Приключения Туктамышевой в Мексике. Российская фигуристка проводила мастер-классы и плавала с акулами

А еще Елизавета попробовала себя в парном катании с Алексеем Мишиным.

Большинство фигуристов в мае едет в отпуска — например, Евгения Медведева уже во второй раз уехала на Мальдивы. Елизавета Туктамышева тоже успела отдохнуть — всего неделю, зато очень насыщенно. С конца мая по начало июня звездная ученица Алексея Мишина вместе с самим Профессором провела серию мастер-классов в Мехико для местных фигуристов и специалистов. Вместе с ними в мастер-классах участвовал и Андрей Лазукин, который сейчас тренирует в Казахстане. После Туктамышева и Лазукин отправились в Канкун, чтобы отдохнуть на побережье Карибского моря.

Секреты сотрудничества с Мишиным

Лиза достаточно активно делилась фотографиями и видео с мастер-классов, а также записывала сообщения в своем Telegram-канале и общалась с подписчиками. В самом начале она сама объявила о прилете в Мексику: «Ребята, привет! Не потеряли меня? Я сейчас в Мексике! Прилетела на мастер-классы вместе с Алексеем Николаевичем и Татьяной Николаевной! Буду тренироваться и вдохновляться новой страной».

Многих сразу же заинтересовало отсутствие Евгения Семененко и Матвея Ветлугина, которые тоже должны были участвовать в мероприятии. Но не сложилось — Семененко и Ветлугин не смогли приехать в Мексику. Туктамышева и Лазукин вместе с Мишиным и хореографом Татьяной Прокофьевой справились сами — контента было не так много, но зато обилие фотографий юных спортсменов с чемпионкой мира подтверждало это. А тройной лутц Лизы на одной из тренировок восхитил многих.

Туктамышева даже попробовала себя в парном катании — прокатилась с Алексеем Николаевичем. Здесь как раз к месту будет цитата самого Мишина в интервью Cafecito con Masha: «Каждый тренер — личность. Каждый фигурист — личность. Когда две личности очень похожи, это сулит нам очень долгую жизнь в фигурном катании», — рассказал Профессор в ответ на вопрос о долгой карьере Елизаветы. Туктамышева говорила об этом же, отмечая важность тандема ученика и тренера: «Верь в своего тренера, верь в себя, потому что когда веришь в себя, ты можешь сделать что угодно, но когда ты теряешь доверие к тренеру и веру в себя, ты не сдвинешься с места, оставшись на одном уровне на долгое время. Поэтому верь в себя, в своего тренера, потому что только тогда ты сможешь улучшаться».

Откровения Императрицы

Мишин остался доволен уровнем организации мастер-классов в Мексике — он успел пообщаться не только с юными фигуристами, но и с тренерами: «Могу заявить, что семинар был очень хорошо организован, фигуристы правильно расставлены, и это была не просто работа. Я также получил удовольствие во время этого курса. И особенно от общения с тренерами во время работы на ледовой площадке».

Туктамышева отмечала хороший уровень местных фигуристов, но предположила, что им нужно подтянуть прыжковую технику для дальнейшего прогресса. Если девушкам это удастся, они смогут попасть и на чемпионат мира: «Я видела, что у вас много сильных спортивных девочек, им просто нужно немного подучить технику прыжков, вот как я это вижу. Если они продолжат заниматься и улучшать свою технику, то, возможно, мы увидим их и на чемпионате мира».

В том же интервью Cafecito con Masha Лиза произнесла (или повторила) несколько важных вещей. Во-первых, она приняла то, что не попала на Олимпиаду в прошлом году. Впереди нее были три фигуристки, которые владели четверными. Но Туктамышева пока продолжает свою карьеру, так как чувствует в себе силы — и моральные, и физические. Чемпионка мира очень ответственно подходит к своему здоровью, что помогает ей оставаться в спорте так долго: «Если я понимаю, что что-то идет не так, то я не прыгаю. Я прыгаю только в том случае, если уверена, что это будет безопасно, потому что я очень боюсь травмироваться».

Заплыв с акулами

После завершения мастер-классов Лиза не сразу улетела домой — она вместе с Андреем Лазукиным отправилась отдыхать на лучший курорт Мексики. Еще в столице фигуристы успели прогуляться и по паркам, и музеям (особенно им понравился музей Фриды Кало), и попробовать местную кухню и напитки. А уже в Канкуне Лиза и Андрей расслабились на море.

Перед поездкой в Мексику Алексей Николаевич шутил, что они едут туда, чтобы Туктамышева смогла поплавать с акулами. Как говорится, в каждой шутке есть доля правды — Лиза действительно посмотрела на морских хищников. Несмотря на то что китовые акулы — самые большие, они наименее опасны для человека. Поэтому неудивительно, что фигуристка решила попробовать такой вид развлечения.

Уже в субботу состоится шоу группы Мишина в Краснодаре, где должна выступить не только Туктамышева, но и другие фигуристы команды Профессора. Лиза уже на пути в Россию, но приключения на этом не закончены — в межсезонье фигуристы тренерского штаба планируют посетить Турцию и Швейцарию для тренировочных сборов.