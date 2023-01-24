«Меня тянет в сторону классики, а не экстравагантных образов». Медведева — об экспериментах Валиевой и Косторной

Знаменитая фигуристка — о показательном номере Камилы Валиевой, переходе в парное катание Алены Косторной и российском футболе.

Двукратная чемпионка мира и Европы стала настоящим амбассадором московского «Динамо». Евгения Медведева ездила в Абу-Даби на сборы футбольного клуба, где находилась до 19 января и принимала участие в различных активностях. До этого спортсменка посещала матчи команды и презентовала новогодний мерч «Динамо». Теперь Медведева называет футбол своим хобби и надеется, что московский клуб будет и дальше радовать своих болельщиков. Во время сборов в Абу-Даби Евгения пообщалась с «СЭ».

«Уэнсдэй» Валиевой вышла очень вовремя

— Евгения, если говорить о фигурном катании — можно вопрос в лоб? Вы будете участвовать в мартовском турнире по шоу-программам?

— Еще не знаю, буду ли участвовать. Ближе к делу посмотрим.

— Есть ли у вас идея показать на льду что-то новое?

— Все программы, которые у меня когда-либо были, аудитория уже видела. Я планирую на межсезонье что-то поставить. «Кармен» и «Грация» — уже поднакатанные программы, поэтому хочется новенького. Но пока еще не придумала. Просто не стоит прямо сейчас остро вопрос подготовить новую программу.

— Тогда к программам других: как вам «Уэнсдэй» Камилы Валиевой?

— Классная программа, культовая тема. Это и попадание в образ, и попадание в музыку — программа вышла очень вовремя... У Камилы классно получилось!

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вовремя, то есть на хайпе?

— Моя «Сейлор Мун» тоже когда-то оказалась хайповой, хотя мы не собирались ее таковой делать. В этом нет ничего плохого.

— Есть ли у вас идея реализовать какой-то яркий образ, как было с той же Харли Квинн?

— Меня, наверное, больше тянет в сторону классики. Прямо что-то супермегаэкстравагантное такое — нет. Думаю, что-то больше для искусства.

— В «Ледниковом периоде» еще выступить намерены? Была бронза, серебро, осталось только золото.

— Только-только закончился сезон. Давайте поближе к осени об этом поговорим. Пока даже не думала, если честно.

Я стала многофункциональной фигуристкой

— У вас большой опыт катания в парах, а на днях стало известно о возможном переходе Алены Косторной в парное катание. Как оцените ее решение?

— Не в парах, а в паре, если уж на то пошло. Моим учителем был Александр Энберт, которому я очень благодарна за то, что он научил меня парным элементам. Они мне помогают и в «Ледниковом периоде», и в шоу-программах. Благодаря нему я стала такой многофункциональной фигуристкой.

А по поводу Алены, она попробовала — надеюсь, что все хорошо. Мы все видели ее тройной выброс. У человека получается... Я, например, не могу такие выбросы делать — мне здоровье не позволит. Если у нее есть возможность, почему нет? Тем более мы не видели ее на большой арене уже в течение нескольких сезонов. Если парное катание позволит ей реализовать свой потенциал фигуристки на соревновательной арене, то прекрасно.

— Если представить, что вы перешли в парное катание, партнером был бы Энберт?

— Да кто ж знает... (Смеется.) Нет-нет, я не перейду в пары — это даже себе представить невозможно! Там нужен выброс, а я не собираюсь его делать.

Евгения Медведева и Федор Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— В другом парном виде, танцах, массово распадаются пары. Что вообще происходит?

— В танцах всегда очень часто распадались и собирались пары. От этого никуда не деться, потому что это не такой травмоопасный вид, как парное катание. В танцах легче скататься. Партнеры не боятся расходиться и сходиться — времени на скатку требуется меньше. Пробуют, выбирают для себя оптимальных партнеров.

— Сейчас много обсуждают звезд, но кажется, что незаслуженно мало внимания уделяется новой чемпионке России — Софье Акатьевой. Вам так не кажется?

— Она малышка. Но очень талантливая малышка. Все четверные прыжки она учила на моих глазах. Уверена, время ее популярности еще придет. Но пока на арене находятся такие звездочки, как Саша Трусова, Камила Валиева и Аня Щербакова, само собой разумеется, что приоритетное внимание уделяется этим трем девчонкам. Софкино время еще придет.

Российского Месси или Роналду у нас, к сожалению, нет

— Ирина Роднина утверждает, что российский футбол находится на уровне ниже плинтуса. Вы согласны?

— В разных странах есть разные виды спорта, которыми страна гордится. У нас это фигурное катание, в какой-то степени, биатлон, хоккей, теннис. Но есть виды спорта, которые или подтягиваются к ведущим, или развиваются.

В нашей стране футбол очень востребован, но, если оценить на мировом уровне, российского Месси или Роналду у нас, к сожалению, нет. Зато есть свои герои. На тренировках «Динамо» я восхитилась выносливостью ребят: под палящим солнцем бегают, потом силовые изнуряющие занятия... Уверена, если продолжать работу, все будет. Давайте подождем и продолжим болеть за наших ребят.

— Тренировки сложнее у футболистов или фигуристов?

— Ну вы сравнили, конечно, футбол и фигурное катание (смеется)! Тем более я девушка. Тренировки у ребят сложные. Но на то она и тренировка, чтобы развивать возможности человека.

— С кем российский футбол ассоциируется у вас?

— Назову Льва Яшина. Нельзя забывать великого игрока. Мой агент в свое время снимал документальный фильм про Льва Яшина для Первого канала, много общался с его женой Валентиной Тимофеевной Яшиной, которая недавно ушла от нас. Он очень проникся историей их любви и много чего рассказывал про Льва Ивановича.

Лев Яшин. Игорь Уткин

— В РПЛ снижается посещаемость в связи с появлением карты болельщика, но «Динамо» старается различными способами привлекать зрителей на трибуны.

— Не знаю, что насчет снижения, но на большие матчи болельщики ходят исправно. На финале Кубка в «Лужниках» было 70 тысяч человек. На матче «Динамо» — «Зенит» «ВТБ-Арена» была забита. Так что зрительский интерес к топовым играм не падает. Ничего не могу сказать про карту болельщика, знаю лишь, что «Динамо» делает все возможное для мотивации болельщиков и их комфорта.

— «Динамо» давно не становилось чемпионом. Как думаете, когда бело-голубые возьмут титул?

— Не буду предсказывать, потому что обычно никакие мои ставки или прогнозы не сбываются. На что ребята наработают, так пусть и будет!

— Что футбол для вас?

— Наверное, хобби. Мне интересно вливаться в новый вид спорта, узнавать что-то новое для себя.

— Главной звездочкой российского футбола является Арсен Захарян. Что вы знаете о нем и его возможном переходе в «Челси»?

— Я стала ходить на «Динамо» уже после той истории с трансфером в «Челси». Скоро мы будем делать с ним интервью, вот и посмотрим, как там у него дела, спросим. Мы знакомы, общались, перекинулись парой слов. Хороший парень, спортсмен. Пока это все, что могу о нем сказать.