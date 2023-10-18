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Фигурное катание

Сегодня, 18:10

Конец эпохи. Вечная Туктамышева близка к уходу из фигурного катания

Фигуристка Туктамышева пропустит сезон-2023/24
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Елизавета все же не справилась с отсутствием мотивации.

Рано или поздно этот день должен был случиться. Спустя 5765 дней после дебюта на первом чемпионате России — аж 2008 года — Туктамышева в возрасте 26 лет все же близка к завершению карьеры.

Причины

О планах самой возрастной российской одиночницы уйти я слышал еще в начале сезона. Но раскрывать эту тайну было как-то не комильфо — Лиза точно была бы против. Причина прозаична и обыденна для наших фигуристов — присутствие в сборной и ставка. Если все держатся за нее, почему Лизе нельзя? Она появилась на контрольных прокатах, чтобы оправдать свое попадание в списки национальной команды. Но до этапов «Гран-при России» не должна была доехать, о чем мы уже писали. Тем более что ставка у Туктамышевой после всех ее заслуг приличная, можно предположить, что общий заработок за год превышает 1,5 миллиона рублей минимум.

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Петр Гуменник. Валиева — больше не фаворит, а Туктамышева думает об уходе? Опрос журналистов

В новости о пропуске сезона, опубликованной РИА «Новости», ничего неожиданного нет. Причины ухода сейчас очевидны. Отсутствие мотивации, о котором Лиза сама говорила в сентябре: «Выступление на «Гран-при»? Я не могу ничего обещать». Сейчас элементарно можно больше заработать, выступая в шоу и будучи комментатором. Руководитель спортивной дирекции Первого канала Ольга Черносвитова подтвердила «СЭ», что у фигуристки будут проекты на канале. Насколько я слышал, Туктамышевой всегда хотелось снимать закулисье соревнований — возможно, до этого и дойдет.

Татьяна Тарасова назвала решение Туктамышевой неожиданным и грустным, но правильным. И действительно, без шансов на международные соревнования фигуристке из Глазова, которая дошла до серий «Гран-при» и чемпионатов мира, ездить лениво. В целом Елизавета настолько разносторонняя личность и с таким опытом в фигурном катании, что может преуспеть и в медийном плане, и в тренерском — насколько известно, такие планы она тоже рассматривала, особенно после ухода из группы Алексея Мишина многолетнего тренера Татьяны Прокофьевой.

Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Возможно ли возвращение?

Впрочем, оставить небольшую вероятность второго пришествия Императрицы все же хочется. За карьеру Туктамышева выиграла:

— чемпионат мира (2015), также взяла серебряную медаль чемпионата мира (2021),

— чемпионат Европы (2015), бронзу чемпионата Европы (2013),

— финал «Гран-при» (2015),

— четыре этапа «Гран-при»,

— командный чемпионат мира (2021),

— чемпионат России (2013), также взяла бронзу чемпионата России (2023).

Елизавета Туктамышева и&nbsp;Камила Валиева. Туктамышева заменила Валиеву в шоу. Как проходит спектакль Навки в олимпийском Сочи

И так и не поехала на Олимпиаду. Именно поэтому будто теплится надежда, что произойдет чудо и ради олимпийской миссии Елизавета останется в деле. Тем более если вдруг отбор на Игры-2026 для россиян будет каким-то нестандартным и не чисто спортивным, Лиза — первая претендентка на путевку от МОК.

Символично и то, что Туктик уходит на подъеме, в эпоху своего ренессанса. Ее две медали чемпионата России обрамляют карьеру с двух сторон. В последние годы Туктамышева после пары лет в забвении вернулась на вершину и, если бы судьи были чуть более лояльны, поехала бы в Пекин.

Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Какое наследие оставит Туктамышева? Вопрос пока открытый. Это нестандартный случай, когда человек, который, очевидно самый заслуженный в своем виде спорта, ни разу не был в нем настоящим лидером, за исключением постолимпийского сезона после Сочи. Она не выдумала четверной, как Трусова или Щербакова, ее тройной аксель действительно останется уникальным, но сейчас его уже делают десятки юниорок.

Ее постановки действительно были и веселыми, и пронзительными, и неожиданными, она принесла в нашу фигурку секс, но... наверное, главным наследием будет то, что Лиза просто была в нашем женском одиночном до 26 лет. И теперь из женской одиночки уходит последний взрослый человек, который видел международные соревнования. Будут ли личности, которые способны ее затмить по умению говорить, тем более в условиях отстранения? Пока таких не видно.

Фигурное катание
Олимпиада
Алексей Мишин (фигурное катание)
Елизавета Туктамышева
МОК
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