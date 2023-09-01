«Мои гестапо-тренеры силой удерживают». Зачем бежавшая фигуристка говорит необъяснимые вещи?

Алина Горбачева нашлась, но здравый рассудок в истории с ее демаршем, кажется, потерялся безвозвратно.

Люди постарше помнят советскую пианистку-вундеркинда Полину Осетинскую, которая ребенком гастролировала по всему Союзу, а за три недели до прорывного американского турне пришла в программу «600 секунд» на Ленинградском ТВ и рассказала, что не хочет заниматься музыкой и что все ее успехи — результат истязаний отца. Кстати, сейчас в 47 Осетинская одна из выдающихся пианисток страны, но с отцом она порвала.

Как развернется карьера пропавшей в понедельник-вторник 16-летней российской фигуристки Алины Горбачевой — неизвестно. Она нашлась, но история далека от развязки и разрешения. Как бы это ни пытались представить тренеры своим молчанием и... сама фигуристка в своем Telegram-канале, который стал активно обновляться после возвращения девушки туда, откуда она бежала — на каток и в квартиру тренера Софьи Федченко. От увиденного там облегчения не испытываешь — скорее ужас и стыд родом из страны Хавьера Фернандеса.

Извинения и обвинения в адрес СМИ

Во вторник, когда стало известно о нахождении (как бы не сказать поимке) Алины, мы писали. «Очень бы не хотелось покаяний на камеру, явок с повинной и тому подобного. А похожие случаи бывали — вспомните, как гимнастка Солдатова после странной травмы колюще-режущим предметом рассказывала, что готовила салат. В это поверили не все, но такая версия озвучивалась», — говорилось в нашей публикации.

К сожалению, именно вариант с извинениями и реализовался — и понимая особенности детского спорта в России, трудно этому удивиться.

За прошедшие два дня:

Горбачева сначала письменно извинилась в своем Instagram (Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена. — Прим. «СЭ»).

— Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам, — нашла настоящих виновников казуса Горбачева.

Этого показалось мало (возможно, не самой фигуристке?), и ночью было записано видео, в котором, конечно, снова нужно было покаяться:

— Спасибо моим коллегам-фигуристам и болельщикам. И конечно, большое спасибо моим родным и близким людям. Извините, что заставила вас переживать. Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло. Что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь, — сказала Горбачева.

Прошло 10 часов — и вот новое видео, в котором Горбачева (и с каждым видео все явственнее ощущается, что не только она) пытается нас убедить, что ей действительно стыдно — снято оно рядом с ледовым дворцом «Триумф», где занимается группа Софьи Федченко:

— В первую очередь хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает. Ну и хочется обратиться к тем, кто в каждом моем слове ищут подвох и неправду. Мне действительно стыдно за мой поступок. Вчерашнее видео мне было очень нужно, чтобы выговориться, чтобы после него мне стало гораздо легче, — объяснила чемпионка России среди юниоров.

Смех и гестапо

Весь вчерашний день Горбачева показывала в своем Telegram — вот она едет с тренировки, вот на тренировку, вот она очень довольна, ну а вечером дошло до шуток.

— У меня закончилась вторая тренировка. Я никак не могу уйти домой, потому что мои «гестапо-тренеры» силой удерживают меня на ролле, чтобы я после тренировки привела свои мышцы в порядок, — говорит Горбачева и, неестественно смеясь, показывает тренеров.

Софья Федченко мило показывает жесты и улыбается в камеру.

Надеемся, Алине не попадет за недостаточный артистизм в смехе, потому что законы жанра подсказывают, что теперь Горбачева (разумеется, по своей инициативе) должна записать видео, в котором расскажет историю «гестапо», дабы показать, что на самом деле знает значение этого слова, и действительно шутила. Возможно, в ход пойдут даже анекдоты про Штирлица (пусть это он и из другого органа) — сценарист этого сериала явно изобретателен.

Нулевая эстетика

Правда, все, что пытается сейчас донести до публики Горбачева, не исключено, отражает лишь одну точку зрения. Но главное даже не это — мнения могут быть разные. Детский спорт в принципе сопряжен с моральным и даже физическим давлением в том или ином виде. И даже слово «гестапо» Алина может использовать в повседневной речи — вдруг она любитель истории и периода Второй мировой. Пусть даже она сама снимает все эти видео — чисто эмоционально кажется по-другому, но это тупиковая ветвь спора.

— Во-первых, меня никогда не били и не унижали мои тренеры. Во-вторых, моя мама ни разу не приезжала на сборы и даже за последние три года ни разу не приходила на тренировки. Так что, даже если бы она очень хотела о чем-то попросить моих тренеров, чисто физически она бы не смогла это сделать, — еще одна цитата 16-летней девушки.

Спрашивать про то, к чему все эти публичные извинения и увещевания, что тренеры ни при чем, тоже бесполезно. Мы понимаем, зачем они нужны. Понимаем, зачем нужны тренерам. Зачем нужны Алине — лично я не знаю, но, если вы видите логику, поделитесь в комментариях.

Вопрос к эстетике. Предполагается, что люди в мире фигурного катания должны обладать неким вкусом. Если они согласны махать в камеру после таких шуток про «гестапо-тренеров» в подобной ситуации — то с эстетикой у них явно что-то не то. А Алина еще может выйти на прокаты и даже выиграть взрослый чемпионат России и Олимпиаду — и допускаю, что будет рада. У нее просто нет больше другого выбора — кроме как радоваться.