«Этот момент остановил время». Фигуристка с тяжелой травмой головы пожаловалась на изнасилование

Француженка Солен Мазинг, выступавшая за Эстонию, обвинила другого спортсмена в сексе против ее воли во время турнира.

Ко множеству несчастий, которые сопровождают карьеру 21-летней фигуристки Солен Мазинг добавился еще один скандальный эпизод. Француженка, представляющая Эстонию в танцах на льду, выступила в социальных сетях с шокирующим заявлением. Из него следует, что в прошлом сезоне девушка подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена прямо во время турнира. Что это были за соревнования, жертва не уточняет, и имя негодяя не называет, но информирует публику, что подала заявление в правоохранительные органы. В 2022 году Солен получила тяжелую травму головы на тренировке, некоторое время находилась в коме, пережила трепанацию черепа, но вернулась на лед.

Мужественное возвращение

«Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне, — рассказала фигуристка о своей моральной травме. — Казалось, все шло как обычно, пока все не перевернулось с ног на голову. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена. Этот момент остановил время, а вместе с ним лишил меня голоса. Я молчала неделями, запертая в одиночестве, не смея поделиться случившимся. Затем я нашла в себе силы поговорить об этом со своими близкими. Они напомнили, что я не одна, и молчание не должно стать моим бременем. При их поддержке я приняла трудное, но необходимое решение: подать в суд. Я отказываюсь оставлять этот поступок безнаказанным... Знаю, что это сообщение вызовет вопросы. Вы поддержали меня после травмы, и я снова знаю, что вы будете рядом со мной. Однако на данный момент прошу не делать поспешных выводов».

В прошлом сезоне француженка вместе со своим эстонским партнером Марко-Евгением Гайдаенко выиграла национальный чемпионат и небольшой турнир в Германии, а также принимала участие в чемпионатах мира, Европы и соревнованиях в Загребе. Дуэт тренируется в Монреале, куда перебрался в 2022 году после начала СВО. До этого с Мазинг и Гайдаенко работали в Москве под началом Юлии Семеновой и Алексея Горшкова. В целом пару нельзя отнести к лидерам танцев на льду — на минувшем ЧМ они заняли 33-е место из 36 возможных. Но это известные и небесталанные спортсмены. Хотя в отношении Мазинг все в первую очередь вспоминают историю с ее жуткой травмой и героическим возвращением на лед.

29 сентября 2022 года во время подготовки к Finlandia Trophy Гайдаенко упал во время поддержки и уронил партнершу. Девушка ударилась головой о лед и получила перелом черепа. Фигуристке сделали срочную операцию, после которой она некоторое время провела в искусственной коме. Ради защиты в череп Солен были имплантированы четыре искусственные пластины. Но мужественная спортсменка восстановилась и вернулась к тренировкам, хоть первое время и занималась в шлеме. Через пять месяцев после травмы и операции Солен фигуристы выступили в ритм-танце на чемпионате мира. Катать произвольную программу Мазинг не разрешили врачи. Результаты дуэта после возобновления выступлений были крайне низкими, так что их финансирование в Эстонии было приостановлено, и танцорам пришлось собирать деньги через краудфандинг.

Солен Мазинг. Фото Global Look Press

Творческая среда

В комментариях под откровенным постом девушки многие выражают ей сочувствие и обращают внимание, что в фигурном катании в последнее время слишком много скандалов, связанных с сексуальным насилием и харассментом. Конечно, особенности вида спорта открывают для преступников широкие возможности, плюс в творческой среде присутствуют моменты сложных межличностных отношений, интриг и оговоров. Однако молчание и бездействие международной федерации ISU, возложившей все расследования на местный уровень, тоже вызывает недоумение. Конечно, у спортивных чиновников нет функций правоохранительных органов, но никто не отменял моральную оценку и профилактику нарушений.

Минувшим летом призер ЧМ-2023 корейская одиночница Ли Хэ Ин была отстранена национальной федерацией на три года из-за неподобающих сексуальных действий в отношении фигуриста-юниора во время сборов. Весной этого года австралийский фигурист Брендан Керри получил в США пожизненное отстранение из интимные связи с несовершеннолетними спортсменками против их воли. Среди жертв Керри — чемпионка США Грейси Голд. А в январе 2024-го в сексуальном насилии обвиняли канадского танцора Николая Соренсена. Правда, жалоба появилась только через 12 лет после инцидента. Имя пострадавшей не называлось, но сообщалось, что в данный момент она работает тренером в США.

Ранее французского тренера и бывшего звездного одиночника Бриана Жубера обвиняли в харассменте в отношении лучшей фигуристки Франции последних лет Леи Серна. Представители несовершеннолетней спортсменки жаловались на сексуализированные намеки со стороны наставника и недопустимые жесты в отношении девушки. После истории с французским парником Морганом Сипре, которые был наказан за отправку интимных фото на телефон 13-летней фигуристке в США, новому скандалу никто не удивился. Ну, а самым вопиющем стал инцидент с американским парником Джоном Кафлином, который в 2019 году покончил собой после обвинений в сексуальном насилии, полученном сразу от нескольких спортсменок.