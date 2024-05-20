Дочь известного тренера меняет партнера и покидает Россию. У Аннабель Морозов сразу три паспорта

Какие варианты у фигуристки?

Практически сразу после того, как появился дуэт Аннабель Морозов / Игорь Еременко, пошли разговоры о том, что спортсмены могут сменить спортивное гражданство. Все-таки пара большую часть своего времени проводит вне России, из-за чего Морозов отказалась от сотрудничества с двумя другими партнерами. Много слухов ходило о варианте со сборной Франции. Но время шло, новостей не было, и теперь мы видим совсем другие обстоятельства. Аннабель все-таки уходит из сборной России, но не вместе с Еременко, а одна. Какие перспективы у нее в Америке и где себя сможет найти Игорь?

Аннабель рассталась с Еременко и окончательно уехала в США

Про пару Аннабель Морозов / Игорь Еременко практически ничего не было слышно с момента той самой разминки перед ритм-танцем на этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске. Из-за полученной партнершей в результате столкновения с соперницей травмы Морозов с Еременко вынуждены были сняться. Но что важно — пусть повреждение вышло более серьезным, чем казалось в моменте, на соревнованиях Аннабель с Игорем с той осени мы так и не увидели. Они пропустили чемпионат страны, Спартакиаду сильнейших, Кубок Первого канала. Да и видео с совместных тренировок в группе Анжелики Крыловой не публиковалось.

На этом фоне развивались слухи о том, что фигуристы могут сменить спортивное гражданство. Дело в том, что Аннабель — дочка российского тренера Николая Морозова и французской фигуристки Кэролайн Дуарен. Родилась в Москве, но детство проводила поочередно то в США, то в Европе.

У нее практически с рождения три паспорта — российский, американский и французский. Выбрать, за какую страну выступать, Аннабель с отцом долго не могли. На детском и юниорском уровне как одиночница она поочередно была то в Америке, то во Франции. За Францию даже успела появиться на международной арене, однако затем, уже как танцорша, очутилась в России. В нашей стране она всегда выглядела экзотично. С фамилией, которую на французский манер нельзя склонять, явным акцентом и тренировками максимально далеко от Новогорска. И с претензиями, которые реализовать в России не получалось. Сначала из-за высокой внутренней конкуренции, а затем из-за бана с турниров под эгидой ISU. Известно, что Аннабель размышляла о смене спортивного гражданства, еще пока выступала вместе с Дэвидом Нарижным (из-за чего во многом пара и распалась). Но, видимо, и новый партнер девушку не поддержал.

Аннабель Морозов и Игорь Еременко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У Еременко есть сразу два интересных варианта

Доподлинно нельзя сказать, были переговоры о переходе пары Морозов/Еременко в сборную Франции или нет, как и о переговоры с какой-либо другой сборной. Тем не менее переход не состоялся, что, очевидно, привело к новым противоречиям в отношениях между Аннабель и уже третьим в карьере партнером. Теперь РИА «Новости» пишут о возможном переходе Морозов под флаг США, но уже без Игоря. Якобы пары Морозов/Еременко больше нет, а в Америке Аннабель будет тренироваться вместе с американцем Джеффри Ченом. Их даже видели вместе на благотворительном вечере в Мичиганской академии танцев на льду. Номер, к слову, ставила известная постановщица Кэролайн Грин. Конечно, сам факт появления вдвоем на паркете говорит не обо всем, но о многом. Тем более что нет до сих пор никаких опровержений — ни со стороны Морозов, ни со стороны Еременко, ни со стороны ФФККР.

В случае с разговорами о переходе в сборную Франции такие опровержения, напомним, были. Французская сторона говорила, что с Аннабель и Игорем не контактировала, а представители Федерации фигурного катания на коньках России уверяли, что спортсменка находится в США только из-за необходимости проходить лечение. Так или иначе, вероятнее всего, российские танцы теряют еще одну пару. Учитывая, что и «обидчица» Морозов Елизавета Шанаева теперь без партнера, число ушедших в никуда дуэтов первого порядка в нашей стране становится критическим. Будет, к слову, любопытно, если Еременко теперь встанет в пару с Шанаевой — звучит пока как анекдот, но в российских танцах на льду реализовывались и не такие сюжеты. Еще один — воссоединение с Софьей Шевченко. Они здорово смотрелись вместе и синхронно решили вернуться в спорт после завершения карьеры. Не состыковались, шли с разными партнерами. Но итог неутешительный.

Софья Шевченко и Игорь Еременко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Морозов должна перестать быть просто дочкой известного тренера

Если путь дуэта Морозов/Еременко завершен, то Шевченко с Андреем Ежловым еще продолжают кататься. Только есть ли в этом смысл, ведь судьи четко показывают, что не видят в них претендентов на серьезные места, и шансов, что ситуация поменяется в лучшую сторону, немного. Между спортсменами образовалась крепкая связь вне спорта, но Андрей наверняка желает лучшего для Софьи — поэтому как минимум задуматься о нестандартном ходе, возможно, и стоит. Что же касается Морозов, то складывается ощущение: она сама не знает, чего хочет. Будучи дочкой своего известного отца, она постоянно меняет вектор карьеры, исходя из представлений Николая Морозова о том, как ей лучше развиваться. При этом мы даже не представляем хода мыслей и желания самой Аннабель.

С экспертной точки зрения оценить перспективы Морозов тяжело — даже Татьяна Тарасова заставила улыбнуться, сначала выдав журналисту, что уход Аннабель нельзя назвать потерей, так как она не была на важных позициях в России, а затем заявив, что ей жаль терять пару «талантливых и ярких ребят». С кем бы ни каталась пока Морозов, она ставит позиции в дуэте неравноценно. Есть она с отцом и партнер в качестве дополнения. Так как катавшийся ранее с Яли Педерсен Чен больших успехов сам по себе не имеет, наивно ожидать, что что-то изменится. При этом в США у Морозова-старшего будет меньше рычагов влияния на отбор спортсменов в сборной и лояльность судей к своей дочери. Так что, с одной стороны, Аннабель освободится от бана российской команды, а с другой — попадет ли в американскую? Что же касается самого перехода, то вряд ли ФФККР будет против. Как мы помним, федерация спокойно отпускает тех, у кого правильная фамилия, какими бы ценными кадры ни были.