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Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 12:15

Новая дисквалификация российской фигуристки. Пять лет за мельдоний и попытки похудеть

Фигуристку академии Плющенко Горобченко дисквалифицировали на пять лет за допинг
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Фигуристка Варвара Горобченко
Варвара Горобченко.
Фото Ангелы Плющенко, Global Look Press
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Неприятная новость для российского фигурного катания и «Ангелов Плющенко».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало фигуристку из Волгоградской области Варвару Горобченко на пять лет. Об этом сообщается на сайте агентства. В допинг-пробе Горобченко были обнаружены мельдоний и сибутрамин. Срок отстранения спортсменки отсчитывается с 15 мая 2023 года и завершится аж 14 мая 2028 года. То есть наказание для малоизвестной 17-летней представительницы Волгоградской области суровое — пять лет.

Как выяснил «СЭ», Горобченко относится к тем детям, которые тренируются одновременно и в своем регионе, и в школе «Ангелы Плющенко», в группе Юлии Липницкой. Практика таких сборов для академии довольно распространена — человек приезжает, проводит месяц в Москве, уезжает обратно. В основном Горобченко выступает как раз на региональных соревнованиях. Например, в октябре 2023 года выиграла у себя дома первенство города Волжского и взяла серебро на первенстве города Смоленска.

Правда, есть и вопросы к «Ангелам». Например, самый крупный турнир в карьере Варвары — международный Кубок дружбы в Белоруссии, где вместе с ней выступали Петр Гуменник, Виктория Сафонова и другие. Он прошел в декабре 2023-го, и там в официальных протоколах Горобченко значится как фигуристка Angels of Plushenko. Он же стал последним для нее турниром. Отстранение отсчитывается с мая 2023 года, то есть межсезонья, в которое Горобченко перешла в московскую школу — если верить протоколам. Поэтому вполне возможно, новая академия приняла фигуристку, которая к тому моменту уже подписала себе приговор. Во всяком случае в этом еще предстоит разобраться. Дата забора пробы официально в решении РУСАДА не упоминалась.

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Мельдоний — препарат уже известный, для сердца, сибутрамин встречается реже, но понятно, зачем фигуристки принимают «анорексигенное лекарственное средство, препарат амфетаминового ряда, психостимулятор, усиливающий чувство насыщения». Ранее в «Ангелах Плющенко» уже случился кейс белоруски Варвары Кисель, которая получила дисквалификацию за фуросемид — но всего два года и вернется уже через четыре месяца.

В деле Горобченко явно имеются отягчающие обстоятельства, поскольку стандартное наказание за первый допинговый инцидент — от двух до четырех лет. Пять лет — это срок для рецидивистов, особо циничных нарушителей или тех, кто пытался обмануть антидопинговые инстанции. Подробные разъяснения на этот счет пока не даны, и, возможно, из-за того что речь о несовершеннолетней, обстоятельства дела в итоге останутся засекречены.

Теннисистка Мария Шарапова
Мария Шарапова.
Фото Global Look Press

Прецедент Шараповой

Мельдоний — один из самых известных и загадочных допинговых препаратов последних восьми лет. Казалось бы — польза от него неочевидна, а скандал в свое время был таким громким, что в мире спорта не осталось людей, которые бы не стремились обходить это кардиологическое лекарство за километр. Тем не менее инцидентов с «латвийской витаминкой» меньше не становится, а некоторые попавшиеся на голубом глазу продолжают говорить, что ничего не слышали о запрете на мельдоний, милдронат и другие его производные. Причем недоумение пострадавших вполне обоснованное, ведь запрет на препарат главным образом связан с политическими причинами.

После Олимпиады в Сочи ВАДА бросилось искать «тайное оружие русского спорта» и в 2015 году включило в программу мониторинга поддерживающий препарат мельдоний (милдронат), который по воздействию на организм сильно напоминал витамины, но был почему-то отнесен ВАДА к классу регуляторов метаболизма. Изобретено данное лекарство было еще в СССР на основе продуктов распада ракетного топлива и производилось в основном в Латвии. Серьезных исследований его эффективности не проводилось, но врачи на территории бывшего Советского Союза очень любили прописывать это лекарство для профилактики кардиологических заболеваний, в том числе в спорте.

