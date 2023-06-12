Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:00

Любовь в раю на Мальдивах: Евгения Медведева раскрыла секрет и показала своего бойфренда

Отдел фото «СЭ»
Евгения Медведева и Дмитрий Чигирев
Евгения Медведева и Дмитрий Чигирев.
Фото Соцсети
Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев
Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Романтика на берегу Индийского океана.

Совсем недавно Евгения Медведева уже ездила в долгожданный отпуск со своими подругами Анастасией Скопцовой и Станиславой Константиновой. Девушки весело провели время, насладились долгожданным отдыхом и набрались сил. И вот спортсменка снова отправилась в теплые края, на этот раз со своим бойфрендом, которым оказался молодой фигурист Дмитрий Чигирев.

Евгения Медведева. Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?

Евгения никогда не показывала свою личную жизнь в публичном пространстве, стараясь оградить свои романтические отношения от глаз посторонних людей. Однако вместе с Чигиревым их не раз замечали на матчах футбольного «Динамо» и других спортивных мероприятиях. Теперь же сама Медведева решила наконец рассекретить их тайну и выложила первое совместное видео с отдыха на Мальдивах.

Избранник двукратной чемпионки мира — также профессиональный фигурист, он выступает в парном катании. За свою карьеру он сменил уже пять партнерш, а наибольшего успеха добился с Екатериной Гейниш: они победили на всероссийских соревнованиях «Южный бриз», Турнире на призы ФФКК Санкт-Петербурга, а также на одном из этапов Кубка Москвы. Дмитрий младше Жени на год и не так популярен в соцсетях, как его знаменитая избранница.

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев
Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фигурист Дмитрий Чигирев
Фото Соцсети
Фигурист Дмитрий Чигирев
Фото Соцсети
Фигурист Дмитрий Чигирев
Фото Соцсети
Фигурист Дмитрий Чигирев
Фото Соцсети

В то время как фанаты фигуристки вовсю обсуждают ее роман с Чигиревым, пара спокойно наслаждается долгожданным отдыхом. В соцсетях Евгения рассказывает подробности о своем пребывании на райском острове и выкладывает пляжные снимки, сделанные Дмитрием. Медведева с удовольствием позирует перед своим молодым человеком, который только рад запечатлеть эти счастливые моменты. Вспомнив опыт откровенных съемок для мужского журнала, спортсменка устроила горячую фотосессию в бикини, а также пожаловалась на назойливый интерес со стороны официантов, интересующихся о том, как у них дела.

Фигуристка Евгения Медведева
Фото Соцсети
Фигуристка Евгения Медведева
Фото Соцсети
Фигуристка Евгения Медведева
Фото Соцсети
Фигуристка Евгения Медведева
Фото Соцсети
фото
Евгения Медведева
Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев
10
0
Читайте также
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американская фигуристка бросила жениха-партнера. А потом вышла замуж за соперника