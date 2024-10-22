Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России

История известного российского фигуриста.

Евгений Семененко

Дата рождения: 26 июля 2003 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Вид спорта: фигурное катание

Рост: 176 см

Детство и первые турниры

Семененко начал заниматься фигурным катанием в пять лет, а с восьми лет тренируется под руководством Алексея и Татьяны Мишиных.

Первым крупным турниром для Евгения стало первенство Санкт-Петербурга в младшем возрасте в сезоне-2011/12, где он занял восьмое место. В сезоне-2012/13 на аналогичном соревновании он стал третьим, а в сезоне-2013/14 одержал победу в своей возрастной категории на первенствах города и страны.

Юниорские соревнования

В сезоне-2015/16 Семененко выиграл юношеское первенство Санкт-Петербурга, а через год повторил успех. В 2017-м Евгений стал вторым на юношеском Кубке России, в 2020-м — первым.

В подростковом возрасте Семененко часто получал травмы, из-за чего пропустил много соревнований и почти не выступал на международном уровне.

«В спорте меня удерживала любовь к фигурному катанию. Если бы мне это не нравилось, я бы не прикладывал такие усилия. Понимаете, в карьере каждого будут и неудачные периоды, и травмы, где-то повезет, где-то нет... Но я с детства в этом виде спорта и привык, полюбил его. Я понимал, что если не брошу, продолжу работать, то преодолею трудности. Сам на это надеялся, тренеры об этом говорили, потому что 90 процентов спортсменов через это проходят и надо просто переждать. Я переждал и потом пошел потихоньку в гору», — рассказывал Семененко официальному сайту ФФККР.

Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Карьера Семененко

В сезоне-2020/21 Семененко в декабре стал 11-м на первом в карьере чемпионате России, а в феврале после победы в финале Кубка России завоевал путевку на чемпионат мира в Стокгольме. Фавориты национального турнира Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Марк Кондратюк провалились в короткой программе, и выигравший в том сезоне юношеское первенство страны Евгений вышел в лидеры. По итогам произвольной программы он сенсационно занял первое место.

Этот успех позволил Семененко отправиться в марте на чемпионат мира в Стокгольме вместе с Михаилом Колядой. На первом для себя крупном международном старте Евгений стал восьмым, а Михаил занял пятое место. В итоге сборная России завоевала три квоты в мужском одиночном катании на Олимпийские игры.

Спустя месяц Семененко выступил на командном чемпионате мира в Осаке, где занял седьмое место в короткой программе и пятое — в произвольной. Сборная России, за которую также выступали Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева , Михаил Коляда , Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов, впервые в истории заняла на этом турнире первое место.

В сезоне-2021/22 Семененко стал четвертым на чемпионате России и пятым — на чемпионате Европы. Он был включен в состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине и стал восьмым.

В сезоне-2022/23 Семененко стал чемпионом России. На турнире в Красноярске Евгений показал второй результат в короткой программе (99,15), а после победы в произвольной (195,92) обошел Петра Гуменника (104,47 и 190,60) в споре за золото при одинаковой сумме баллов — 295,07.

«Я обычно слежу за табло и после проката смотрю, сколько надо для лидерства. А тут я как-то не обратил внимания. Когда Пете выставили оценки, не понимал — вроде ему столько и надо для лидерства. А потом вижу, что баллы одинаковые. Думаю, все были в шоке», — сказал чемпион России.

Вице-чемпион Гуменник отреагировал так: «Мой прокат сложно назвать чемпионским, так что я согласен со своим вторым местом. Если в этот раз я проиграл ноль сотых, значит, в следующий раз надо выигрывать. Я знал, сколько набрал Женя, знал, сколько мне надо. Но после проката просело зрение, подумал, что первый, потому что увидел не 190,6, а 190,8 балла за произвольную. Потом прозрел. И моментально понял, что второй. Оставалось смириться».

В том же сезоне Евгений также стал четвертым в финале «Гран-при России». Такое же место было у фигуриста в личном турнире на организованном чемпионате России по прыжкам, а в команде Алексея Мишина вместе с Колядой, Туктамышевой и другими фигуристами он остался третьим.

В сезоне-2023/24 Семененко повторил успех на чемпионате России, также ему покорился финал «Гран-при». На ЧР-2024 в Челябинске Евгений собрал сумму баллов 294,75 (после вторых результатов в короткой и произвольной программах — 101,19 и 193,56). В тройке призеров двукратный чемпион опередил Владислава Дикиджи (лучший результат в короткой программе — 102,70 и сумма 293,74) и Гуменника (лучший результат в произвольной программе — 200,58 и сумма 292,42).

Также Семененко снова стал четвертым в личном зачете чемпионата России по прыжкам. При этом он победил в команде Дмитрия Козловского и получил один из специальных призов — за лучший каскад из трех прыжков.

Достижения Семененко

Чемпион России (2 — 2022/23, 2023/24)

Победитель «Гран-при России» (2023/24)

Победитель командного чемпионата мира (2021)

Победитель Кубка России (2020/21)

Чемпион России по прыжкам (командные соревнования — 2023/24)

Сколько зарабатывает Семененко

В сезоне-2023/24 Семененко возглавил список россиян из зимних видов спорта по доходам от призовых в официальных и коммерческих соревнованиях, по данным Metaratings . Его заработок составил 6,35 миллиона рублей.

Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Образование Семененко

В 2021 году Семененко окончил школу № 606 в Санкт-Петербурге с золотой медалью. После школы он поступил на лечебный факультет Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова, выбрав профессию своей мамы.

«Если бы в моей семье не было врача, я бы вряд ли задумывался об этой профессии. Очень важно, когда есть человек, который может помочь, подсказать, объяснить, систематизировать, чтобы быстрее вникнуть в суть предмета. Можно часами штудировать учебники и не понимать до конца, что и как. А можно более эффективно потратить время на учебу. Мой первый тренер Светлана Николаевна Французова всегда говорила, что можно кататься пять часов в день и не иметь результата, а можно час — и иметь результат. Это правило относится и к учебе. Когда есть человек, который на первых порах станет для тебя проводником, так гораздо легче», — рассказывал Семененко сайту ФФККР.

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