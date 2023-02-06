«На пол жемчуг, мне не легче». Загитова пойдет по пути Семенович?

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию готовится к вокальному дебюту с певицей Zivert.

Алина Загитова продолжает развиваться и пробовать новое. Она уже занималась боксом, тележурналистикой и многим другим. На этот раз олимпийская чемпионка готовится к вокальному дебюту: фигуристка выступит в дуэте с певицей Юлией Зиверт (Zivert) на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве 14 февраля.

— Я очень рада, что пробую себя в новом деле, мне всегда нравилось петь, особенно приятно и трепетно исполнить любимую песню с артисткой, которой восхищаюсь. Благодарна фестивалю за то, что он дает ценную возможность реализовать мою маленькую мечту, — прокомментировала Загитова свой предстоящий вокальный дебют ТАСС.

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Песня

Фигуристка подошла к новому делу со всей серьезностью — она берет уроки вокала у профессионального педагога и упорно занимается. Задача Алине предстоит непростая — впервые в жизни ей придется петь перед широкой публикой. К тому же стало известно, что шоу «Влюбленные в фигурное катание» покажут в прямом эфире по ТВ.

Также сообщалось, что Загитова будет исполнять одну из композиций из репертуара Zivert — любимую песню спортсменки. Алина уже показала несколько роликов с уроков вокала. Но только последний из них был со звуком: на нем Загитова исполнила отрывки из композиции «Credo» со словами: «На пол жемчуг, мне не легче». Попросив от болельщиков снисхождения — все-таки она только учится новому делу: «Вы все просили со звуком, выполняю. Не судите строго», — написала спортсменка в социальных сетях.

Певица Zivert стала популярной в 2017 году. Однако широкую известность Юлия получила в конце 2018 года после выхода трека «Life». Сама исполнительница предстоящий дуэт еще никак не прокомментировала. Но репетиции фигуристки подтверждают — поклонники увидят дуэт Алины и Zivert.

Певица Zivert. Фото Global Look Press

Реакция

Понятно, что новое увлечение олимпийской чемпионки Пхенчхана вызвало интерес у общественности. Тем более сама Загитова не скрывает своих планов и даже раскрывает некоторые детали. Пост фигуристки в Telegram с роликом с репетиции собрал огромное количество реакций и более тысячи комментариев. Понятно, что при желании в этом изобилии можно найти любые отзывы. Вот, к примеру, позитивные: «Алина, успешного продолжения работы и красивого результата!», «Очень даже неплохо», «Немного плавнее и громкости добавить. А так вполне неплохо». Но есть и негатив: «Зря просили, без звука лучше», «Не надо ей петь! Это ужасно», «Я, конечно, дико извиняюсь, но это испанский стыд. На что только люди не идут ради хайпа».

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев назвал прекрасным новый опыт Загитовой — ведь она учится новому и развивается. «Загитова споет в дуэте с Zivert? Это прекрасно! Пусть споет. Больше песен хороших и разных от Алины Загитовой. Человек развивается и не стоит на месте, работает ведущей, олимпийская чемпионка, а теперь еще и поет. Прекрасно! Я буду работать на этом вечере и оценю их совместное с Zivert творчество. Верю ли, что Алина может стать певицей? Певицей может стать кто-угодно в XXI веке. Абсолютно каждый. Примеров масса. Никаких талантов для этого не нужно. Нужен талант продюсера и композитора», — сказал Губерниев «СЭ».

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Шоу

Понятно, что афиша с поющей Алиной Загитовой крайне выгодна организатором ледового шоу. Конечно, ожидается выступление многих звезд российского фигурного катания: Камилы Валиевой, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Дарьи Усачевой, Майи Хромых и многих других. Но звездные составы на ледовых шоу привычны, а вот вокальный дебют олимпийской чемпионки — это эксклюзив.

Хотя зачем это все самой Алине? Ведь понятно, что на фигуристку обрушится волна критики. И здесь уже не важно, как споет Загитова, — обязательно найдутся те, кому не понравится. Но сразу вспоминается цитата Камилы Валиевой: «Алина не цветочек, чтобы всем нравиться». К тому же если у человека есть возможность выступить вживую вместе с исполнителем своей любимой песни и желание это сделать, то почему нет? В конце концов, на данный момент планируется лишь разовое выступление в рамках даже не концерта, а ледового шоу. И никто не требует от фигуристки суперпрофессионального исполнения. Это просто невозможно — она же только начала заниматься вокалом.

Впрочем, если Загитова решит попробовать себя в роли певицы на постоянной основе, это все-таки ее право. Перед глазами — путь Анны Семенович — профессиональной фигуристки, которая построила музыкальную карьеру уже после большого спорта. Конечно, Алине придется много работать, стараться, чтобы завоевать популярность в музыкальной индустрии. Но базовые данные (яркая внешность и популярность) для этого у нее уже есть.