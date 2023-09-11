Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:30

Стюардесса «Победы» вывела из себя Слуцкую. Фигуристка хотела помочь ребенку

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая устроила скандал в самолете
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Ирина Слуцкая.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Скандал с участием серебряной призерки Олимпиады.

Ирина Слуцкая, хотя и завершила карьеру более 15 лет назад, остается активной публичной персоной. В прошлом году она претендовала на пост президента Федерации фигурного катания Москвы, но проиграла выборы предпринимателю Антону Абдурахманову, набрав в три раза меньше голосов. Она вела шоу «Ледниковый период» и шоу в Доброграде, где на льду замерзшего озера выступала Алина Загитова. И вот новая история — спор на рейсе авиакомпании «Победа».

Что произошло?

Лоукостер «Победа» обладает неоднозначной репутацией среди россиян — с одной стороны, он позволяет путешествовать за умеренную плату, но правила провоза багажа и другие нюансы приводят к многочисленным конфликтам, видео которых без труда можно найти на YouTube. Новый герой разборки — 44-летняя фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая. Она выложила видео, на котором раскритиковала правила «Победы» и некую стюардессу-блондинку.

Ирина Слуцкая. Слуцкая проиграла выборы президента Федерации фигурного катания Москвы. Пост занял предприниматель Абдурахманов

Дело в том, что по правилам авиакомпании пассажирам запрещено меняться местами на борту. Согласно информации самого лоукостера, причины две — «безопасность» (мол, не над всеми креслами есть кислородные маски для детей) и «трудности при идентификации пассажиров после катастроф». Насколько это уместные объяснения, можете решить для себя сами.

В ролике в своих соцсетях фигуристка представила свой взгляд на ситуацию — она, мол, хотела уступить свое место у иллюминатора маленькому ребенку, который хотел посмотреть на мир вокруг. Но стюардесса «Победы» заметила это и попыталась помешать. Вплоть до того, что пригрозила задержкой вылета и жалобой командиру экипажа, пока Ирина не вернется в свое кресло.

Слуцкая пошла навстречу, но выразила свое мнение о правилах и стюардессе публично, причем не удержалась от обсценной лексики. Причем, по словам фигуристки, она была готова сесть даже на пол в проходе. У части комментаторов в соцсетях это вызвало подозрение в том, что Слуцкая сама находилась не в себе. Но доказательств этой теории никто не предоставил.

Фото Соцсети

— Она, ***, не сможет полет выполнить, если я сяду не около окна, а в проходе или в центре... Гори ты в аду, *** стюардесса! Видимо, мой зад нарушит центровку самолета. Видимо, теперь эта блондинка премию получит. А малыш плачет, — написала Ирина (в сообщение внесены исправления в соответствии с требованиями законодательства РФ. — Прим. «СЭ»).

— Я поменялась местами с женщиной, у которой маленький мальчик хотел сидеть у окна. Но стюардесса закатила истерику. Они говорят, что не смогут выполнить полет, если я не сяду на свое место, — злилась Слуцкая, показывая стюардессу на видео.

Чем закончилась дискуссия, история умалчивает. Авиакомпания свою точку зрения на инцидент на момент подготовки этой публикации не выразила.

Ирина Слуцкая. Лучшая, которая не стала золотой. Как сейчас выглядит знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая

Дочь Слуцкой готовится заявить о себе в фигурном катании

Это не первая нетривиальная история, которая происходит со спортсменами в самолетах и аэропортах. Бойца Александра Емельяненко снимали с рейсов в России из-за состояния алкогольного опьянения. Снимали пьяным в самолете футболиста Дмитрия Тарасова, а в январе 2022-го с самолета в Канаде сняли целую молодежную сборную России по хоккею, возвращавшуюся с турнира.

Что же касается Слуцкой — она не только активно летает на самолетах, но и воспитывает дочь Варвару, которая выступает в фигурном катании в юниорских танцах и уже имеет успехи. Слуцкая-младшая тренируется в известной группе Ирины Жук и Александра Свинина и на юниорском первенстве Москвы в начале сентября вместе с Александром Талантовым заняла седьмое место. Так что вполне возможно, что скоро фамилия Слуцкая в российском фигурном катании снова прозвучит громко.

Фигурное катание
Ирина Слуцкая
19
Обсудить
Читайте также
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Путин подписал указ о получении полной компенсации военной пенсии
Россиянам рассказали о новых правилах для пассажиров поездов
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-россиянка Губанова начала сезон с победы. Триумф Грузии в Бергамо и Стамбуле