может быть, и выиграть — если удача к нам повернется.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Надеемся на возвращение на международные старты

— За зарубежными турнирами следите?

Артем: — Да, больше за теми турнирами, где принимают участие наши русские товарищи. В основном за ними — видим, смотрим.

— С кем-то общение поддерживаете?

Артем: — Хорошо общаемся с Лукой Берулавой и Анастасией Метелкиной, Никой Эгадзе. В общем, больше с грузинами.

— Верите в возвращение россиян на зарубежные старты?

Елизавета: — Да, мы надеемся, что сможем выйти на международный уровень. Но это, к сожалению, решаем не мы.

Артем: — Мы второй год боремся между нашими ребятами, и хочется чего-то новенького, засиделись уже. Кто-то вообще устал так между собой соревноваться.

Елизавета: — Хочется получить новые эмоции.

Артем: — Даже просто путешествовать. Вроде есть возможность, но ее ограничили. Но мы ездили в Китай.

Елизавета: — И просто сидели в гостинице, особо ничего не видели.

Артем: — Единственное, что было иностранное, это...

Елизавета: — Еда.

(Смеются.)

— После чемпионата Европы многие сравнивали баллы с нашими, что даже новички могли бы выиграть. Не было такого чувства у вас?

Артем: — У меня есть опыт международных стартов с другой партнершей. Могу сказать с уверенностью: сравнивать бесполезно. Российское и международное судейство отличается. Какие баллы поставят нам там и здесь — разные вещи.

— У нас лояльнее?

Елизавета: — Система оценивания другая немного у них.

Артем: — Поэтому мы смотрим на элементы, на качество исполнения. Этого достаточно, чтобы понять уровень катания за рубежом.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перед прокатом услышал слова мамы

— Вы катаетесь в паре с сезона-2022/23. Как оцените свой прогресс?

Артем: — За этот срок мы, как я считаю, семимильными шагами пришли к тому, что есть. И тренеры нам об этом сказали, еще в прошлом сезоне: что мы очень быстро набрали форму, показали элементы и программы достойного уровня. И можем бороться с парами сборной России, занимать призовые места. В этом сезоне нас признали и судьи, и болельщики — и мы были на пьедестале на двух этапах «Гран-при». Конечно, оплошность на чемпионате России в расчет не берем. И сейчас получилось показать на прыжковом турнире то, чего никто не ждал. О нас, думаю, хоть немного, но заговорили. Прогресс очевиден. Мы довольны и пытаемся не сбавлять темп.

— Поклонники дарили что-нибудь интересное?

Елизавета: — В основном игрушки. Мне на прыжковом чемпионате подарили сертификат в магазин косметики.

Артем: — А мне не дарили!

Елизавета: — Ты туда и не ходишь.

Артем: — Но всем, кто за нас болеет, хочется сказать спасибо. Мы очень благодарны.

Елизавета: — Мы рады поддержке зрителей, что нас хорошо принимает публика.

— А вы замечаете, что вам кричат до или во время проката?

Елизавета: — Когда выходим на разминку, немного слышим какие-то фразы. А в прокате уже полностью погружены в элементы.

Артем: — Единственный раз, когда я слышал и голос человека, и фразу, которую он крикнул, был на чемпионате России. Мы катались у меня дома: я родился в Челябинске. И на трибунах были мои родственники. Перед короткой программой я услышал свою маму. Больше никогда ничего не слышал.

— Ваши семьи часто приезжают на турниры?

Елизавета: — Если мы выступаем в городах, где кто-то есть, то да.

Артем: — В основном — если мы куда-то едем. В Москве у Лизы родители, в Казани тоже родственники есть. В Челябинске уже мои родители. Мама планирует приехать на Спартакиаду в Магнитогорск.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не признали друг друга вначале

— Как сложилась ваша пара?

Артем: — Я приехал в Пермь, когда договорился о работе с Павлом Слюсаренко. Пробовал кататься с несколькими партнершами, ждал чего-то, искал. И Павел Сергеевич тоже. Но неожиданно появилась Лиза, и мы потихоньку начали работать. Ты меня признала? (Обращается к Осокиной.)

Елизавета: — Нет.

Артем: — Ну вот. И я ее не признал. На тот момент о Лизе я вообще ничего не знал. Ребята из других городов мне рассказали, что она начинающая парница. Но Лиза приехала, мы начали работать, и теперь вообще не разлей вода.