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В Западной Европе и Северной Америке мельдоний был диковинкой, хотя там у него существовали аналоги (например, кардиопротекторы на основе нитроглицерина). Но после крымских событий ВАДА заинтересовалось именно «латышской витаминкой». Окончательное решение о ее запрете приняли после того, как во время Европейских игр-2015 в Баку лекарство обнаружилось в пяти сотнях проб спортсменов из стран бывшего СССР. В сентябре 2015-го всемирное агентство объявило, что с 1 января 2016-го мельдоний войдет в запрещенный список. Сделано это было снова без научных изысканий — борцы за чистоту спорта даже не удосужились установить точные сроки вывода препарата из организма. И это спровоцировало невероятный хаос.

Главный аргумент сторонников запрета: мельдоний является лекарством и не должен употребляться здоровыми спортсменами. В России с этим категорически не соглашались, но не сумели отстоять свою позицию. А уже в начале весны 2016-го, то есть спустя пару месяцев после запрета мельдония, положительные тесты на этот препарат сдали несколько десятков спортсменов из нашей страны и других государств восточного блока. Столь масштабного «улова» на одном и том же препарате за такой кроткий срок не было еще никогда. При этом абсолютно все пойманные утверждали, что прекратили прием мельдония еще осенью.

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В скандал оказалось втянуто множество звезд — теннисистка Мария Шарапова, пловчиха Юлия Ефимова, фигуристка Екатерина Боброва, конькобежец Павел Кулижников, мастер шорт-трека Семен Елистратов, боксер Александр Поветкин и другие. Главным образом они представляли Россию, но имелись и иностранцы. Но все пойманные весной 2016-го отделались небольшим отстранением и были прощены, так как выяснилось, что сроки выведения мельдония из организма могут составлять почти полгода. Единственной наказанной оказалась Шарапова, которая сама призналась в приеме препарата после его запрета, — за ошибку своих менеджеров Мария получила 15 месяцев дисквалификации.

Медицинский препарат Мельдоний
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Криминальные версии

Самое удивительное, что инциденты с мельдонием в тестировании на допинг после этого не закончились. Следующим скандалом стал положительный тест керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Накануне Токио-2020 на зловредном препарате попался известный украинский гимнаст Олег Верняев. Были и другие странные случаи, не только на просторах бывшего СССР. Так что в России начали появляться криминальные версии распространения «витаминки», особенно когда дело касалось массовых залетов. В 2017 году по время молодежного чемпионата Европы по гандболу попались три россиянки — Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина. Девушки получили по 20 месяцев отстранения, а на врача сборной было заведено административное дело. Возникли подозрения, что доктор-вредитель выполнял чей-то заказ.

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В 2021-м накануне Олимпиады в Токио мельдоний напомнил о себе скандалом в сборной России по академической гребле. На кардиопрепарате на сборах в Греции попались Никита Моргачев и Павел Сорин. Через два года по итогам расследования было установлено, что Моргачев и Сорин не употребляли запрещенку сознательно и стали «жертвами действий третьего лица». Никита заявил в СМИ, что в результате допроса на полиграфе подозрение пало на одного из гребцов, не входивших в заявку на Игры. Якобы лекарство в изотоник двум спортсменам подсыпал один из запасных нашей команды.

Медицинский препарат Милдронат
Фото Global Look Press

Ну а весной 2023 года стало известно, что положительные тесты на мельдоний сдала группа игроков команды Молодежной хоккейной лиги «Толпар» (Уфа). Пойманные спортсмены обвинили в инциденте тренера по физподготовке, который якобы угрожал им проблемами с карьерой в случае отказа принимать «витамины». Между тем стали появляться данные, что метаболиты мельдония могут формироваться в организме из-за употребления обычных продуктов — в частности, коровьего молока и мяса, если животных подкармливали препаратом под названием эмидонол. Две российские спортсменки — велогонщица Наталья Студеникина и биатлонистка Валерия Жаббарова — были оправданы по делам о «латвийском препарате», доказав, что стали жертвами «зараженных» продуктов.

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Дошло до того, что положительную пробу на мельдоний (триметилгидразиний) в нашей стране сдал... конь. Всадница Елена Лосева дала своей лошади восстановительный препарат эмидонол, не найдя его среди запрещенных в базе международной федерации FEI Clean Sport. А после этого получила двухлетнюю дисквалификацию за мельдоний у животного... В 2020 году российский ученый Азамат Темердашев опубликовал исследование, в котором доказывалось: из-за эмидонола источниками мельдония в человеческих анализах могут стать куриное мясо и коровье молоко. В 2021-м эти выводы подтвердила группа исследователей во главе с Марио Тевисом. Однако к изменению статуса препарата в черном списке данная информация не привела. Ведь разбираться с научными проблемами не столь интересно, как «мочить» «русских допингеров».

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Юлия Липницкая
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