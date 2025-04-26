Еще одна фигуристка станет мамой. Косторная и Куница ждут пополнения в семействе

Намекнули на это в соцсетях.

В российском фигурном катании еще одна пара объявила о скором пополнении семейства. Вслед за Александрой Трусовой и Макаром Игнатовым радостную новость сообщили Алена Косторная и Георгий Куница. Спортсмены находятся в браке уже два года.

Объявили, что скоро станут родителями

Пара поделилась видео в соцсетях, по которому и стало понятно, что у фигуристов скоро появится малыш. В кадре Косторная и Куница находятся на льду и стоят спиной к камере. Затем они надевают кепки с надписью «пап» и «мам», а Алена показывает фотографию УЗИ. Подробностей о сроке или поле будущего ребенка спортсмены не сообщили.

Похоже, супруги давно планировали пополнение в семействе. В ноябре 2024-го они объявили о приостановке карьеры на два года. Косторная, объясняя это решение, сказала, что им надо заняться некоторыми личными делами. После этой паузы пара планирует вернуться к соревнованиям. При этом Алена и Георгий участвовали в ледовых шоу.

«Наши планы пока не менялись. Мы вернемся на соревнования в 2026-м. Ближайший год будет сложный дня нас, но, надеюсь, к осени все наладится и будет попроще. Весной мы катаемся в туре Евгения Плющенко и потом несколько месяцев выступать не планируем, а вернемся на арену, наверное, в декабре. Будем идти по нарастающей — сначала шоу, потом спортивные сборы и полноценное возвращение на соревнования. Надеюсь, мы сможем восстановиться и заново войти в обойму», — поделилась планами Алена в разговоре с Sport24.

Поженились еще в 2023-м

Косторная и Куница стали вместе выступать в парном катании в сезоне-2022/23. Параллельно начали развиваться и их личные отношения. Причем все очень стремительно — уже 12 августа 2023-го они поженились. На торжестве присутствовало множество коллег Алены и Георгия — ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Дарья Усачева и Алена Канышева, а также другие фигуристы.

«Было очень много Гошиных друзей, тоже спортсменов. У меня тоже были еще ребята. У нас было порядка 28 человек друзей. Остальное — это родственники. В общей сложности около 65 человек. Народу собралось много, свадьба была крутая», — рассказала Косторная на своем YouTube-канале.

Алена Косторная и Георгий Куница. Фото соцсети

Предложение Георгий сделал 15 мая 2023-го — в день, когда их официально зарегистрировали как новую пару в фигурном катании. Молодой человек позвал Алену замуж эффектным способом: во время полета на воздушном шаре.

Ранее беременность подтвердила Трусова

Помимо Косторной в данный момент ждет ребенка и призер Олимпийских игр Александра Трусова. Она сообщила об этом в марте во время турнира шоу-программ «Русский вызов». В конце выступления вместе с мужем Макаром Игнатовым фигуристка продемонстрировала живот, а на большой экран вывели фотографию УЗИ. «СЭ» давал инсайд о беременности спортсменки задолго до этого, но супруги никак не комментировали эту информацию.

Позже Трусова и Макаров провели гендер-пати на Новом Арбате. Пара ждет мальчика. Интересно, что Косторная периодически выступала заменой для Александры во время различных ледовых шоу, которые та пропускала, вероятно, из-за беременности. Например, в январе Алена каталась в программе Евгения Плющенко «Щелкунчик» в Баку.