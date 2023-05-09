Фигуристка выиграла финал «Гран-при» с онкологией. Болезнь обнаружили на ранней стадии

Канадка Пайпер Гиллес рассказала о страшном недуге.

Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье были лидерами в мировых танцах на льду в первой половине завершившегося сезона. Пара выиграла финал «Гран-при» и имела хорошие перспективы на золотые медали мартовского чемпионата мира. Однако все пошло не по плану. Сначала спортсмены пропустили чемпионат Канады — причиной назвали травму партнерши. Затем пара снялась с чемпионата четырех континентов. И здесь было сказано, что 31-летняя Гиллес восстанавливается после операции по удалению аппендикса.

На чемпионате мира в Японии дуэт выступал, но делал это предельно осторожно. Во многом из-за этого пара и стала лишь третьей — пострадала вторая оценка. Во время прокатов партнеры были сосредоточены на чистоте исполнения элементов, а не на презентации. Но оказалось, что у этого была причина, и довольно серьезная — зимой у Пайпер диагностировали онкологию.

Пайпер Гиллес с партнером Полем Пуарье. Фото Global Look Press

Операция

О том, что у канадской фигуристки обнаружили рак яичников первой стадии, спортсменка сообщила лично в социальных сетях. Она опубликовала ролик, в котором поделилась своей историей. И оказалось, что операция, которую Гиллес перенесла накануне чемпионата четырех континентов, уже была связана с этим страшным диагнозом.

«В декабре-январе мне поставили диагноз «рак яичников первой стадии». Когда я легла на операцию, мне действительно пришлось вырезать аппендикс в качестве предосторожности, так как мы не знали, какого рода опухоль была в моем левом яичнике», — написала спортсменка в социальных сетях.

Гиллес было тяжело принять такое испытание во многом из-за того, что ее мама умерла от рака. Однако фигуристка нашла в себе силы завершить сезон — и сделать это хорошо. Бронза чемпионата мира — тому доказательство.

«Моя мама умерла от рака, поэтому слышать слово «рак» было тяжело. Мне нужно было сфокусироваться на том, что я хотела: закончить сезон на хорошей ноте, попасть на пьедестал ЧМ. Мы получили бронзу, но для меня и Пола эта медаль стала золотой», — добавила Пайпер.

Пайпер Гиллес с партнером Полем Пуарье. Фото Global Look Press

Диагноз

Рак яичников — это онкологическое заболевание женских половых желез. Опасность данного недуга заключается в том, что его редко диагностируют на ранних стадиях. Но Гиллес удалось войти в число тех, кому повезло чуть больше. Если так можно сказать в такой ситуации.

То, что реальный диагноз был назван не сразу, фигуристка объяснила желанием оградить себя и своего партнера от давления. Именно поэтому в январе сообщалось лишь об аппендиците. Такое решение было принято самими спортсменами совместно с тренерским штабом.

«Наша команда в основном хотела защитить себя и Пола. Когда мы все-таки вернемся на лед, нам бы не пришлось испытывать дополнительное давление, говоря о моей ситуации. Потому что это было непросто, действительно трудно — и я чувствую, что даже сейчас все еще перевариваю все это», — приводит Olympic слова Пайпер.

Поль Пуарье, партнер Гиллес, по данной ситуации пока никаких комментариев не давал. Но в социальных сетях фигурист репостнул запись Пайпер с подписью «Невероятно горжусь».

Пайпер Гиллес с партнером Полем Пуарье. Фото Global Look Press

Будущее

В настоящее время канадская спортсменка идет на поправку. Они с Пуарье также выступили в апреле на командном чемпионате мира в Японии. А сейчас катаются в шоу Stars on Ice. То есть ее дальнейшим выступлениям ничего не мешает — впереди плотный график ледовых мероприятий.

«Последние шесть месяцев были чем-то вроде американских горок! Завтра, во Всемирный день борьбы с раком яичников, я поделюсь еще немного своей историей. Я невероятно благодарна людям, которые поддерживали меня на протяжении всего пути.

Я всегда старалась быть как можно более настоящей в социальных сетях и чувствовала, что мне нужно поделиться этим, когда придет время. Жизнь полна взлетов и падений, и все, что мы можем сделать, это продолжать двигаться вперед», — добавила спортсменка.

В январе 2023-го победительница турниров серии «Большого шлема» Крис Эверт сообщила, что ей удалось победить рак. Как и у Гиллес, у американской теннисистки было обнаружено поражение яичников первой стадии. Поэтому у Пайпер есть все шансы справиться с болезнью и вернуться к нормальной жизни. Тем более что она уже продолжила активно выступать на льду.