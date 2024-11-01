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Фигурное катание

Олимпиада

Сегодня, 14:45

«Если завтра мне скажут готовиться, я, конечно, буду». Игнатова готова поехать на Олимпиаду-2026

Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Егор Сергеев
Фигуристка Александра Трусова на Олимпиаде в Пекине в 2022 году
Фигуристка Александра Трусова на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Не планирует завершать карьеру.

Призер Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (бывшая Трусова), не выступающая на официальных соревнованиях несколько лет, выразила готовность принять участие в Играх-2026. Правда, с одной оговоркой: если российских спортсменов до них допустят. По словам фигуристки, она не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

«Никто не знает, допустят ли нас до соревнований. Сейчас неизвестно, будет ли у нас хотя бы одна квота. Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду», — цитирует Игнатову Forbes Sport.

Кроме того, фигуристка пообещала сообщить болельщикам, а не молчать, если все же решится закончить со спортом окончательно.

«Меня на контрольных прокатах несколько раз спросили: «Зачем ты выходишь кататься?» А я сама не знаю. Но поставить точку пока не могу. Я не закончу, пока сама не приму такое решение. Как только решу, то расскажу и не буду сидеть и думать: «Я закончила, но никому не скажу, никто не узнает». Хотя это сейчас популярно», — заявила Александра.

Так что, похоже, решение Игнатовой будет напрямую связано с позицией ISU по допуску россиян до Игр-2026. И ранее какой-то конкретики от Саши болельщики, скорее всего, не дождутся.

Фигуристка Александра Трусова
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как отреагировали на слова Игнатовой

Заслуженный тренер России Александр Жулин выразил уверенность, что Саша не будет участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

«Нет, невозможно», — сказал он Sport24.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко занял другую позицию. По его мнению, поездка Игнатовой на Игры в Италию вполне реальна.

«Если говорить о потенциальном выступлении Саши в Милане, то все реально, все возможно. К прокатам она готовилась месяц-полтора и за это время восстановила четверной лутц. Был на подходе и тройной аксель, были даже выездные попытки. Так что все зависит только от нее самой», — приводит слова Плющенко Forbes Sport.

Александра Трусова после показательного выступления. 6&nbsp;июля 2024 года. Трусовой незачем соревноваться. Наши эксперты оценили доходы фигуристки

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не стала делать какие-то выводы раньше времени. Она призвала фигуристку тренироваться и выступать.

«Надо пройти через внутренние соревнования, и не одни, выиграть их, а уже потом думать об Олимпийских играх. Победит Трусова — поедет, проиграет — кто-то другой. По тому, что мы видели на сегодняшний день, Саша не победит на чемпионате России. Надо тренироваться и выступать. На Олимпиаду не по фамилиям отбирают, а по тому, в какой форме находится человек и как на него можно рассчитывать с этой точки зрения», — заявила Татьяна Анатольевна в беседе с «ВсеПроСпорт».

Фигуристка Александра Трусова
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Большой перерыв

В последний раз Игнатова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года — на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре, где заняла второе место. В сезоне-2023/24 Александра принимала участие исключительно в ледовых шоу.

В сентябре 2024-го Игнатова появилась на контрольных прокатах сборной России, которые прошли в Санкт-Петербурге. Затем она заявила, что берет паузу в карьере. На данный момент фигуристка тренируется в «Ангелах Плющенко» и активно участвует в шоу. По словам продюсера Яны Рудковской, талантливая спортсменка является одной из самых высокооплачиваемых фигуристок в проектах двукратного олимпийского чемпиона.

«У Саши очень высокая ставка в ледовых шоу. Игнатова — самая дорогая фигуристка планеты прямо сейчас, это я с уверенностью могу сказать», — отметила Рудковская.

Летом этого года Саша вышла замуж за Макара Игнатова, взяв его фамилию. Свадьба прошла в старинной усадьбе в Подмосковье, а гостей было около 100 человек.

На Олимпиаде в Пекине фигуристка первой в истории Игр смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. Тогда она завоевала серебро.

Кроме того, Игнатова — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и обладательница серебряной и бронзовой медалей чемпионатов Европы.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова

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