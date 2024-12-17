«Счастье, что она у нас появилась». Известная фигуристка Дробязко в 52 года родила первого ребенка

Дочке дали необычное имя.

Участница пяти Олимпийский игр, бронзовый призер чемпионата мира 2000 года 52-летняя Маргарита Дробязко стала мамой. О рождении дочери рассказал муж и партнер литовской фигуристки Повилас Ванагас. По его словам, радостное событие в семье произошло еще 6 декабря.

Известно имя девочки

Ванагас рассказал, как зовут ребенка.

«Николина. Ее зовут Николина! Имя необыкновенное, Маргарита придумала его в самом начале беременности. Но она не одна на всей земле, в Италии есть такое имя», — заявил Повилас в интервью The Voice.

54-летний фигурист также поделился эмоциями от рождения дочери: «Как только Николина родилась, мне вынесли ее в коридор. Я увидел ее сразу после мамы, потому 10 минут наблюдал, как врачи проводят все процедуры: купают ее, измеряют. Она лежала в специальном приборе под теплой лампой. После ко мне вывезли супругу, мы поздравили друг друга. Это, конечно, нечто! Я через слезы ничего не видел, не мог себя сдержать, когда смотрел на дочку. Для нас это большая радость, чудо, счастье, что она у нас появилась. Мы безумно радостные родители и каждый день вытираем слезы счастья друг у друга», — рассказал Ванагас.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Фото соцсети

Первый ребенок

Повилас и Маргарита женаты с 2000 года, однако до сих пор по неизвестным причинам у них не было детей. Собственно, про нынешнюю беременность стало известно случайно: на прошедшем в ноябре заседании литовского суда по поводу лишения Дробязко гражданства спортсменка сама о ней рассказала.

«Мы очень долго ждали этого заседания и, наконец, дождались. Надо сказать, что это происходит за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли», — цитирует Дробязко портал Spletnik.

Некоторое время циркулировали слухи, что Маргарита не сможет родить сама из-за возраста и ребенок появится на свет благодаря суррогатной матери. Однако появившиеся позднее в соцсетях фотографии опровергли этот слух — Дробязко действительно вынашивала ребенка сама.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Снова надела коньки

Кстати, Маргарита уже вышла на лед — спустя всего неделю после родов! Об этом рассказала другая известная фигуристка и подруга Дробязко Татьяна Навка.

«Я поздравляю Маргариту и Повиласа! Я безумно за них рада! Это просто чудо! Открою вам тайну: Маргарита уже даже вышла на лед. Стоит ли ее в скором времени ждать в шоу? Однозначно. Вот такие мы, спортсмены. Конечно, желаю им здоровья, счастья и не останавливаться на первом ребенке», — заявила Навка в комментарии для «Советского спорта».

Дробязко и Повилас — одни из самых успешных фигуристов в истории Литвы. Они неоднократно выступали на Олимпиаде от имени этой страны, 13 раз выигрывали национальный чемпионат, завоевывали бронзовые медали на чемпионате мира и Европы. В 2024 году Дробязко была лишена литовского гражданства за участие в шоу Татьяны Навки, сейчас фигуристка оспаривает это решение.