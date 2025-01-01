Брак продержался чуть больше года. Фигурист Ковтун развелся с гимнасткой Левановой

Минус красивая спортивная пара.

Фигурист Максим Ковтун заявил о разводе с гимнасткой Евгенией Левановой. Спортсмены начали встречаться еще в 2018 году, а поженились в октябре 2023-го.

Что сказал Ковтун

Комментарий Ковтуна на эту тему появился на YouTube-канале певца Александра Тарасова (T-Killah). Артист, как и Максим, выступает в новом сезоне «Ледникового периода». Т-Killah — в паре с Татьяной Тотьмяниной, Ковтун — с Азизой Минекаевой.

Тарасов: «А ты развелся, кстати?»

Ковтун: «Когда ты выложишь, уже, скорее всего, разведусь».

Тарасов: «Это все благодаря этому проекту?»

Ковтун: «Нет. Слушай, у нас вообще до этого все как бы... К этому шло. Просто давали шансы. Но у нас спокойно, бесконфликтно. У меня не с «Ледниковым» связано, но тем не менее... Хотя, может, и с «Ледниковым» в какой-то степени».

Заявления, взорвавшие соцсети

В апреле 2024-го Леванова отвечала подписчикам, как у них в семье распределен бюджет. «Свои деньги я трачу только на себя. Макс отвечает за все совместные бытовые моменты», — заявила гимнастка.

Слова Евгении вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Тогда многие фолловеры обрушились с критикой на гимнастку. А уже в декабре, незадолго до Нового года, Леванову заподозрили в разрыве с Ковтуном.

«Очень много вопросов на эту тему. Я вас прекрасно понимаю, долгие годы делилась с вами счастливыми моментами своей личной жизни. Но сейчас не готова вас погружать в какие-либо подробности. Придет время, и если я захочу, то расскажу», — написала в ответ на очередной вопрос титулованная спортсменка.

Евгения Леванова и Максим Ковтун. Фото соцсети

Она также сообщала, что будет встречать 2025 год в компании родителей. И теперь понятно, почему девушка сделала такой выбор.

29-летний Ковтун — трехкратный призер чемпионатов Европы, четырехкратный чемпион России. Завершил профессиональную карьеру в 2019 году. 24-летняя Леванова — пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике.