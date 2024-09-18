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Фигурное катание

Сегодня, 13:00

Купальники нужны, но доверие важнее. Ответ фигуристке Худайбердиевой

Фигуристка Худайбердиева раскритиковала российские спортивные СМИ
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигуристка Елизавета Худайбердиева
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
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Чемпионка России высказала претензии журналистам — а мы, разумеется, не смогли смолчать.

Что не понравилось Лизе?

В выходные в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России, а в понедельник один из лидеров российских танцев Елизавета Худайбердиева раскритиковала журналистов за их освещение — мол, мало внимания парам и танцам. Вот что она написала (орфография и пунктуация сохранены):

«Лежу, «отмокаю», читаю все накопившиеся сообщения по чатам. Господа журналисты и обозреватели: как кричать о том, что в танцах на льду кризис и застой, так вы первые. Вам 3 разминки танцоров показали, от больших до маленьких, белых, черных и рыжих, высоких и низких, с лиричными и веселыми постановками. Пары спортивные, та же история. Опытные, молодые, в идеальной форме. Обобсуждайся, как говорится.

И что мы видим? Это моя претензия к любимым хайпожорам, потому что вы, ребята, главные диджитал обозреватели нашей фигурки. К вам зайти на каналы, парных видов не существует как будто. Не интересны общественности и не имеем популярности? Ну расскажите это фанатам МиГаликов, всему залу, который кричал Тютюниной с Грачевым, и всем остальным почитателям не только одиночного катания.

Как развивать в медиа все виды ФК, если вы сами кладете на них? Неужели вас интересуют только скандалы с портными, количество четверных, смена тренеров и судебные разбирательства? Мне чтобы привлечь внимание надо второй раз замуж выйти? ну ей богу...»

Спасибо Лизе, что написала! Теперь во имя спасения фигурного катания и поддержания его на плаву мы можем устроить разборки и скоротать время до, прости господи, Мемориала Панина-Коломенкина. Миллионы фанатов замерли. Кстати, если кто-то хочет в питерской федерации разогреть Мемориал треш-током или новыми нестандартными форматами, пишите сюда. Сразу извинюсь за длину и отсутствие жестких панчей. Лиза — персонаж положительный, да и проблема не в танцорах, а глубже. Ответ лыжнице Веронике Степановой был веселее.

Фигуристка Елизавета Худайбердиева
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети

Ответ

— Привет, Лиза. Сразу отвечая на твой последний вопрос — да, конечно, замуж выходить. Это нынче политически одобряемо. Тем более что варианты у тебя наверняка хорошие — других у такой девушки быть не может.

Есть претензия к хайпожорам — хайпожоры ответят. Тем более что, судя популярности прокатов на интернет-ресурсах, хайпа нашему фигурному катанию не хватает. Не зацепила ничем даже Трусова. Вообще на третий год изоляции невозможно не увидеть стагнацию интереса к фигурке. Обсуждать проблему надо. Так что давай качать танцы вместе.

1. Вот ты спрашиваешь: «Как развивать в медиа все виды ФК, если вы сами кладете на них?»

Я бы разделял две вещи при разговоре о популярности. Первая — величина пузыря фанатов. Им интересны 11 танцевальных пар, какую музыку они выберут (спойлер: некоторые — одинаковую или скучную). Они знают, кто такая Худайбердиева, сколько раз она поменяла прическу, сколько упала и как зовут всех ее партнеров на льду. Есть широкая аудитория — которая знает «красотку Худайбердиеву» в купальнике (надеюсь, ты простишь за эпатажное главное фото в статье — выбрали сознательно). У меня такой друг-однокурсник есть — лайкает тебя в соцсетях, а программы ни одной не видел. Что такая аудитория помнит с прошлогодних прокатов, например? Только одно, и то смутно, — скандал с Гуменником и Rammstein. Неспортивную историю, и понятно почему. Потому что она не про хореографию, а про музыку и свободу самовыражения. Про жизнь.

В моем понимании бороться надо за широкую аудиторию — потому что пузыри имеют свойство лопаться и сдуваться. И это разговор даже не с тобой — ты-то по меркам нашей фигурки медийна, — а с ISU, российской национальной федерацией, тренерами и вообще всеми-всеми. Это не вы придумываете унылые правила на сезон. Не вы формируете систему, в которой «лишь бы чего не вышло». Не вы так и не можете определиться, делать из прокатов шоу или покатушки для своих. Не вы даете люлей за неправильные слова в интервью. Вы их получаете.

 
Елизавета Худайбердиева и&nbsp;Алина Загитова. «Меня путают с Загитовой». Откровения одной из самых красивых фигуристок России и итоги сезона

2. «Неужели вас интересуют только...» Да, Лиза, широкой аудитории интересны скандалы с портными. Про танцы хорошо читали в последний раз, когда уходили Диана Дэвис/Глеб Смолкин. И кстати, единственный, кто про них высказался, был твой партнер Егор Базин на предолимпийском чемпионате России. Правда, уже через 15 минут на пресс-конференции он газовать перестал — и все мы понимаем почему, ноль осуждения. А, ну история с Ангелополом и их контрактом с Кагановской еще разошлась — да, и она не про спорт, а про людей, поэтому была интересна.

СМИ зависят от людей и их кликов. Поэтому не нам, а читателям/зрителям интересен конфликт, как квинтэссенция спорта. Спорт — это же конкуренция. Если фигуристы в разговорах на телевидении и с прессой боятся даже обозначить, что борются с кем-то, а не за чистый прокат, странно ожидать внимания.

