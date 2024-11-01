«Если завтра мне скажут готовиться, я, конечно, буду». Игнатова готова поехать на Олимпиаду-2026

Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии

Не планирует завершать карьеру.

Призер Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (бывшая Трусова), не выступающая на официальных соревнованиях несколько лет, выразила готовность принять участие в Играх-2026. Правда, с одной оговоркой: если российских спортсменов до них допустят. По словам фигуристки, она не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

«Никто не знает, допустят ли нас до соревнований. Сейчас неизвестно, будет ли у нас хотя бы одна квота. Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду», — цитирует Игнатову Forbes Sport.

Кроме того, фигуристка пообещала сообщить болельщикам, а не молчать, если все же решится закончить со спортом окончательно.

«Меня на контрольных прокатах несколько раз спросили: «Зачем ты выходишь кататься?» А я сама не знаю. Но поставить точку пока не могу. Я не закончу, пока сама не приму такое решение. Как только решу, то расскажу и не буду сидеть и думать: «Я закончила, но никому не скажу, никто не узнает». Хотя это сейчас популярно», — заявила Александра.

Так что, похоже, решение Игнатовой будет напрямую связано с позицией ISU по допуску россиян до Игр-2026. И ранее какой-то конкретики от Саши болельщики, скорее всего, не дождутся.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как отреагировали на слова Игнатовой

Заслуженный тренер России Александр Жулин выразил уверенность, что Саша не будет участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

«Нет, невозможно», — сказал он Sport24.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко занял другую позицию. По его мнению, поездка Игнатовой на Игры в Италию вполне реальна.

«Если говорить о потенциальном выступлении Саши в Милане, то все реально, все возможно. К прокатам она готовилась месяц-полтора и за это время восстановила четверной лутц. Был на подходе и тройной аксель, были даже выездные попытки. Так что все зависит только от нее самой», — приводит слова Плющенко Forbes Sport.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не стала делать какие-то выводы раньше времени. Она призвала фигуристку тренироваться и выступать.

«Надо пройти через внутренние соревнования, и не одни, выиграть их, а уже потом думать об Олимпийских играх. Победит Трусова — поедет, проиграет — кто-то другой. По тому, что мы видели на сегодняшний день, Саша не победит на чемпионате России. Надо тренироваться и выступать. На Олимпиаду не по фамилиям отбирают, а по тому, в какой форме находится человек и как на него можно рассчитывать с этой точки зрения», — заявила Татьяна Анатольевна в беседе с «ВсеПроСпорт».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Большой перерыв

В последний раз Игнатова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года — на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре, где заняла второе место. В сезоне-2023/24 Александра принимала участие исключительно в ледовых шоу.

В сентябре 2024-го Игнатова появилась на контрольных прокатах сборной России, которые прошли в Санкт-Петербурге. Затем она заявила, что берет паузу в карьере. На данный момент фигуристка тренируется в «Ангелах Плющенко» и активно участвует в шоу. По словам продюсера Яны Рудковской, талантливая спортсменка является одной из самых высокооплачиваемых фигуристок в проектах двукратного олимпийского чемпиона.

«У Саши очень высокая ставка в ледовых шоу. Игнатова — самая дорогая фигуристка планеты прямо сейчас, это я с уверенностью могу сказать», — отметила Рудковская.

Летом этого года Саша вышла замуж за Макара Игнатова, взяв его фамилию. Свадьба прошла в старинной усадьбе в Подмосковье, а гостей было около 100 человек.

На Олимпиаде в Пекине фигуристка первой в истории Игр смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. Тогда она завоевала серебро.

Кроме того, Игнатова — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и обладательница серебряной и бронзовой медалей чемпионатов Европы.