Драма на льду: фигурист едва не отрезал лезвием конька палец партнерше, но она продолжила выступление в рваном костюме

15 октября, 23:10
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержали победу в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России».
Второе место на этапе в Уфе заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный.
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин радовались бронзовым медалям на церемонии награждения.
София Качушкина и Марк Волков не поднялись на пьедестал. Фигуристы заняли пятое место.
Но их выступление заслуживает особого внимания. Во время исполнения дорожки шагов София оказалась на льду.
Острый конек партнера оказался над ее большим пальцем.
Еще чуть-чуть и трагедии не избежать, но Марк сумел справиться с ситуацией.
Фигурист мгновенно сориентировался в непростой ситуации и перепрыгнул через партнершу, не опираясь на левую ногу.
Марк помог партнерше подняться со льда. Было видно, что София испытала болевой шок и фигуристке было непросто продолжить выступление.
К тому же во время падения на девушке порвался элемент костюма.
Трагедии не произошло. Спортсмены завершили выступление в произвольной программе на пятом месте. Впрочем, с таким характером, мужеством и мастерством у пары наверняка большое будущее.
Неслучайно их так тепло приветствовали болельщики на арене в Уфе.