Допинг у 15-летней фигуристки Понтелеенко. Что об этом известно

Новая история с подозрением на допинг произошла в российском фигурном катании.

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка, призерка первенства России по старшему возрасту 15-летняя Надежда Понтелеенко сдала положительную допинг-пробу, сообщили несколько источников. Что это значит и в чем дело?

Что произошло и откуда «проблемы с сердцем»?

Понтелеенко — фигуристка достаточно высокого уровня в группе Олега Татаурова в Санкт-Петербурге, она тренировала четверные прыжки. Пробу взяли в конце сезона-2023/24. «СЭ» известно, что допинг-контроль был организован на последнем на данный момент турнире Понтелеенко в карьере — первенстве России старшего возраста в апреле 2024 года в Казани. Там она завершила выступления на высоком третьем месте — тестировали всю первую тройку.

Как сообщают источники, ближе к лету 2024 года, когда начали вырисовываться списки сборной, стали появляться слухи о том, что Понтелеенко может пропустить предстоящий сезон из-за проблем с сердцем. Собеседники «СЭ» не смогли вспомнить тревожных диагнозов у Надежды ранее — но, справедливости ради, один из фигуристов с опытом карьеры на высшем уровне рассказал, что при желании «проблемы с сердцем можно найти у многих». Мол, углубленное медицинское обследование можно проводить так углубленно, что допуск дадут меньшему количеству спортсменов, чем сейчас.

Источники «СЭ» считают, что именно допинг-кейс повлиял в числе прочего на решение Понтелеенко пропустить сезон и приостановить карьеру. Сама Надежда в интервью «СЭ» в начале сезона объясняла пропуск так: «Есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врожденное заболевание. Сейчас я прохожу обследования, еще одно мне только предстоит. По его итогам уже будет решаться, когда можно вернуться к тренировкам».

Тренер Понтелеенко Олег Татауров в начале октября говорил ТАСС аккуратнее, но также упоминал сердце: «Пропустит ли полностью сезон Надежда Понтелеенко? Это будет зависеть от врачей, пока они не сделают ей никаких заявлений по сердцу, здесь планировать ничего не можем. Пока допуска нет».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Последствия

Справедливости ради — один из источников «СЭ» утверждает, что в этом деле «вины тренера нет». По нашей информации, между тренером и мамой фигуристки наблюдалось недопонимание. Но так или иначе, это не отмена того факта, что фигуристке может грозить дисквалификация на срок до четырех лет. Причем, по информации «СЭ», это не единственный случай нарушения антидопинговых правил на рассмотрении РУСАДА в фигурном катании.

Понтелеенко на юниорском уровне является победительницей Мемориала Панина-Коломенкина, призером первенства России по старшему возрасту и победительницей этапов «Гран-при России». Тренер фигуристки Татауров в ответ на звонок «СЭ» заявил: «Без комментариев. Я это вообще комментировать не буду».

В 2024 году одну российскую фигуристку уже дисквалифицировали за допинг — Камилу Валиеву. За найденное в ее пробе вещество триметазидин она получила наказание в виде четырех лет (с момента нарушения в конце 2021 года), но собирается вернуться в спорт в конце 2025 года.

По состоянию на начало 2024 года были отстранены из-за допинга еще две российские фигуристки — выступавшая в танцах на льду Валерия Старыгина и одиночница Мария Сотскова. Последняя была дисквалифицирована на 10 лет за употребление фуросемида и фальсификацию — наказание Марии истечет в апреле 2030 года.