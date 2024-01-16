Тутберидзе поможет стокилограммовым девушкам. Новая миссия тренера

Знаменитый специалист по фигурному катанию примет участие в телешоу, посвященном похудению и психологическому здоровью.

Телеканал «Пятница» объявил о новом этапе в карьере самого успешного российского тренера по фигурному катанию последних лет Этери Тутберидзе. Наставница Евгении Медведевой, Алины Загитовой и Анны Щербаковой выступит в роли одной из ведущих реалити-шоу «Большие девочки». Проект посвящен решению физических и ментальных проблем женщин с лишним весом. Надо полагать, что звездный специалист поделится с ними своим опытом по поддержанию в форме юных спортсменок и выводу их на пик формы. Эту работу тренер будет совмещать с прежней деятельностью на посту руководителя одного из самых успешных тренерских штабов в нашем фигурном катании.

Прекратить обвинять в своих проблемах других, а начать с себя

«Решение об участии в проекте я приняла не сразу, было много размышлений, — приводит слова Тутберидзе пресс-релиз шоу. — Решающим фактором стало осознание того, что этот проект имеет шансы помочь не только участницам, но и зрителям: кого-то он вдохновит, кого-то замотивирует выбирать для себя и своего тела лучшее. А значит, в нашем мире станет больше здоровых и счастливых людей».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Предполагается, что шоу пройдет с 9 февраля примерно в том же формате, что и проект «Новые пацанки». 13 девушек неидеальных пропорций (весом от 100 килограммов) будут пытаться измениться, похудев и обретя новые жизненные ориентиры. «У каждой участницы своя личная история, которая привела к неправильному питанию, расстройству пищевого поведения и стремительному набору веса: семейные травмы, насилие, несчастная любовь, буллинг в школе, спортивные, травмы. Из-за лишних килограммов девушки испытывают проблемы со здоровьем и социализацией, не могут принять себя», — объясняют организаторы шоу.

«Это не просто жесткий проект, где девочек изнуряют физически, и за счет испытываемого стресса они худеют, — говорит Тутберидзе. — Это проект, в котором мы с ними по-человечески общаемся, лезем в головы и вместе ищем причины переедания. Моя задача на проекте — помочь девушкам выйти из состояния, в котором им самим не нравится жить. Обрести тела, которые они хотели бы видеть в зеркале. В работе с девочками я пыталась до них донести, что они обязаны прекратить обвинять в своих проблемах других, а начать с себя».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мы живем в телах, которые сами себе заслужили и заработали

Ранее Тутберидзе всячески сторонилась медийной активности. Интервью она дает исключительно редко, в соцсетях практически не выступает. В последнее время порой даже делегирует своим помощникам сопровождение некоторых спортсменок «Хрустального» на этапах «Гран-при России». Многие связывают это не только с личной скромностью, но и с поворотом в спортивной карьере дочери Этери Георгиевны. Диана Дэвис, выступающая в дуэте с Глебом Смолкиным в танцах на льду, в прошлом году сменила российское спортивное гражданство на грузинское.

У специалиста репутация жесткого тренера, которая держит своих юных подопечных в ежовых рукавицах, в том числе в вопросах питания и контроля веса. Сама наставница подобные слухи многократно опровергала, а спортсмены и тренеры, работавшие с Тутберидзе, дают на этот счет противоречивые комментарии (некоторые даже жалуются на расстройство пищевого поведения). Кроме того, практически все главные звезды «Хрустального» выходили на пик своей карьеры в очень юном возрасте, а к 20 годам уже завершали активные выступления в большом спорте.

Многие связывают это с тем, что методики Этери Георгиевны больше подходят юниоркам. Теперь же специалист получила возможность доказать всем в режиме онлайн, что может мотивировать на подвиги и взрослых женщин, причем не только на льду и в большом спорте. Вместе с Тутберидзе в проект «Большие девочки» приглашены тренер женской сборной РФ по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог доктор Регина и психолог Анетта Орлова. Для Тутберидзе реалити-шоу станет первым опытом в качестве телеведущей.

«Что касается собственного веса, то он абсолютно в наших руках. Мы все рождаемся практически с одинаковыми телами, а живем уже в тех, которые сами себе заслужили и заработали», — отметила специалист, воспитавшая чемпионок трех последних зимних Олимпиад в женском одиночном фигурном катании.