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Владимир Бланк, Известия

Не нужно примитивизировать — на одних купальниках и скандалах популярность не строится. Но спрашивать у спортсменов только про спорт — обрекать на жизнь в «пузыре». Спорт как преломление судеб людей цепляет аудиторию шире. Иногда — деньгами и сплетнями, иногда конфликтами, иногда героизмом.

Положительные истории тоже получаются. Прокат Анны Щербаковой на издыхании в Челябинске. Открытая тренировка группы Тутберидзе. Личный пример помельче — помню, приехал на тренировку к Ирине Смирновой и предложил дать задание какой-нибудь девочке поставить рекорд по продолжительности каскада. Дарья Самохвалова сделала 36 — через пару дней про русскую девочку писали на Reddit.

Ты ведь и сама в Telegram-канале не анализируешь протоколы, Александр Галлямов (вернее, не он, а мы знаем кто) у себя рассказывает не про особенности тодесов, а закидывает сообщениями Хендрикс и Баха. Александр, с которым вы начали обмен милыми колкостями после нашего эфира!

 
Елизавета Худайбердиева и&nbsp;Александр Галлямов. Фигуристы сборной России устроили разборку после того, как Она не захотела встречаться с Ним

3. У меня нет уверенности, что подача положительных историй и грамотная отработка негатива интересны кому-то в самом фигурном катании. Доверия к журналистам у федерации немного — и уже не найти концов, когда это началось. Руководству хайп, судя по всему, не нужен — а только через него на трибуны зайдут новые люди и увидят 11 танцевальных пар. У спортсменов в нашей системе господдержки тоже особого стимула быть медийными нет.

В общем-то, система работает логично. Только пар «от больших до маленьких, белых, черных и рыжих, высоких и низких, с лиричными и веселыми постановками» все больше — и пустых мест на трибунах к концу 6-часовой программы — тоже.

Фигуристы Егор Базин и Елизавета Худайбердиева
Егор Базин и Елизавета Худайбердиева.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

P. S. Ах да! Я посмотрел вечерком под чай 11 произвольных программ (если что — респект вашему Остину Пауэрсу в ритм-танце!). С трудом удержался не поставить скорость на 1,25. И честно, я не понял, как расширять даже «пузырь» за счет происходящего на льду. Ладно, я неуч в танцах, поэтому могу примерить на себя только маску обывателя по опыту просмотра фигурного катания с мамой и делиться обратной связью в стиле «зацепило/не зацепило». Заранее: к спортсменам и их труду большое уважение, у вас очень непростая профессия. Отдельно проговорю, что в эфире Первого не было комментатора-специалиста, который бы подмечал нюансы программ, — поэтому зрителям остаются только короткие реплики Александра Гришина о том, какие все классные.

Кагановская/Некрасов — да, прикольные поддержки, но что они катали под «Лунную сонату»? Любовь? Честно, у Василисы в микст-зоне я бы спросил скорее про то, кто платит за шнурки Некрасова. Но пять лет общения с фигуристами и федерацией меня научили предугадывать реакцию на такие вопросы. Василиса, напишите в Telegram, если вопрос нормальный! Придумаем что-нибудь мемное.

Леонтьева/Горелкин — «50 оттенков серого», провокационная тема, но почти ж не раскрыта. Жаль, что вам не разрешен реквизит на льду, ну хоть у бортика плетку бы Дане вручили тренеры — было бы забавно. Ах да, федерация вряд ли поддержит.

Тютюнина/Грачев — как будто бы выделить нечего, честно. Матвей спас этот прокат падением.

Щербакова/Гончаров — есть темп и даже харизма и стиль, хотя респект тут не только им, а постановщику Плишкину. И про ритм-танец мы писали!

Рыбакова/Махноносов — опять нечего сказать. Ну «Тоска», красиво, да. Может, я тупой и не понимаю, но, судя по словам, было опять про любовь. А лучше им под «Маму-анархию» скатать. Или Александра Рыбака.

 
Александра Степанова и&nbsp;Иван Букин. Сексуальная красотка осуществила мечту с Тутберидзе. Как прошел первый день контрольных прокатов сборной России

Ваша пара, Худайбердиева/Базин. Меня люди убеждают, что этот танец лучше прошлогоднего. Но я не понимаю, за что цепляться. За Моцарта? Ну, балет... Егору, как по мне, вообще не идет. Видео проката соберет только при заголовке «Красотка страдает четыре минуты». Наверное, страдает из-за того, что хайпожоры не пишут.

Хавронина/Нарижный - красивые, да, поддержки прикольные. Но катают снова некую абстрактную любовь, которую уже видели сегодня.

Пасечник/Чиризано, наверное, мои фавориты. Пластичность Лизы, хоть какой-то драйв, а не нудли, момент с залезанием на бортик и смущением судей. Еще и вокал на вымышленном языке cirquish! Только тут и просится самобытность, о которой сказал Александр Гришин после проката. Только он о ней говорил почти после каждого.

Миронова/Устенко — душевно, под Tiger Lilies, у которых даже был альбом с группой «Ленинград». Гамлета я не узнал, для меня заумно, но шарм есть.

Степанова/Букин — на классе, но есть ощущение, что если на Олимпиаде в Пекине они были шестые, то в виртуальном Милане не факт, что попадут в десятку.

Коломенская/Фролов — опять же, приношу извинения, но очередная лирика-любофф, которую уже видел и ничего не понял. Кстати, количество зрителей в кадре, которые к концу дня подпирают голову руками, тоже о многом говорит.

Но опять же — вопрос тут по большей части не к спортсменам.

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

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