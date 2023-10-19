Новый этап в жизни Елизаветы — еще один удар по женскому одиночному катанию, которое и так добивает себя.

Мнение

Теневая проблема, про которую не раз слышал в разговоре со спортсменами (чаще завершившими) — в России очень мало ведущих и слишком много ведомых спортсменов. Вот вы сейчас прочитали эту фразу и вроде бы все очевидно — ну да, есть такое. Но как проблему это никто не изучает и тем более — не решает.

Спортсмены (и девочки-фигуристки ярчайшее тому свидетельство) зависят от мнения тренера, общественности, родителей. История далеко не про спорт, конечно — она пронизывает все наше общество. О причинах можно спорить бесконечно, отматывая пленку русской истории все дальше — советское прошлое, крепостное право, монголо-татарское иго, выбор религии князем Владимиром. Наверное, у нас действительно было не так много периодов, когда государством поощрялась частная инициатива. А если спорт чуть менее чем полностью зависит от государства, то и в нем инициативе взяться неоткуда.

И правда, действующие фигуристы рассказывали, что реально опасаются, что про них скажут после интервью в соцсетях фанаты. Или каких люлей наутро даст тренер или руководитель федерации. Стеснительность и неуверенность видна в словах, но и в подготовке к соревнованиям тоже. Как выбирали программу? Тренер посоветовал. Как будем готовиться? С тренером посоветуемся. Поговорим про запрет музыки Rammstein? Ну вы же понимаете, что со мной федерация после этого сделает. Да о чем говорить — если спортсмены не скрывают, что ждут отмашки от государства по участию на Олимпиаде, а на встрече с руководством берут под козырек.

В женском одиночном катании, где на это еще и накладывается фактор возраста спортсменок — уход Туктамышевой, по сути, заколачивает последнюю форточку в помещение со свежим воздухом. Теперь будет душно. Все меньше людей, которые не хотят говорить про «чистые прокаты, а не борьбу за медали» и «соперников у меня нет, я соревнуюсь с собой». А если комментируешь что-то не так — то можно и на штраф нарваться, такие случаи бывали. Собственно, из актуального перед глазами казус Ангелопола, который поартачился, и теперь не может в принципе найти тренера.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Туктамышева в этом смысле — лебединая песнь женской одиночки с яркими Личностями. Да, она не лезла на баррикады, обличая судейство или вселенскую несправедливость. Но и право на мнение и способность решать у нее точно были. И высказывалась она по самой различной проблематике не раз. Не стеснялась публичности и того, «что скажут». В том числе когда доходило до эпатажа и эротики.

Мне очень хотелось бы ошибаться, но поколение Акатьевой, Петросян, Жилиной, которое еще и почти не видело мира вокруг и международных соревнований, другое. Не подумайте, я не обвиняю их в серости. Наверняка они очень умные и начитанные девушки со своим взглядом на многие вещи, могут классно говорить. Но не мы такие, жизнь такая. Они не будут лезть на рожон. Сейчас в почете вышколенность. Они понимают (или родители им втемяшат), что их результаты, успех и слава — производное от принадлежности к коллективу. Илья Малинин, надевающий после проката шапку «Бог четверных», явно другого мнения. Хотя тоже русский человек.

И понятно, что менять это никому не нужно, кроме них самих, но продраться к этому выводу почти невозможно. А может, не так и нужно. Что точно — это невыгодно тренерам и федерации. Поэтому перед выходом в микст-зону нашептывают ЦУ, дабы спортсмен не сказал абы чего. Хотя, казалось бы, и так в стране стабильность, чего опасаться. Но отсутствие собственного мнения — фундамент для контроля.

Все вышесказанное — не призыв что-то поменять, такое не меняется даже за одно поколение. У меня даже нет уверенности, что нам нужно такое свободолюбие — медали вроде бы и без него приносили. Хотя, наверное, точечно объяснить спортсменам про отсутствие четвертования (не путать с четверными) после интервью стоит. Но кажется, не все считают отсутствие культа лидерства в спорте проблемой.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но если Министерством спорта заявлено, что государство будет из спорта уходить, то настает время инициативных. Уже по первым соревнованиям нового сезона видно, как в фигурном катании (подставьте любой вид спорта) снизился накал. Госбюджет никогда не помешает, но готовиться надо к самостоятельному выживанию. Медийность — не панацея, но тоже не помешает. Видимо, еще не прижало настолько, чтобы пришло понимание — лидерам в спорте и после него выжить легче. И не нужно мешать им расти и гробить их здоровье. Может, тогда появятся даже новые Туктамышевы, которые не будут уходить в 17.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «СЭ»