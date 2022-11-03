От подающего надежды мальчика до великого фигуриста. Как изменился за 40 лет Евгений Плющенко

Знаменитому фигуристу, двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко исполняется 40 лет. К знаковой дате мы собрали фотографии главных моментов карьеры и жизни спортсмена — от его детства до современности.
Евгений Плющенко — один из самых известных фигуристов-одиночников в истории нашей страны, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира. На фоне многих своих коллег он выделяется впечатляющим спортивным долголетием.
Несмотря на многочисленные травмы, Евгений выступал на топ-уровне с 1995 по 2014 годы — почти два десятилетия. Причем все это время под руководством единственного тренера — Алексея Мишина, который занимался карьерой талантливого юноши с 11 лет, после его переезда из Волгограда в Петербург.
В спортивной жизни Плющенко было много ярких событий. И непримиримая борьба с бывшим напарником по тренировкам Алексеем Ягудиным. И триумф на Олимпиаде в Турине. И скандальное поражение на Играх в Ванкувере. И участие в заявочной кампании Сочи-2014.
И трудная поездка на домашнюю Олимпиаду, где Евгению после завоевания командного золота пришлось сняться с личных соревнований и лечь на операцию. После завершения карьеры он повлиял на смену руководства национальной федерации, а затем занялся проектом собственной академии фигурного катания... В общем, Плющенко мало кого оставляет равнодушным. Он точно вошел в историю нашего спорта и продолжает творить ее до сих пор.
С 4 лет Евгений стал заниматься фигурным катанием в Волгограде, а в 11 перебрался в Санкт-Петербург к знаменитому тренеру Алексею Мишину.
В 14 лет Плющенко считался одним из самых перспективных фигуристов страны.
Девяностые и начало нулевых — яркое соперничество двух замечательных фигуристов России на самом высоком уровне: Плющенко и Алексея Ягудина.
На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Евгений уступил Ягудину золото.
Яркие номера Плющенко на льду радовали любителей фигурного катания по всему миру.
20 лет назад фигурист показал свой знаменитый номер в костюме культуриста под песню Sex Bomb.
В то время Плющенко выглядел так.
В 2006 году Евгений стал олимпийским чемпионом Турина.
Помимо спортивной карьеры, Плющенко с удовольствием принимает участие в различных социальных проектах. Например, он садился за руль такси в рамках благотворительной акции.
В 2008 году вместе с Димой Биланом и скрипачом Эдвином Мартоном он представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение».
Там судьба свела фигуриста с продюсером Яной Рудковской.
С тех пор Евгений и Яна вместе идут по жизни.
У звездной пары растет талантливый Гном Гномыч — юный фигурист Александр Плющенко.
В 2014 году Плющенко стал двукратным олимпийским чемпионом, завоевав золото Сочи в командном турнире.
Помимо спортивных медалей, у Плющенко много правительственных наград, в 2008 году он стал лауреатом престижной премии World Sports Awards.
Также Евгений хорошо играет в хоккей и футбол.
Яркие шоу фигуристов в постановке Плющенко всегда пользуются успехом у зрителей.
Двукратный олимпийский чемпион воспитывает звездных учеников в своей школе «Ангелы Плющенко».