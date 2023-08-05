Любимая фигуристка Чехии страдала от ментальных проблем и умерла в 22 года. Трагедия Ханы Машковой

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Чехия — страна, которая редко ассоциируется с фигурным катанием. В ее истории были свои звезды, такие, например, как трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион Ондрей Непела, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы Алена Врзанева. А также чемпионка Европы, призер Олимпиады и чемпионатов мира Хана Машкова. И пусть по титулам Машкова уступает Врзаневой и Непеле, едва ли они соревнуются с ней по народной любви. Хана стала лицом нации в непростые для Чехословакии годы. Тем трагичнее видеть, как разрушилась ее судьба. Борьба с собственной матерью довела ее до жуткой депрессии, а душевные страдания девушки прекратились только по итогам аварии, которая унесла ее жизнь в 22 года.
1968 год помимо важнейших исторических событий памятен для Чехии и медалью фигуристки Ханы Машковой на Олимпиаде в Гренобле. В упорной борьбе она стала третьей — сразу после легендарной американки Пегги Флеминг и Габриэле Зайферт из ГДР. Позади же оказалась и великая Беатрис Шуба, и две фигуристки из СССР, и вся канадская школа фигурного катания. В конце концов, медаль Ханы — первая и единственная пока для Чехии в женском одиночном катании. Даже двукратная чемпионка мира Алена Врзанева на Олимпиаде остановилась на пятом месте, хоть и отметилась тогда первым в истории женского спорта двойным прыжком. К моменту успеха на Олимпиаде на счету Машковой уже были и титул чемпионки Европы, и медали с чемпионата мира. И это все в 18 лет.
Казалось, что перед девушкой открыт весь мир. Но если Вразнева убегала от коммунистических властей Чехословакии, то у Машковой была проблема намного опаснее — властная мать. В фигурное катание Хана пришла по настоянию матери. Которая никогда не была довольна дочкой. Ее не устраивало, что Машкова уже в 13 лет выигрывала национальный чемпионат и ездила на ЧЕ и ЧМ. Хана даже на Олимпиаду попала в 14! Но от нее требовали побед, а у девушки не ладилось со «школой». Это забытый раунд соревнований по фигурному катанию, когда до короткой и произвольной программ нужно было буквально рисовать коньками фигуры, которые проверяли затем циркулем и линейкой. Собственно, поэтому вид спорта так и был назван, все пошло с этих фигур, однако их отменили в 1990-е под давлением телевещателей.
Машкова отмены «школы» не дождалась, поэтому путь был один — тренироваться и прогрессировать. И у нее начало получаться. К приличному по тем временам набору прыжков (Хана даже тренировала уникальные по тем временам тройные!) и яркой хореографии удалось добавить конкурентоспособные фигуры. С каждым годом девушка шла выше и выше, достигнув пика в Гренобле. Хотя вполне вероятно, что главные титулы у нее были впереди. Прежние лидеры думали о завершении карьеры, а катание Машковой смотрелось с годами только интереснее. Сложись все иначе, Хана вполне могла побороться за золото Олимпиады-1972. Однако после Игр 1968 года ее хватило лишь на половину сезона в любительском спорте. Мама, которая контролировала дочь с самого ее рождения, воспитала девушку с неустойчивой нервной системой. Хана просто не знала, как жить самостоятельно и справляться с бытовыми трудностями.
Ментальные проблемы перетекали в спорт — спортсменке все труднее удавалось соблюдать режим и находить в себе мотивацию для работы. Она не хотела тренироваться на пределе, поскольку не видела радости от процесса. Неудивительно, что в ситуацию снова вмешалась мать. Она забрала уже взрослую дочь к себе и решила лечить по-своему. В частности, после того как у Ханы наметились проблемы с коленом после короткой программы на чемпионате Европы, мать решила, что это последствия старой травмы, и дала дочке сильнодействующий анальгетик. Применение таких препаратов без консультаций со специалистом не могло не привести к печальному результату. Произвольную фигуристка откатала из последних сил, сорвав несколько прыжков и едва дойдя до калитки после проката. Запаса прочности чешке хватило для того, чтобы стать второй, но это было последнее выступление Машковой в спорте.
После инцидента на ЧЕ в Гармиш-Партенкирхене Хана завершает любительскую карьеру. Чтобы окончательно избавиться от влияния матери, она уезжает в Англию, куда ее позвала Врзанева в балет на льду Holiday on Ice. Алена помогла соотечественнице, недавно буквально выбросившей коньки в озеро, найти новые смыслы в фигурном катании. Теперь не было интриг, склок и погони за результатом. Зато были гастроли по всему миру, в том числе и по крупным городам СССР — Москва, Киев, Ленинград. Везде Машкову встречали с любовью — она была всеобщей любимицей. Но особенно тепло, конечно, ждали в Чехословакии. На одно из выступлений заглянул поэт Иржи Штайдл. Вы наверняка знаете его песни из культового новогоднего фильма «Три орешка для Золушки». Штайдл увидел в прекрасной Хане свою настоящую музу, и все шло к свадьбе.
Первое время отношения у возлюбленных были изумительные — во всей Праге чудеснее пары было не найти. Однако до встречи с фигуристкой Иржи часто менял девушек. И спустя два года старая привычка взяла свое. Он нашел себе другую, что сильно ударило по самолюбию Машковой. Она увлеклась алкоголем, стала искать утешение в случайных связях и вроде бы даже нашла нового спутника жизни, но в себя так и не пришла. Трагедия хоть и стала шоком, но, похоже, была неминуемой. После ужина у друзей во Франции она собралась ночью ехать из Парижа в небольшой город Пуатье близ Бискайского залива. Почти 400 километров пути. Учитывая дороги и освещение тех лет, не лучшая затея, однако девушку было не остановить. В попутчики она взяла подругу Квету Целфлову, тоже фигуристку, а также свою собаку и французского солдата, который встретился им по пути.
Что было дальше, до сих пор до конца непонятно. То ли потеряла управление Машкова, то ли грузовик выехал на встречку. В любом случае у пассажиров небольшого авто не было ни малейшего шанса после столкновения с фурой на приличной скорости. Парень и пес погибли мгновенно, а девушек повезли в больницу. Но если Квете, пусть не без последствий, удалось выжить, то Машкову спасти не смогли. Ее жизненный путь завершился в 22 года, причем, по словам друзей девушки, она будто готовила себя к подобному исходу событий. И принимала его как должное. Иначе как еще объяснить странный разговор за пару месяцев до трагедии с близкой подругой Аленой Отрадовской. «Она как-то ездила домой, к родителям, и заехала в Брно, а там, уж не знаю почему, заказала себе гороскоп», — вспоминала Отрадовская.
Девушки решили погадать на удачу. Считали дни, которые принесут успех, а какие — беду. И вот дело дошло до марта. Подводя палец к числу 31, Хана задрожала и таинственно произнесла: «Это будет мой последний день». Отрадовская принялась было спорить с подругой и успокаивать ее, однако она уверяла, что чему быть — того не миновать и ничего страшного в ранней смерти нет. «Кого Бог любит, тот умирает молодым», — сказала Хана. Надо ли добавлять, что ДТП произошло именно 31 марта 1972 года, недалеко от французского города Вувр. Похоронили девушку в Праге на Вышеградском кладбище. Проститься с фигуристкой пришло несколько тысяч человек, члены компартии Чехословакии и даже великий Ондрей Непела. Посмертно ее наградили важными госнаградами и даже назвали в ее честь пару улиц. Но ощущение того, что девушка не показала и половины того, что могла, не покидало никого.