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Фигурное катание

15 октября, 23:10

Драма на льду: фигурист едва не отрезал лезвием конька палец партнерше, но она продолжила выступление в рваном костюме

Отдел фото «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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София Качушкина, выступающая в танцах с Марком Волковым, упала и едва не лишилась пальца.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержали победу в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второе место на этапе в Уфе заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин радовались бронзовым медалям на церемонии награждения.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

София Качушкина и Марк Волков не поднялись на пьедестал. Фигуристы заняли пятое место.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но их выступление заслуживает особого внимания. Во время исполнения дорожки шагов София оказалась на льду.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Острый конек партнера оказался над ее большим пальцем.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Еще чуть-чуть и трагедии не избежать, но Марк сумел справиться с ситуацией.

Фигурист мгновенно сориентировался в непростой ситуации и перепрыгнул через партнершу, не опираясь на левую ногу.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Марк помог партнерше подняться со льда. Было видно, что София испытала болевой шок и фигуристке было непросто продолжить выступление.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

К тому же во время падения на девушке порвался элемент костюма.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трагедии не произошло. Спортсмены завершили выступление в произвольной программе на пятом месте. Впрочем, с таким характером, мужеством и мастерством у пары наверняка большое будущее.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Неслучайно их так тепло приветствовали болельщики на арене в Уфе.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
София Качушкина / Марк Волков
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