Елизавета: — Я приехала в Пермь, когда позвонил Павел Сергеевич. Он сказал, что есть партнер, и предложил покататься с ним. Не сказал, кто конкретно. Я сдала ОГЭ, приехала, и мы начали скатываться.

— Как проходят тренировки? Шутите, ругаетесь?

Артем: — Конечно, у нас и шутят, и ругаются, и матерятся иногда. Но в основном стараемся все проводить спокойно и без лишних эмоций. Поддерживать позитивную обстановку нужно и важно, поэтому стараемся подходить ко всему с хорошим настроем. Всякое случается, какие-то недопонимания между нами с Лизой или тренерами. Но мы выслушали друг друга — и работаем дальше.

— Лиза, почему вы решили уйти из одиночного в пары?

Елизавета: — Это получилось спонтанно. Я просто ушла из одиночного, не знала, куда дальше. Мне предложили перейти в пары, и я согласилась. Столько сил вложено в это фигурное катание! Я решила двигаться в другом направлении.

— Вы владели четверными прыжками. После перехода в парное прыгали их?

Елизавета: — Нет. Когда я стала парницей, делала каскады 3-3 в первый год. Потом приехала в Пермь, прыгала лутц — риттбергер, а затем с головой ушла в парные элементы. О четверных уже не думала.

— Над усложнением работаете?

Елизавета: — Нет. Мы нарабатываем наш прежний контент.

— Александр Галлямов считает, что для четверных прыжков в парном катании еще не пришло время. А вы как думаете?

Артем: — Исходя из баллов, которые давали за ультра-си в парном катании на этом турнире, считаю, что риск неоправдан. Выброс очень травмоопасен. По крайней мере, нам он точно не нужен. До этого даже не доходил разговор. А вот подкрут — у нас в группе молодые ребята делают, учат его. Он не так опасен. Мы же пока до этого не дошли. У нас был план попробовать, но по стечению обстоятельств это отложили. Даже не знаю, стоит ли вообще начинать. У российских фигуристов очень сильный контент и без четверных.

Елизавета Осокина, Артем Грицаенко, Дмитрий Козловский и Александра Бойкова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Расстроились из-за совпадения с Бойковой и Козловским

— У вас в короткой программе интересная задумка с платьем. Как пришла эта идея?

Елизавета: — Наша команда, которая шьет костюмы, предложила. Тренеры согласились попробовать, и в итоге всем понравилось. Мы много работали над этим на тренировках, чтоб все было удобно. На чемпионате России не получилось, но мы сделали раскрытие платья уже вне программы.

Артем: — На самом первом турнире мы это показали, получилось удачно.

Елизавета: — И дальше начали дорабатывать, чтобы было удобнее, эффектнее. Добавили стразы.

— Есть что-то, что вы хотите попробовать? Музыку, может, классику?

Артем: — Вы знаете, мы вообще не классики! По нам прямо видно!

Елизавета: — Точно не классики!

Артем: — Нам хочется экспериментировать. Музыка на короткую программу, Шарль Азнавур, нашлась по щелчку пальцев, и мы решили попробовать. Она и не классическая, и не попсовая. На следующий сезон я уже подбираю, но пока говорить не буду.

— Расстроились из-за совпадения с музыкой с Бойковой и Козловским?

Артем: — Конечно. Ребята нашей группы ездили на первый сбор, а мы нет. Они вернулись, рассказали, что у Саши с Димой такая же музыка, но по-другому порезана. Мы хотели удивить этим треком, но получилось совпадение. Но такое не только у нас, еще и у Глеба Лутфуллина. У нас это не в первый раз, и у Саши с Димой тоже. Это минус, что есть совпадения и все катают в одном стиле. Но, с другой стороны, плюс: наша постановка под эту музыку, как нам кажется, интереснее. Не в обиду ребятам.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Блиц

— Любимый парный элемент?

Елизавета: — Выброс. Они эффектные, стабильные. Тьфу-тьфу.

Артем: — Мне нравится спираль. На ней можно отдохнуть.

— Любимый прыжок?

Елизавета: — Тулуп.

Артем: — Тулуп.

— Произвольная или короткая?

Елизавета: — Произвольная.

Артем: — Произвольная.

— Компоненты или техника?

Елизавета: — 50 на 50.

Артем: — Я больше за компоненты.

— Фоновая музыка на чемпионате по прыжкам?

Елизавета: — Мы ее все равно не слышим.

Артем: — Поэтому без разницы.

(Смеются.)