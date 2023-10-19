Международный союз конькобежцев мешает развитию спорта.

Одним из главных действующих лиц международного сезона в фигурном катании будет, как и в прошлом году, американец Илья Малинин. Одиночник из русскоговорящей семьи к своему второму взрослому сезону подходит в новом статусе. Теперь он не дерзкий парень, который хочет с лету взять всех техникой, а расчетливый тактик. Результаты прошлого года вынудили Малинина временно отказаться от четверного акселя ради побед. Тем не менее интерес к ультрасложным прыжкам Илья не потерял и тренирует в свободное время пятерные прыжки. Правда энтузиазм может проиграть прагматизму — текущая политика ISU подобные эксперименты не поддерживает.

Упростил контент под давлением судейского корпуса

Этой осенью мы практически не видели Илью Малинина в деле. В отличие от многих, он не стал ездить по предсезонным «челленджерам» один за другим. Заявился только на небольшой турнир в Монреаль и поучаствовал в коммерческом командном старте Japan Open в Сайтаме. И, что характерно, четверной аксель Илья исполнил только в Японии. В Канаде же Малинин начал прокат произвольной с тройного. Вероятнее всего, с такой расстановкой прыжков американец и откроен сезон «Гран-при», чтобы в любой момент можно было вернуть сверхсложный элемент в программу, но при этом на постоянной основе прыгать кваксель он больше не планирует. Подобная смена тактики — логичный ответ на постоянные намеки от судей, что ученику Рафаэля Арутюняна нужно отказаться от упора на технику и заняться эстетикой катания. И сразу же вознаградили парня — компоненты подросли значительно уже в сентябре.

Илья признавал проблему низких оценок за компоненты, из-за которой он так и не выиграл в прошлом году ни одного крупного турнира, не считая чемпионата США и отдельных этапов «Гран-при». Теперь Малинин пытается нащупать баланс. Пробует экспериментировать с образами, добавил в презентации, изменил компоновку своих программ. Если раньше у Ильи по примеру Александры Трусовой и Нэтана Чена все усилия были вложены в сверхнасыщенный технический контент, что заставляло постановщиков уменьшать интенсивность хореографии прокатов, то теперь у Малинина есть силы и время, например, на яркую испанскую пластику. Сама по себе работа с Ше-Линн Бурн не панацея, но ведь Илья и правда выкатывает «Мелагенью» по-особенному. При этом не забывает и о новых элементах. К примеру, за лето выучил четверной риттбергер и пытался презентовать его в Монреале, пусть и неудачно.

Фото Global Look Press

Пятерные пока не имеют оценок

Тем не менее душа Ильи все-таки лежит больше к технике. А если точнее, к смелым экспериментам и попыткам сделать то, что раньше не делал никто и никогда. Олимп в виде четверного акселя покорен, и следующей логичной целью выглядят пятерные прыжки. И, как оказалось, пятерные не просто в мечтах у Малинина. Он и правда над ними работает, пусть пока и только на «удочке». «Мы пытаемся тренировать со страховкой пятерные сальхов и тулуп. И скажу, что они выглядят так же, как выглядел четверной аксель, когда мы начинали. Так что велик шанс, что он может их сделать», — поделилась с Olympic Channel мама Ильи Татьяна Малинина. Татьяна — сама в прошлом известная фигуристка, выступая за Узбекистан, она выиграла финал «Гран-при» 1999 года. И ей грустно смотреть на то, что энтузиазм сына бьется о стену непонимания.

«На соревнованиях за выполнение таких прыжков нет бонусов. Пока нет смысла стремиться делать их на соревнованиях», — сетует Малинина. Она согласна с тем, что программа должна быть сбалансированной и нужно уделять время и хореографии. Тем не менее уверена, что если мы говорим о спорте, то прежде всего должны поощряться сверхсложные и уникальные элементы. Как будут оцениваться же пятерные, мы пока даже не знаем. ISU пока не занимался этим вопросом, а пару лет назад бывший вице-президент организации Александр Лакерник пообещал подумать над ним, когда появится хотя бы одно видео успешной попытки пятерного на тренировках. Но, зная упорство и талант Малинина, освоить элемент он может в любое время, даже по ходу этого сезона. Готовы ли будут к такому повороту в ISU и как будут реагировать?

Фото Global Look Press

Стоимость четверного акселя необходимо пересматривать

Вариант, при котором Илья исполнит пятерной без предварительного пересмотра правил, исключен. В таком случае ему элемент просто-напросто не засчитают как недопустимый, а в худшем случае еще и выдадут балл штрафа, как, например, за запрещенное сальто. Тем не менее борьбу за достойную оценку пятерных Малинину и Арутюняну нужно вести уже сейчас. Ведь Международный союз конькобежцев уже показал свое отношение к прыжкам элитной категории. Четверной аксель всегда казался недооцененным, ведь прыжок в 4,5 оборота не может стоить в базе всего на балл дороже лутца в четыре оборота. Для сравнения, разница между тройным лутцем и тройным акселем — сразу 2,1 балла в базе. Тем не менее это выглядело теоретической проблемой, пока четверной аксель оставался лишь пределом мечтаний. Малинин доказал, что прыгать его реально. Прыгать успешно и регулярно.

По ходу прошлого сезона Илья смог стабилизировать элемент и показал статистику выше 50% - пять успешных приземлений против только четырех неудач. Правда, успеха из-за малой стоимости относительно трудозатрат уникальный прыжок Малинину так и не принес. Четверной аксель забирал силы с остальных четверных, на которых неизбежно появлялись ошибки и недокруты. Про слабую вторую оценку не говорил только ленивый, в результате все вокруг, начиная с руководства Skate USA и заканчивая рядовыми болельщиками, уговаривали Малинина отказаться от сомнительного риска. Поддерживал, судя по всему, парня только Арутюнян, который уже знает, как работать с подобными «технарями», по опыту тренировок с Ченом. Тем не менее любому спортсмену нужны победы. И если ISU сознательно будет показывать дорогу к ним для Ильи в виде отказа от экспериментов, то все, чего добьется, — так это зароет потенциал уникума.