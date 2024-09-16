На «Гран-при» в Бангкоке победил китаец из Новой Зеландии. Он пошел на каток, чтобы спастись от жары

Новая географическая веха для фигурного катания.

«Гран-при» среди юниоров. Юноши

1. Яньхао Ли (Новая Зеландия) — 230,09

2. Рио Наката (Япония) — 218,71

3. Тянь Тунхэ (Китай) — 210,39

Если взрослые турниры еще только набирают обороты, то юниоры что в России, что за ее пределами уже вовсю в деле. В прошедшие выходные в Таиланде прошел уже третий этап юниорской серии «Гран-при», и главным событием соревнований стала победа 16-летнего Яньхао Ли из Новой Зеландии.

Это первая в истории медаль высшего достоинства для страны на таком уровне. И пусть с мужским одиночным прогнозировать будущее подающих надежды талантов сложнее, чем у женщин, есть ощущение, что Ли пришел в этот вид спорта всерьез и надолго. Так как в Окленде оказался фигурист из Китая и что о нем известно?

С трудом нашел каток, чтобы продолжить тренировки

Мы уже успели привыкнуть к фигуристам из Австралии, во многом благодаря эмигрантам из России. Сначала парное катание на Зеленом континенте поднимала Екатерина Александровская, выступавшая с Харли Уиндзором, теперь медали за Страну кенгуру выигрывает Анастасия Голубева, которой в партнеры выдали грека Хектора Гиотопулоса Мура. Но вот спортсмены из Новой Зеландии до серьезного уровня в этом виде спорта пока не добирались. И тут небольшая сенсация из Бангкока — в столице Таиланда на этапе «Гран-при» среди юниоров побеждает Яньхао Ли с паспортом Страны киви. Он не появился из ниоткуда, у Ли уже была бронзовая медаль юношеских Олимпийских игр, которые прошли в Южной Корее прошлой зимой. Однако статус у ЮОИ спорный, поэтому тот успех Яньхао заметили не все.

Однако теперь он вошел в историю и добавил на карту Международного союза конькобежцев (ISU) еще одну страну. Родился спортсмен далеко за пределами Окленда. Ли — уроженец Пекина и жил в Китае до восьми лет. Встал на коньки Яньхао также в Поднебесной. Причем, как впоследствии признался, ключевой причиной выбрать именно фигурное катание из всех доступных в его районе видов спорта была жара. Маленький Ли страдал от китайской духоты, и тренировки на льду были для него спасением посреди знойного лета. В Новую Зеландию Яньхао переехал в восемь лет вместе с родителями, которых отправили на далекий архипелаг по работе. К тому моменту Ли уже прикипел к конькам, однако найти секцию даже в столице страны было не так-то просто.

Фото Global Look Press

Для ISU важно расширять географию фигурного катания

В конце концов в Окленде отыскали тренеров Allegro Ice Dance Club, готовых взять Яньхао на попечение. Правда, ездить на тренировки приходилось каждый день по несколько часов — доступные катки были только в пригородах. И все же интерес к ставшему любимым виду спорта все перевешивал. «Когда я прыгаю, мне нравится чувство невесомости. Мне очень нравится порыв ветра, когда я набираю скорость», — рассказывал пресс-службе ISU Ли о том, что конкретно он полюбил в фигурном катании. Успехи к Яньхао пришли не сразу, во многом из-за отсутствия в стране примеров для подражания. Ли не хватало спарринг-партнеров, поэтому дебют на международной арене получился не самым успешным. Два года назад на «Гран-при» в Риге Ли стал только 16-м. На юниорском ЧМ в Канаде через полгода — 26-е место, Яньхао даже не попал тогда в произвольную программу.

Прорыв случился прошлым летом. Ли разучил тройной аксель, стал тренировать четверные — пусть последние пока не исполнял на соревнованиях. С ультра-си пришел и результат. Осенью 2023-го Яньхао стал бронзовым призером этапа «Гран-при», обновив свой личный рекорд сразу на 60 очков! Это была первая медаль для страны на «Гран-при» от ISU. В январе 2024-го в Канныне Ли стал призером юношеской Олимпиады, несмотря на кровотечение из носа прямо во время проката. Причем парень сказал, что подобное случалось с ним не один раз и на тренировках, что никогда не было причиной прерывать выступление. Там же, в Южной Корее, он впервые исполнил на соревнованиях тройной аксель. В Бангкоке в воскресенье Ли исполнил уже два тройных акселя в одной программе, что позволило обойти действующего вице-чемпиона мира среди юниоров японца Рио Накату.

Фото Global Look Press

Для ISU важно поддерживать географическое разнообразие на соревнованиях. Фигурное катание и так страдает из-за недостатка международной конкуренции. Зачахли многие европейские школы, пропал прежний интерес в США и Канаде, на спаде Китай, Россия под санкциями. Выживать удается во многом благодаря Японии и Южной Корее, однако для развития срочно нужны новые флаги на пьедестале. Победа фигуриста из Новой Зеландии, возможно, открывает новую эру для ледовых видов спорта в Океании. Главное теперь — не сглазить парня. Ведь он только начинает свой путь, и гарантий, что он реализует свой потенциал во взрослом спорте, никто, разумеется, не даст.