Фигуриста, требовавшего деньги от партнерши, хотят «отменить». Тренеры его отвергают, а федерация сторонится

Конец карьеры Валерия Ангелопола?

Еще каких-то два месяца назад Валерий Ангелопол был одной из главных надежд российских танцев на льду. Его дуэт с Василисой Кагановской считали едва ли не самым перспективным, причем выделяли лидирующую роль в паре как раз Валерия. Последний факт, видимо, вскружил парню голову, и он потерял связь с реальностью.

Что было дальше, вы наверняка в курсе. Громкий разрыв, обоюдные претензии и скандал с требованиями компенсаций от партнерши. Фигурная общественность практически однозначно заняла в конфликте сторону Василисы. Но мало кто мог предположить, что для Ангелопола это будет означать фактически запрет на профессию — парня не берут ни на один каток, и, по слухам, это прямое распоряжение ФФККР.

Не пускают ни на один каток

Ангелопол считал себя настолько востребованным партнером, что не держался за Василису Кагановскую. Требовал от нее денег за совместные выступления и параллельно пытался обсуждать сотрудничество со своей возлюбленной Полиной Усовой... Однако уже полтора месяца с момента разрыва как про Валерия ничего и нигде не слышно. Василиса попробовала себя уже с несколькими разными партнерами и сейчас усердно скатывается с Максимом Некрасовым, а Ангелопол, судя по сообщениям в СМИ, не может найти себе даже каток для занятий. Первым об этом написал «Р-Спорт». Собеседник издания заявил, что фигуриста не пускают ни на один каток, ни к одному тренеру даже для поддержания формы, при этом все попытки Ангелопола связаться с руководством федерации, а если быть точнее, с гендиректором ФФКР Александром Коганом безуспешны.

В дальнейшем эту информацию подтвердил и источник ТАСС. «У специалистов на данном этапе нет особого желания работать с этим фигуристом в связи с его антропометрическими данными и последними событиями, в которых он занял достаточно спорную позицию», — цитирует новостное агентство знакомого с ситуацией человека. Собеседники «СЭ» на условиях анонимности также подтвердили существование негласной договоренности, согласно которой Валерия не должно быть по крайней мере в ведущих школах Москвы. А в случае с танцами на льду это едва ли не единственная возможность продолжать карьеру на высшем уровне, ведь в регионах, за исключением Санкт-Петербурга, вид практически не развивается. Да и Северная столица традиции в танцах на льду только начинает возрождать, и готовы ли в школе Елены Соколовой идти на риск, сотрудничая с «персоной нон грата», — огромный вопрос...

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тарасова предлагает тренироваться за свой счет

Любопытно, что на новость о запрете на работу с Валерием вскоре отреагировал и сам Ангелопол. В беседе с порталом matchtv.ru он заявил, что опубликованные новости отчасти соответствуют действительности. Правда, пояснять, что конкретно он имел в виду, не стал. Известный тренер Елена Чайковская при этом назвала новости чушью, а гендиректор ФФККР Коган глупостью, заявив, что Валерий с ним не связывался. Впрочем, что мешало Александру Ильичу просто не брать трубку? Татьяна Тарасова считает, что так спортсмену и поделом, ведь это он сначала загубил карьеру партнерше и своему тренеру. «Вы на какую сторону встали вообще? И почему он должен мешать на катке тем, кто готовится, тренируется? Пусть он идет платит деньги и платно катается на катках. У нас же есть такие секции», — сказала заслуженный тренер СССР.

Впрочем, даже Тарасова затем добавила, что запрещать тренироваться недопустимо, хотя она с трудом представляет себе тренера, который захотел бы с Валерием работать. Справедливым исходом, по мнению Татьяны Анатольевны, был бы отказ от финансирования. «Пусть платит деньги и тогда приходит на лед», — считает она. С Ангелополом если кто и общается, то старается близких отношений с ним не афишировать, ведь даже родной дядя Олег Овсянников говорил, что «павлинство» ничего хорошего его родственнику не принесет. Редкое исключение — Екатерина Боброва. Олимпийская чемпионка в подкасте «Ход коньком» две недели назад поделилась разговором с Валерием — спустя месяц после разрыва пары. Ангелопол заявил Бобровой, что уже нашел себе партнершу, но вот с поиском тренера испытывал проблемы уже тогда. Причину он видел в том, что все уже заняты. Но, судя по всему, дело не только в этом.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Показательная история

Справедлива ли такая жесткая реакция тренерского сообщества по отношению к 19-летнему парню, который, безусловно, имеет право на ошибку, или же подобное единение, наоборот, пойдет погрязшему в скандалах виду спорта в плюс — вопрос дискуссионный. Но важно вспомнить, что в прошлом году Федерация фигурного катания России с большой помпой объявила о борьбе за этику и даже составила специальный кодекс на эту тему. Практика показала, что он едва ли работает. Ни один крупный скандал, будь то обвинения Елизаветы Нугумановой в абьюзе со стороны тренера или бегство из дома Алины Горбачевой, не привел к каким-либо существенным последствиям. Но самое главное сейчас — создать прецедент и показать остальным, что подобное поведение недопустимо.

Проблема разного статуса партнера и партнерши не нова. О ней ярко рассказывала, например, Бетина Попова. «Партнеров всегда меньше, чем партнерш, а хороших партнеров еще меньше, — делилась она. — И очень часто партнерши могут содержать партнеров, полностью обеспечивать их, оплачивать им переезд и проживание, тренеров и специалистов, коньки, музыку, постановку программ. У нас получалось так: первый партнер у меня жил — это была история с проездом и едой, иногда с костюмами». Тем не менее в любых отношениях самое главное уважать друг друга. А в случае с Валерием мы видели пример откровенного унижения, когда мужчина пытался выставить себя хозяином ситуации. И спустя почти два месяца он ведь даже ничего не понял — по крайней мере как постил неоднозначные записи в соцсетях, так и продолжает это делать. Заслуживает ли он тогда прощения, будь хоть тысячу раз талантлив?